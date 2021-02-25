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ЦСКА вернет Помазуна из «Урала» из-за COVID-19 у Акинфеева

25 февраля 2021, 09:11

Как сообщает источник, ЦСКА вернет из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна.

Это связано с тем, что капитан армейцев Игорь Акинфеев сдал положительный тест на коронавирус перед матчем 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Пункт о досрочном возвращении Помазуна в ЦСКА был прописан в арендном соглашении с екатеринбургским клубом.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Little Caprice (раскрыть)
25 февраля в 12:07
Как знать.
Могут договориться
что потом опять уедет в Урал
продолжить аренду!
Все будет зависеть от руководства двух клубов.
Little Caprice
Little Caprice
25 февраля в 12:01
Самое печальное, что пацан сыграет 2 матча и сядет назад на скамейку. А мог бы целый сезон доигрывать в Урале. Жалко парня.
Великолепный
Великолепный
25 февраля в 11:57, ред.
Ждем Помазуна обратно в ЦСКА. Есть шанс проявить себя. А Игорю поправляться и в строй.
1-я конная
1-я конная
25 февраля в 10:58
Печально, здоровья Игорю!
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 10:01
Через пару недель Акинфеев вернется, а Помазун останется не у дел.
112910415
112910415
25 февраля в 09:57
вот Уралу-то не повезло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 09:34
Пункт о досрочном возвращении Помазуна в ЦСКА был прописан в арендном соглашении с екатеринбургским клубом.

А вот это удар по Уралу. Окно скоро закроется, срочно нужно искать кипера, и не абы кого, а толкового. Чтобы хотя бы на лавке сидел уверенно.
Вот ведь этот КОВИД, ударил по ЦСКА, а рикошет долетел до Урала. Причём неизвестно, кто больше пострадает в этой ситуации.
Здоровья заболевшим и всем нам тоже...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 февраля в 09:34
Не спешите нас хоронить в матче с локо, мы и не такое проходили.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 февраля в 09:34
Помазун тоже неплохой вратарь, как оказалось. Дивеева заменит Васин либо Карпов. У ЦСКА нормальная обойма, прорвутся. Заболевшим здоровья!
cska1948
cska1948
25 февраля в 09:23
Только этого нам и не хватало!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 09:14
Игорёк,какже так! Выздоравливай!
beefs
beefs
25 февраля в 09:12
ну что же это вынужденное решение...
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