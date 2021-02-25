ГлавнаяНовости

Антон Фетисов: «Промес готов к матчу с „Рубином“, решение примет Тедеско»

25 февраля 2021, 18:08

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о деталях трансфера Квинси Промеса.

Этот трансфер очень сложный, как и любой другой. С одной стороны, все участники хотели, чтобы он состоялся, но с другой — страховали свои финансовые риски на случай какого-то негативного решения голландского правосудия. В основном сложности связаны с этим. Мы, как клуб, хотели, чтобы трансфер был заключен на максимально выгодных условиях для «Спартака», поэтому торговались и по итогу очень довольны.

Встреча Тедеско и Квинси состоится в пятницу во время или до тренировки. Сам Промес готов к матчу с «Рубином» и чувствует себя великолепно, врачи это подтвердили. Итоговое решение за Тедеско, с трепетом его ждем.

Будет ли Промес учить русский язык? Со стороны Квинси это, на сто процентов, не просто слова, он следит за всеми нашими аккаунтами в социальных сетях и видит, как Тедеско говорит по-русски. Думаю, он последует за примером Тедеско, а сам клуб предоставит ему учителя. Паспорт РФ? Кто знает! Если он захочет, то у него есть право подать на гражданство.

Все новости
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии8
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии10
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
«Посмотрел шикарный футбол». Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»
Сегодня, 17:37 Комментарии7
Адиев: «Рондон сыграл определяющую роль в ключевых моментах»
Сегодня, 16:46 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Naherger
Naherger
25 февраля в 21:03, ред.
Смысл давать гражданство человеку, который заигран за другую сборную? Этого не должно случится
makkie
makkie
25 февраля в 19:32
Может и увидим Промеса в игре с Рубином.
Надо же Слуцкому проблем доставить )))
cska1948
cska1948
25 февраля в 18:39
В облике Промеса в Тарасовку с небес спустился мессия, не меньше!
112910415
112910415
25 февраля в 18:39
ну, так спешить-то, может и не надо
ДСА
ДСА
25 февраля в 18:38
Надо выпускать - пусть отрабатывает.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 18:20
Будет интересно если до суда в Гааге дойдёт.
drug01
drug01
25 февраля в 18:18
Будет играть и забьёт
STVA 1
STVA 1
25 февраля в 18:10
Сразу в бой типа)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100