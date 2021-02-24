Промес — фанатам «Спартака»: «Я еду домой»

Форвард «Аякса» Квинси Промес обратился к болельщикам «Спартака». В ближайшее время футболист подпишет контракт с московским клубом.
Привет. Я еду домой.
Красно-белые, держите видео-привет от Квинси! 😅#АнтохаВернулся 🎭 pic.twitter.com/EXAAouhiLp— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Неясным для самой, каким-то новым счастьем !!!
Неясным для самой, каким-то новым счастьем !!!
скорее бы на сборы,скорее бы на сборы
в О-о-А-Э!
скорее бы на сборы,скорее бы на сборы
в О-о-А-Э!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1239348/promes-kvinsi-ayaks
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1239348/promes-kvinsi-ayaks