ЦСКА вернет Помазуна из «Урала» из-за COVID-19 у Акинфеева

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25 февраля 2021, 09:11

Как сообщает источник, ЦСКА вернет из аренды в «Урале» вратаря .

Это связано с тем, что капитан армейцев сдал положительный тест на коронавирус перед матчем 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».