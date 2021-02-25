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«Динамо» ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Бакаева

25 февраля 2021, 14:59

Российский журналист и инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что «Динамо» работает над трансфером полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Спартак» и «Динамо» активно обсуждают переход Зелимхана Бакаева. Стороны в процессе переговоров, прежде всего по сумме трансфера.

Речь не об аренде, а о полноценном трансфере. Окончательная договоренность ещё не достигнута, но сегодня в России закрывается трансферное окно и переход кажется возможным.

Также отмечу, что к Бакаеву проявляют интерес ещё несколько клубов РПЛ, но предложение «Динамо» самое серьёзное.

Ранее «Динамо» покинул полузащитник Антон Терехов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 20:29
Бакаев-разменная валюта РПЛ.Отныне востребованность игроков будет оцениваться в начальный "1 БАКАЙ".А вот копейка исчезла из оборота,оставив свой след только в пословицах.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 февраля в 17:58
Чё то много шмелей разлеталось. Зима ещё).
Зачем продавать игрока конкурентам? Потом, как бывает? Этот же Бакаев, забьет голешник Федуну и Ко, поставит шлагбаум и усе. Такова судьба и она обязательно посмеётся над теми, кто живёт одним днём.
112910415
112910415
25 февраля в 17:48
удивительная тема !
зачем динамовцам игрок, сильно ослабший после болезни ?
зачем Спартаку расставаться с парнем, который так убедителен был ещё недавно ?
наверное, не быть этому переходу
Константин Белых
Константин Белых
25 февраля в 17:15
Пусть катится как можно скорее(сегодня). Такого шлака в роли 10-ки в Спартаке давно не было. Распиарили до небес его а по факту-пара проходов по флангу -пара голов -и все это у нас звезда. Тот же Мозес не в лучших кондициях на 3 головы выше Бакаева. Счас на флангах Промес и Мозес с Ларссоном. Соболь в центре Понсе на подмене-все! Игнатов вроде в обойме. Летом нужен распасовщик из бразилии уровня Алекса или Фернандо и все комплект будет полный. А бегунки типа Баки которые не пас отдать не что то создать -пусть в Динамо бегают там ему и место
stanichnik
stanichnik ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
25 февраля в 17:00
Если до весны Зелемхан просидит на лавке, то летом сам куда-нибудь попросится в тот же Арсенал или Ахмат, ему там будут очень рады.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ stanichnik (раскрыть)
25 февраля в 16:50, ред.
доброго дня болельщику динамо! переговоры уже завершились толком и не начавшись по Бакаеву. динамо предложило за Зелимхана 5 млн евро, в Спартаке хотели минимум 10. похоже желания продать Бакаева у руководства не было, тем более Зелимхан игрок с российским паспортом
RomzesRZN
RomzesRZN
25 февраля в 16:46
История циклична. Как мы когда-то поехали за Луаном, а привезли Педро Рошу, так и Динамо к нам за Зелимханом приедет)
stanichnik
stanichnik ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
25 февраля в 16:43
Доброго Здоровья, Красно-Белый!
Даже не знаю, кого отправлять проходить тест на вменяемость, руководителей Спартака, выставляющих такой ценник за Бакаева или руководство Динамо, готовое расстаться с такой суммой, особенно после покупки Филиппа.
Спартак сегодня Промеса купил почти в два раза дешевле, чем просит за Зелимхана, так то Промес, а тут - Бакаев!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
25 февраля в 16:26
мож не стоит торопится, зачем отдавать конкурентам до лета подождать ,а там видно будет тем более если немец свалит
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 16:09
Данная информация еще раз подтверждает то, что господин Федун очень нетерпелив . Парень переболел, пока не смог вернуться на прежний уровень, но мастерство и техника никуда уйти не могли. Надо было просто подождать. На всех болезнь действует поразному . Как бы потом локти кусать не пришлось. Надеюсь , что парень еще проявит себя , а в Спартаке или еще где - это неважно. Парень талантлив и все у него еще впереди.
