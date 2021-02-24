Черчесов заявил, что сборная России будет готовиться к матчам в Сочи

Главный тренер сборной России заявил, что национальная команда проведет краткосрочный сбор в Сочи в преддверии запланированных на конец марта матчей отборочного турнира к ЧМ -2022.

Как вы знаете, 23-й тур РПЛ пройдет на несколько дней раньше, чем предполагалось. Поэтому тренерским штабом сборной было принято решение провести пятидневный сбор в Сочи. На прошлой неделе наши менеджеры уже там побывали, а основное поле ФГБУ «Юг Спорт» организаторы готовят к приезду сборной с середины февраля. 18 марта соберется примерно половина состава, остальные долетят после завершения игр тура, которые распределены на три дня.

Футболисты, выступающие в зарубежных клубах, присоединятся к сборной позднее. Мы уже не в первый раз в холодные месяцы года будем тренироваться в Сочи, фактор погодных условий является в этой ситуации ключевым.

22 марта команда вылетит на Мальту, а сразу после стартовой отборочной игры вернется в Сочи, где 27-го числа сыграет со Словенией. На следующий день после этой встречи уже предстоит выезд в Словакию. Понятно, что разъездной характер сбора предполагает более тщательную подготовку к играм с точки зрения логистики и восстановления.