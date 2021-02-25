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Мележиков: «Переговоры с „Динамо“ по Бакаеву закончились, не начавшись»

25 февраля 2021, 17:15

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо».

«Динамо» действительно предложило 5 млн евро, но мы не стали официально отвечать на этот оффер. Я говорил с гендиректором, мы озвучили свое предложение, но озвучивать его сейчас я не буду. Можно сказать, что переговоры закончились, не начавшись.

Тренер рассчитывает на Бакаева. У нас есть планы на этого игрока. Будем помогать и разговаривать, чтобы ему было более комфортно в «Спартаке». Думаю, мы справимся. Мы на сегодняшний день на поступившее предложение — на то, как оно сформировано — ответили отказом.

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Gotlib
Gotlib ответ Zimmer (раскрыть)
26 февраля в 18:59
Мягкого знака не хватает.
112910415
112910415
25 февраля в 18:29
примерно понятно
Zimmer
Zimmer
25 февраля в 17:50, ред.
Как может что-то закончиться не начавшись?
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 17:50
Шнобель Арустаманян опять дуранул . Чемпион по вбросам !!!
Константин Белых
Константин Белых
25 февраля в 17:23
Разговаривать, чтобы ему было более комфортно в «Спартаке»..))) Он Левандовский что ли? Звезда какая-то? Пользы от него как от козла молока. Реальную пользу впереди приносят Соболь Ларссон и Понсе. Что делает Бакаев и чем занимается-большой вопрос..Давно бы уж продали-невелика птица..
drug01
drug01
25 февраля в 17:17
Это очень плохо
Futurista
Futurista
25 февраля в 17:17
Для Динамо Бакаева нет...и на складе тоже нет...
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