Всем здоровья.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Baggio R. (раскрыть)
25 февраля в 16:07
Да по мне что Мирзов, что Бакаев одинаковое днище. Приплетают в косички что-либо, а я пишу.
Baggio R.
Baggio R. ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
25 февраля в 16:05
Молодец, и комменты все отредактировал. Только вот все равно Мирзова с Химками не в тему приплел
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Baggio R. (раскрыть)
25 февраля в 16:03
Опаздываешь, я уже давно поправился.
Baggio R.
Baggio R. ответ SHMEL (раскрыть)
25 февраля в 16:02
Никогда его там не было. Не путай с Мирзовым
SHMEL
SHMEL ответ Baggio R. (раскрыть)
25 февраля в 16:00, ред.
По ходу с Мирзовым попутал...Бывает.
Baggio R.
Baggio R. ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
25 февраля в 15:59
Кого в Химки сбагрили?
SHMEL
SHMEL
25 февраля в 15:58
Поросята специально выкатили Динамо ценник в 12 лямов зелени, чтобы не продавать Бакаева.
ermak6848
ermak6848
25 февраля в 15:57
ешё один " постовой " в команде копов - фк "ДИНАМО" Москва будет...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
25 февраля в 15:53, ред.
Нет, это тех Химок, которым свиньи Мирзова сбагрили.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
25 февраля в 15:51
каких химок? от которых кони едва отскочили в прошлый раз?😂🤣
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
25 февраля в 15:48
Спартак хочет получить от динамо за Бакаева 12 млн евро с выплатами в 4 транша, если бело - голубые согласятся заплатить столько за Зелимхана сделка должна сегодня состояться. Бакаев сейчас конечно стоит максимум половины запрашиваемых денег за него, тут снова вопросы к лимиту в рпл, почему не 10 + 15? 8 легионеров в заявке слишком мало и продажа игрока с российским паспортом чревата хватанием за голову а кого самим выпускать на поле? свои футболисты на голову слабее легионеров да и особо не парятся предпочитая в игре отдать мяч варягу чтобы самому не допустить фатальных ошибок...Зелимхан конечно очень сильно сдал после короновируса, в себя от так и не пришёл ещё, слишком много ошибается и похоже не справляется с давлением со стороны болельщиков Спартака, экспертов, ветеранов и сми. в динамо конечно давления будет в разы меньше и есть шанс, что Бакаев вернётся на лидирующие позиции в нашем футболе забивая голы и раздавая голевые передачи на партнёров. с другой стороны можно Бакаеву и подождать до весны, понять будет видеть его новый тренер Спартака в стартовом составе или нет? чтобы перезагрузить карьеру Зелимхану конечно лучше перейти в динамо, пока всё идёт к тому, что в Спартаке в основном составе выходить на футбольное поле он не будет ( тут конечно абсолютно всё зависит от него самого)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 февраля в 15:44
Странно. По мне так Бакаев игрок уровня Химок, где ему и место.
stanichnik
stanichnik
25 февраля в 15:40
С трудом в это верится, сейчас в Динамо в центре Шиманьски, Моро, Фомин, плюс молодые Москвичёв, Захарян и Школик рвутся играть за основу, куда там встраивать ещё Бакаева?
vm777
vm777 ответ particular (раскрыть)
25 февраля в 15:23
Слухи о Динамо гуляли уже давно. потом утихли.
После коронавируса Бакаев сдал очень, но нельзя его сейчас отпускать, может проявит себя весной. Вот если нет, то...)
Трезвый повар
Трезвый повар
25 февраля в 15:20
Интересно по какой сумме ведутся переговоры. Я думаю в районе 5-7 евролямов
ДСА
ДСА
25 февраля в 15:13
Для России весьма неплохой игрок.
particular
particular
25 февраля в 15:12
Неожиданно и интересно... Тот, на кого ещё недавно молились, оказался склонен к смене обстановки... Переоценка ценностей, однако 🤔
Hypnoz
Hypnoz
25 февраля в 15:06
Разумный трансфер. Бакаеву нужна перезагрузка, он молод, возможно заиграет.
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