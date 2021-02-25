ГлавнаяНовости

Рахимич: «Потеря Акинфеева — большая утрата для ЦСКА»

25 февраля 2021, 16:43

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал информацию, что голкипер Игорь Акинфеев заболел.

Потеря Акинфеева — большая утрата для ЦСКА. Все знают, что Игорь представляет собой, и что значит для команды. Но Помазун очень хорошо проявил себя в «Урале», очень хорошо стоял на воротах. Надеемся, что сможет заменить Акинфеева.

При всем уважении к командам «Тамбов» и «СКА-Хабаровск», это не те соперники, которые могут доставить проблемы «Локомотиву» и ЦСКА. Поэтому судить по одной игре очень сложно.

Это первые игры после сборов. Сейчас будет вторая игра, чемпионат, борьба за первое место. Тяжело сказать, кто в лучшей форме и кто лучше проявит себя. Я знаю, что обе команды настроены на сто процентов, даже больше — на победу.

Надеемся, что ЦСКА выиграет.

Все новости
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии8
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии10
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
«Посмотрел шикарный футбол». Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»
Сегодня, 17:37 Комментарии7
Адиев: «Рондон сыграл определяющую роль в ключевых моментах»
Сегодня, 16:46 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
25 февраля в 18:49
Помазун в Урале хорошо играл
Посмотрим как будет в ЦСКА
112910415
112910415
25 февраля в 18:36
Помазун - сильный вратарь
cska1948
cska1948
25 февраля в 18:07, ред.
Если честно, то и с Акинфеевым, и Дивеевым победу нал Локо никто не гарантировал. Так что посмотрим, что игра покажет.
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 17:24
Рахимич,не пугай людей! Болезнь Акинфеева-большая потеря для ЦСКА!
sv_1969
sv_1969
25 февраля в 17:11
Как то мрачно Элвер сказал!
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 16:51
Помазун вполне может его заменить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100