«Приятный вечер в Риме». Левандовски — после победы над «Лацио» в ЛЧ

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на своей странице в инстаграме оценил выступление команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (4:1).
Приятный вечер в Риме. Командная работа.
Роберт забил первый гол в матче и был признан лучшим игроком встречи.
Результат матча подтверждает тот факт, что даже, играя в "ослабленном" травмами составом, "Бавария" является фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона 2020/2021.!
Результат матча подтверждает тот факт, что даже, играя в "ослабленном" травмами составом, "Бавария" является фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона 2020/2021.!