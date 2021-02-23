Моуриньо: «Верю, что моя команда прибавит»

Наставник «Тоттенхэма» считает, что команда под его руководством всё ещё может улучшить свою игру.

Рад, что я уже не тот тренер, что раньше, иначе я не был бы так спокоен сейчас.

Подобные проблемы возникают у каждого тренера в любом клубе, но я чувствую себя очень уверенным. Верю, что моя команда прибавит, что я попаду в историю «Тоттенхэма» по хорошему поводу, а не плохому.