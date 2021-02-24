Коммиссо — о слухах про Сарри: «Я вскочил с кресла из-за ярости о фейках»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал слухи, что экс-наставник «Ювентуса» может возглавить флорентийский клуб.

Я прочитал об этом, когда ужинал с другими руководителями клуба. Я вскочил с кресла из-за ярости, когда прочитал эти фейковые новости.

Генеральный и спортивный директора вчера были в разных местах, они не могли вести переговоры с тренером. Достаточно только это было проверить, прежде чем выпускать такие сенсационные новости.

В настоящее время я полностью поддерживаю Пранделли.