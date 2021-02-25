Мележиков: «Переговоры с „Динамо“ по Бакаеву закончились, не начавшись»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о том, что полузащитник может перейти в «Динамо».

«Динамо» действительно предложило 5 млн евро, но мы не стали официально отвечать на этот оффер. Я говорил с гендиректором, мы озвучили свое предложение, но озвучивать его сейчас я не буду. Можно сказать, что переговоры закончились, не начавшись.

Тренер рассчитывает на Бакаева. У нас есть планы на этого игрока. Будем помогать и разговаривать, чтобы ему было более комфортно в «Спартаке». Думаю, мы справимся. Мы на сегодняшний день на поступившее предложение — на то, как оно сформировано — ответили отказом.