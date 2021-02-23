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Гасперини: «Мы собираемся приехать в Мадрид и сражаться за победу»

23 февраля 2021, 16:25
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «Реала».

Мы собираемся приехать в Мадрид и сражаться за победу. Завтра только первая игра.

Единственное, о чем я сожалею, — это отсутствие болельщиков. Мы надеялись, что к этому времени болельщики смогут присутствовать на трибунах.

«Реал» — самая успешная команда в мире. Для «Аталанты» гордость играть против такого клуба. Они всегда играют на победу, эта команда опасна даже тогда, когда в ней нет ключевых игроков.

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Все комментарии
матос
матос
23 февраля в 21:35
Ожидаю отличный футбол в этом противостоянии , Бергамо хороши!
VAN ARM
VAN ARM
23 февраля в 19:43
это будет самая интересная игра дня!!)))пусть победа будет по заслугам!
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 18:24
Играя против Аталанты трудно быть фаворитом, может любого перебегать
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
23 февраля в 17:35
Нет чтобы думать решить многое в первой игре, думает об ответной. Логика аутсайдера.
Ironigor
Ironigor
23 февраля в 17:34
Всем красивой яркой игры, но думаю на данный момент Аталанта посильнее. У Реала уж очень много игроков
лазарете , последние игры тоже не впечетлили красивой игрой. Будем смотреть хороший качественный футбол от двух команд !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
23 февраля в 17:05
Просто общие слова, думаю у Аталанты этого года нет шансов
ДАША Д
ДАША Д
23 февраля в 17:04
Результат может быть любой.
амурец
амурец
23 февраля в 17:01
поглядим
shlomo
shlomo
23 февраля в 16:58
Ну что сказать....мячик круглый...:))) ...Итальянская команда отлично выступает на своем стадионе..... а вот Реал в последних матчах нестабилен.... я вполне допускаю, что яркая и мощная Аталанта на своем поле не проиграет.... Рамос, Марсело, Карвахаль и Милитан травмированы, а возрастным опорным полузащитникам Модричу, Каземиро и Кроосу уже не хватает скорости, чтобы сдерживать натиск столь энергичных команд, как Аталанта.... в обороне итальянская команда использует персональную опеку...так что думаю, будет жарко и как следствие из этого ТБ (2,5) запросто может быть...
Leha-ha50
Leha-ha50
23 февраля в 16:50
Думаю, что фаворита в данном противостоянии нет. Победить могут и те , и другие . Реал сейчас не так страшен, так что у Аталанты будет реальный шанс не проиграть, но это только в том случае, если будут играть в привычный для себя агрессивный футбол.
Ждем игру, которая обещает быть очень интересной.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
23 февраля в 16:37
Реал сейчас не тот...
Q-J-G
Q-J-G
23 февраля в 16:36
Посмотрим с интересом на сражение!
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