Антон Фетисов: «Промес готов к матчу с „Рубином“, решение примет Тедеско»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о деталях трансфера Квинси Промеса.
Этот трансфер очень сложный, как и любой другой. С одной стороны, все участники хотели, чтобы он состоялся, но с другой — страховали свои финансовые риски на случай какого-то негативного решения голландского правосудия. В основном сложности связаны с этим. Мы, как клуб, хотели, чтобы трансфер был заключен на максимально выгодных условиях для «Спартака», поэтому торговались и по итогу очень довольны.
Встреча Тедеско и Квинси состоится в пятницу во время или до тренировки. Сам Промес готов к матчу с «Рубином» и чувствует себя великолепно, врачи это подтвердили. Итоговое решение за Тедеско, с трепетом его ждем.
Будет ли Промес учить русский язык? Со стороны Квинси это, на сто процентов, не просто слова, он следит за всеми нашими аккаунтами в социальных сетях и видит, как Тедеско говорит по-русски. Думаю, он последует за примером Тедеско, а сам клуб предоставит ему учителя. Паспорт РФ? Кто знает! Если он захочет, то у него есть право подать на гражданство.
Надо же Слуцкому проблем доставить )))
Надо же Слуцкому проблем доставить )))