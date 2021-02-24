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«Приятный вечер в Риме». Левандовски — после победы над «Лацио» в ЛЧ

24 февраля 2021, 12:05
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на своей странице в инстаграме оценил выступление команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (4:1).

Приятный вечер в Риме. Командная работа.

Роберт забил первый гол в матче и был признан лучшим игроком встречи.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
24 февраля в 12:31
Леви хотел сказать - Приятная вечерняя прогулка в Риме.
Futurista
Futurista
24 февраля в 12:26
Приятный вечер в Риме это с красивой девушкой в отеле Эксельсиор на Виа Венето...
Q-J-G
Q-J-G
24 февраля в 12:22
Несмотря на отсутствие в составе "Баварии" лучших игроков финала ЛЧ - 2019/2020 Томаса Мюллера, Сержа Гнабри, и ещё нескольких игроков команды:Корентен Толиссо, Дуглас Коста, Александер Нюбель... "Лацио" - не воспользовался трудностями, проблемами "Баварии", чтобы добиться положительного результата в этом матче....

Результат матча подтверждает тот факт, что даже, играя в "ослабленном" травмами составом, "Бавария" является фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона 2020/2021.!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 февраля в 12:07
Побеждать всегда приятно
beefs
beefs
24 февраля в 12:06
конечно приятно выигрывать...
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