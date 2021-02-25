«Динамо» ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Бакаева

Российский журналист и инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что «Динамо» работает над трансфером полузащитника «Спартака» .

«Спартак» и «Динамо» активно обсуждают переход Зелимхана Бакаева. Стороны в процессе переговоров, прежде всего по сумме трансфера.

Речь не об аренде, а о полноценном трансфере. Окончательная договоренность ещё не достигнута, но сегодня в России закрывается трансферное окно и переход кажется возможным.