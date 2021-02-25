ЦСКА вернет Помазуна из «Урала» из-за COVID-19 у Акинфеева

Как сообщает источник, ЦСКА вернет из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна.
Это связано с тем, что капитан армейцев Игорь Акинфеев сдал положительный тест на коронавирус перед матчем 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Пункт о досрочном возвращении Помазуна в ЦСКА был прописан в арендном соглашении с екатеринбургским клубом.
А вот это удар по Уралу. Окно скоро закроется, срочно нужно искать кипера, и не абы кого, а толкового. Чтобы хотя бы на лавке сидел уверенно.
Вот ведь этот КОВИД, ударил по ЦСКА, а рикошет долетел до Урала. Причём неизвестно, кто больше пострадает в этой ситуации.
Здоровья заболевшим и всем нам тоже...
А вот это удар по Уралу. Окно скоро закроется, срочно нужно искать кипера, и не абы кого, а толкового. Чтобы хотя бы на лавке сидел уверенно.
Вот ведь этот КОВИД, ударил по ЦСКА, а рикошет долетел до Урала. Причём неизвестно, кто больше пострадает в этой ситуации.
Здоровья заболевшим и всем нам тоже...