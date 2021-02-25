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Менеджер А. Емельяненко: «Черчесов – человек с безумным ЧСВ»

25 февраля 2021, 18:52

Азамат Бостанов, менеджер бойца MMA Магомеда Исмаилова, а также российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Марифа Пираева, рассказал о своём отношении к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Станислав Саламович Черчесов – человек с безумным ЧСВ [чувство собственной важности]. Интервью, где он выставил в нехорошем свете братьев Миранчуков, Чалова, тому подтверждение. Есть негласное правило: выигрывает команда, проигрывает тренер. Он всегда должен брать удар на себя, а не искать виновных и кого-то обвинять.

Плюс его побратимство. Черчесов тащил Габулова в сборную. Бред. Это хорошо, когда ты поддерживаешь осетинскую диаспору, но есть пять вратарей, которые достойны места в сборной больше, чем Габулов.

Еще мне не импонирует манера Черчесова придумывать собственный словарь. Во всем мире товарищеские игры, а у Черчесова – контрольные.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
26 февраля в 00:07
Вообще удивило, что у бойцов ММА, тем более, таких как Саша Емельяненко, такой объективный и адекватный менеджер. Респект!
vastudio
vastudio
25 февраля в 23:00
Из статьи я понял, что есть такой Азамат Бостанов....раньше не знал))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
25 февраля в 22:13
пока нашей сборной рулит джигит будет жо-а ,правильно говорят это не тренер
который перекладывает всю вину на игруль
Vave666
Vave666
25 февраля в 22:00
ЧерчеСоВ
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 февраля в 20:54
Какие правильные слова.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 февраля в 20:17
Интересно. Менеджер будет приглашен в душевую?).
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 19:33
Ему уже в глаза говорят что он ЧСВ, а он сам себе на уме
Caniggia
Caniggia
25 февраля в 19:29
Черчесовский ЧВС - это прежде всего гигантское чувство собственного величия.
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 19:12
...а некоторые у нас считают,что его высказывание подвигло указанных лиц на подвиги,типа хет-трика Чалова.Так что у австрийского усача с Кавказа есть не только ЧСВ,но и ЧЧВ.
112910415
112910415
25 февраля в 18:56
а также ЧСГ (гениальности), ЧСН (непогрешимости) , и это только начало длинного перечня
Gahi
Gahi
25 февраля в 18:54
У каждого есть свое мнение на этот взгляд.
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 18:53
Возможно и так, более всего вероятно...
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