Бывший футболист ЦСКА прокомментировал информацию, что голкипер заболел.

Потеря Акинфеева — большая утрата для ЦСКА . Все знают, что Игорь представляет собой, и что значит для команды. Но Помазун очень хорошо проявил себя в «Урале», очень хорошо стоял на воротах. Надеемся, что сможет заменить Акинфеева.

При всем уважении к командам «Тамбов» и « СКА -Хабаровск», это не те соперники, которые могут доставить проблемы «Локомотиву» и ЦСКА . Поэтому судить по одной игре очень сложно.

Это первые игры после сборов. Сейчас будет вторая игра, чемпионат, борьба за первое место. Тяжело сказать, кто в лучшей форме и кто лучше проявит себя. Я знаю, что обе команды настроены на сто процентов, даже больше — на победу.