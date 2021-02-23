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Моуриньо: «Верю, что моя команда прибавит»

23 февраля 2021, 19:29

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо считает, что команда под его руководством всё ещё может улучшить свою игру.

Рад, что я уже не тот тренер, что раньше, иначе я не был бы так спокоен сейчас.

Подобные проблемы возникают у каждого тренера в любом клубе, но я чувствую себя очень уверенным. Верю, что моя команда прибавит, что я попаду в историю «Тоттенхэма» по хорошему поводу, а не плохому.

Недавно ходили слухи, что португалец может быть уволен со своей должности.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
23 февраля в 21:46
Ну вот и ещё одну звёздочку к себе на фюзеляж может смело рисовать Моур. Сколько команд он ещё загубит, остаётся только догадываться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 21:13
уже поздно прибавлять!
Q-J-G
Q-J-G
23 февраля в 20:25
Проблема в том, что команда уже не верит главному тренеру...
drug01
drug01
23 февраля в 20:23
Мы тоже верим в это
Leha-ha50
Leha-ha50
23 февраля в 20:18
Команда может и прибавит, но есть ощущение, что это будет уже без Жозе. Затупились шпоры , потускнели. Что то не ладно в команде, раз уж игроки ополчились против тренера. Сам то Жозик не уйдет, будет ждать , когда выгонят. Уж больна жирна компенсация. Не каждый от такого куша откажится.
Ждем развязки .
Всем здоровья.
112910415
112910415
23 февраля в 20:13
да прибавит, прибавит ...
только не ясно, под чьим руководством
ДАША Д
ДАША Д
23 февраля в 20:09
Думается, что игроки его сольют.
VAN ARM
VAN ARM
23 февраля в 20:01
твоя команда активно множит тебя на ноль))) пора уходить )))
Ironigor
Ironigor
23 февраля в 19:53
Нарциссизм так и не вышел из Маура !!!
DXTK
DXTK
23 февраля в 19:48
Моуриньо верим!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
23 февраля в 19:46
Но не под твоим руководством!
beefs
beefs
23 февраля в 19:45
ну а что он еще скажет...
sv_1969
sv_1969
23 февраля в 19:44
Что-то не верится
112910415
112910415
23 февраля в 19:42
самообладание следует сохранять в любой ситуации !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 февраля в 19:40
Твоя? Готовься на выход
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 февраля в 19:30
Уверенности Жозе не занимать - не смотря ни на что продолжает считать себя лучшим тренером мира.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 февраля в 19:30
Только и остаётся надеяться...
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