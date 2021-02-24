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Промес — фанатам «Спартака»: «Я еду домой»

24 февраля 2021, 19:24

Форвард «Аякса» Квинси Промес обратился к болельщикам «Спартака». В ближайшее время футболист подпишет контракт с московским клубом.

Привет. Я еду домой.

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Все комментарии
ТТ
ТТ
24 февраля в 21:39
Я ехала домой, душа была полна
Неясным для самой, каким-то новым счастьем !!!
A.S.A
A.S.A
24 февраля в 21:17
Хорошая новость для болельщиков Спартака, да и для всей РПЛ, чем больше качественных игроков будет в лиге, тем сильнее будет сама лига и интересней за ней наблюдать!
25процентный клоун
25процентный клоун
24 февраля в 20:33, ред.
Рондон фанатам Зенита :привет, я еду домой смотреть матчи Брюгге и тульского Арсенала
25процентный клоун
25процентный клоун
24 февраля в 20:29
Куинси, одевайся теплее
112910415
112910415
24 февраля в 20:18
Привет, мы рады !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 февраля в 20:07
Давай,хочется посмотреть чего ты стоишь!
jobss
jobss ответ Союзник противников (раскрыть)
24 февраля в 20:07
.
Союзник противников
Союзник противников
24 февраля в 20:05, ред.
Я еду к морю,я еду к ласковой волне,
скорее бы на сборы,скорее бы на сборы
в О-о-А-Э!
oFANATo
oFANATo ответ cska1948 (раскрыть)
24 февраля в 20:05
В Нидерландах болельщикам вешал лапшу что с детства за Аякс, у нас лапшу вешает болельщикам спартака, что с детства за спартак:))))
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ cska1948 (раскрыть)
24 февраля в 19:53
А что, разве одно другому противоречит? Вообще ни разу.
Caniggia
Caniggia
24 февраля в 19:52
В смысле, домой? В Африку что-ли?
cska1948
cska1948
24 февраля в 19:33
А как быть с этим:Я буду очень скучать. Я – амстердамец, я бы мог всю карьеру провести здесь, но так сложилась судьба. Я всегда буду следить за игрой «Аякса», навсегда останусь болельщиком этого клуба.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1239348/promes-kvinsi-ayaks
Gahi
Gahi
24 февраля в 19:30
Добро Пожаловать!!!
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