Промес: «Я приехал сюда, чтобы усложнить жизнь Дзюбе»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Дзюба был хорошим человеком, помог мне. Потом ушёл в «Зенит», и наша дружба закончилась. Я был несчастлив. Желаю ему удачи. Я приехал сюда, чтобы усложнить ему жизнь.
Ранее Промес заявил, что готов принять российское гражданство.
Артём очень гостеприимен к Квинси...3 раза Промес был в гостях..)))
4:2........2 октября 2016
5:2.......16 апреля 2016
5:1........6 августа 2017
Промес так долго не подписывал контракт пока на 100% не убедился что в этом сезоне не будет игры с "Зенитом"...)))
Артём очень гостеприимен к Квинси...3 раза Промес был в гостях..)))
4:2........2 октября 2016
5:2.......16 апреля 2016
5:1........6 августа 2017
Промес так долго не подписывал контракт пока на 100% не убедился что в этом сезоне не будет игры с "Зенитом"...)))
теперь находчивый и остроумный Дзюба отвечать возьмётся )
теперь находчивый и остроумный Дзюба отвечать возьмётся )
1. Дзюба был хорошим человеком и помог Промесу
2. Дзюба ушёл и их дружба закончилась
3. Промес стал несчастлив
4. Промес желает Дзюбе удачи и
5. приезжает в Россию, чтобы усложнить Дзюбе жизнь....
Прям "Санта-Барбара" какая-то (ну, или, "Порги и Бесс")! :)))
1. Дзюба был хорошим человеком и помог Промесу
2. Дзюба ушёл и их дружба закончилась
3. Промес стал несчастлив
4. Промес желает Дзюбе удачи и
5. приезжает в Россию, чтобы усложнить Дзюбе жизнь....
Прям "Санта-Барбара" какая-то (ну, или, "Порги и Бесс")! :)))
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Он сам то хоть понял, ЧТО сказал?!
---------------------
Он сам то хоть понял, ЧТО сказал?!
...или ты "в натуре,козырной" )))))
...или ты "в натуре,козырной" )))))