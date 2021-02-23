Гасперини: «Мы собираемся приехать в Мадрид и сражаться за победу»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «Реала».

Мы собираемся приехать в Мадрид и сражаться за победу. Завтра только первая игра.

Единственное, о чем я сожалею, — это отсутствие болельщиков. Мы надеялись, что к этому времени болельщики смогут присутствовать на трибунах.

«Реал» — самая успешная команда в мире. Для «Аталанты» гордость играть против такого клуба. Они всегда играют на победу, эта команда опасна даже тогда, когда в ней нет ключевых игроков.