Антон Фетисов: «Промес готов к матчу с „Рубином“, решение примет Тедеско»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о деталях трансфера .

Этот трансфер очень сложный, как и любой другой. С одной стороны, все участники хотели, чтобы он состоялся, но с другой — страховали свои финансовые риски на случай какого-то негативного решения голландского правосудия. В основном сложности связаны с этим. Мы, как клуб, хотели, чтобы трансфер был заключен на максимально выгодных условиях для «Спартака», поэтому торговались и по итогу очень довольны.

Встреча Тедеско и Квинси состоится в пятницу во время или до тренировки. Сам Промес готов к матчу с «Рубином» и чувствует себя великолепно, врачи это подтвердили. Итоговое решение за Тедеско, с трепетом его ждем.