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Казарцев: «Сутки после матча „Спартак“ — „Сочи“ были адом»

24 февраля 2021, 15:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Арбитр Василий Казарцев, обслуживавший матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2), рассказал, как прошли первые сутки после скандальной игры.

За эти сутки был ад и не только в мою сторону, но и в адрес моих родных и близких. Маме писали массу оскорбительных и негативных сообщений про меня. Она не очень активный пользователь, просто наблюдатель. Она не особо мне давала что-то читать, я и сам не стремился это сделать. Кому-то она даже пыталась ответить в культурном ключе. Были сообщения и с поддержкой, адресованные ей.

Сутки, наверное, был без сна. Даже проводница поезда зашла ближе к концу поездки, заглянула проверить, жив ли я. За всю поездку ни разу не вышел из купе, хотя говорил ей, что зайду за чаем, за едой. Работа кипела. Отсматривал моменты, анализировал. В середине дня сообщили про эфир, надо было все обдумать.

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Все комментарии
Владимир Семерюк
Владимир Семерюк
25 февраля в 10:45
И это наглое чучело смеет что то коментировать , сгинь с футбола !
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
24 февраля в 21:58
Ты путаешь явные ошибки судей и пограничные моменты. В первом случае применяют дисциплинарные меры. Во втором нет.
Kosmos58
Kosmos58
24 февраля в 21:57
Как судил, так и живи! Отстранить пожизненно!!!
158nactux
158nactux ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
24 февраля в 21:46
Не...из него уже мужика не сделать....
158nactux
158nactux
24 февраля в 21:45
боялся выйти из купе,сторожил чемоданчик от федуна за ничейку которую выцарапал у Сочи (отнял победу у Сочи).....
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
24 февраля в 21:00
Можно было сделать Казарцеву операцию.по смене пола
Алекс Бякин
Алекс Бякин
24 февраля в 20:27
Где-то прочитал - известный арбитр, надо исправить СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ. Вообще он бывший военный, а в армии уже давно научили идти на сделки с совестью. Вот ни на грамм не верю, что переживал или еще что-то. Да и полиграфу не верю, в России любой результат можно сфальсифицировать. Да и как у бывшего военного нервы железные, так что все это прошел. Просто не ожидал, что такой резонанс будет. Такие, как Казарцев - позорят судейский состав в футболе.
Насмешник
Насмешник
24 февраля в 18:48
Это входило в стоимость, чего теперь жаловаться то.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
24 февраля в 18:30
Сам для себя и своих близких создал такую ситуацию.
альсато
альсато
24 февраля в 17:55
Чем выше "КЛАСС" игрока-тем ЯРЧЕ ныряет!))))хзабыли уже Дениску?-капитана "народной")))))
leopit
leopit
24 февраля в 17:52
    ошалевший
    ошалевший
    24 февраля в 17:40
    варианта 2- или казарцев не своим делом занимается или коррумпированный и то и другое должно наказываться,раз руководство не наказывает за беспредел,то поэтому и появляются такие ситуации,надо бы задуматься что ведь могут и у подъезда ждать,а потом и деньги не нужны будут
    Ironigor
    Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
    24 февраля в 17:13
    Постоянно , в любом дерби .
    Aris
    Aris
    24 февраля в 17:13
    Так долго обмывали ???? Непрофессионализм так и прет! Взятки не нужно брать!?
    cska1948
    cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
    24 февраля в 17:10
    Разве вам не встречались болельщики, которые и с решением ВАР несогласны, если это решение не в пользу их любимцев?
    batog
    batog
    24 февраля в 17:07
    Ад-это когда перемеряешь квартиру в Сочи , а она меньше, чем обещали. Кому жаловаться?
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    24 февраля в 17:03
    Если нет уверенности в себе,в своей компетенции надо отказываться от судейства того или другого матча...вот и всё,решение всех проблем.И,не будет обидных звонков и писанины в сетях и т.д.
    Ironigor
    Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
    24 февраля в 17:01
    Ну а ка же VAR .
    санек002
    санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
    24 февраля в 16:45
    Совершенно правильное рассуждение!
    Аксинья
    Аксинья
    24 февраля в 16:45
    Наверно в кабаке вышел перебор с сочинским угощением - но ты его отработал сполна))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    24 февраля в 16:44, ред.
    Зачем такая работа? И в хвост, и в гриву имеют на всю страну. Тяжело родным и близким. Надо иметь металлические нервы, как у Карася, или булки на весь экран, как у вилочника. Последний такой милый. Винни Пух ты наш. Упал. Отряхнулся. И пошел дальше, как ни в чем не бывало).
    cska1948
    cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
    24 февраля в 16:42
    В футболе часто встречаются пограничные моменты, которые можно толковать в сторону любой из команд. Про такие случаи говорят: "На усмотрение арбитра". И какой высокой квалификацией не обладал бы арбитр, его решением одна из сторон останется недовольной.
    112910415
    112910415
    24 февраля в 16:41
    нет, родных трогать нельзя !
    но и душе продавать ... кой-кому ... не следует
    STVA 1
    STVA 1
    24 февраля в 16:31
    Матери писать это перебор!А самому надо стараться хорошо выполнять свою работу!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    24 февраля в 16:25
    Жил бы ты в Колумбии ! Вернее , уж больше ты не жил бы ! А ещё хуже - в Сев. Корее . Там и твою родню расстреляли и собаку бы твою съели !!! Легко отделался . Но Бог всё видит !
    berda2003
    berda2003
    24 февраля в 16:23
    ... и восстал он из пепла, прилетел он из ада...
    makkie
    makkie
    24 февраля в 16:13
    Вилков вообще не парится - ошибки у него в крови, и его хлеб )))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    24 февраля в 16:10
    "Ох тяжела ты шапка Мономаха"
    Всю ночь думал он )))).
    MaxRnD
    MaxRnD
    24 февраля в 16:03, ред.
    (с) "Сутки, наверное, был без сна"

    Купюры пересчитывал ? Никак не мог понять нагрели его спонсоры или нет
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    24 февраля в 16:02
    Сказал бы сразу : "Ребята, бес попутал" И отпустило бы. Каяться надо.
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