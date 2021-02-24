«Приятный вечер в Риме». Левандовски — после победы над «Лацио» в ЛЧ

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24 февраля 2021, 12:05

Нападающий «Баварии» на своей странице в инстаграме оценил выступление команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (4:1).

Приятный вечер в Риме. Командная работа.

Роберт забил первый гол в матче и был признан лучшим игроком встречи.