Моуриньо: «Верю, что моя команда прибавит»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо считает, что команда под его руководством всё ещё может улучшить свою игру.
Рад, что я уже не тот тренер, что раньше, иначе я не был бы так спокоен сейчас.
Подобные проблемы возникают у каждого тренера в любом клубе, но я чувствую себя очень уверенным. Верю, что моя команда прибавит, что я попаду в историю «Тоттенхэма» по хорошему поводу, а не плохому.
Недавно ходили слухи, что португалец может быть уволен со своей должности.
Ждем развязки .
Всем здоровья.
Ждем развязки .
Всем здоровья.