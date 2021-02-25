Менеджер А. Емельяненко: «Черчесов – человек с безумным ЧСВ»

Азамат Бостанов, менеджер бойца MMA Магомеда Исмаилова, а также российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Марифа Пираева, рассказал о своём отношении к главному тренеру сборной России .

Станислав Саламович Черчесов – человек с безумным ЧСВ [чувство собственной важности]. Интервью, где он выставил в нехорошем свете братьев Миранчуков, Чалова, тому подтверждение. Есть негласное правило: выигрывает команда, проигрывает тренер. Он всегда должен брать удар на себя, а не искать виновных и кого-то обвинять.

Плюс его побратимство. Черчесов тащил Габулова в сборную. Бред. Это хорошо, когда ты поддерживаешь осетинскую диаспору, но есть пять вратарей, которые достойны места в сборной больше, чем Габулов.

Еще мне не импонирует манера Черчесова придумывать собственный словарь. Во всем мире товарищеские игры, а у Черчесова – контрольные.