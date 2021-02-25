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Промес: «Я приехал сюда, чтобы усложнить жизнь Дзюбе»

25 февраля 2021, 17:27

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Дзюба был хорошим человеком, помог мне. Потом ушёл в «Зенит», и наша дружба закончилась. Я был несчастлив. Желаю ему удачи. Я приехал сюда, чтобы усложнить ему жизнь.

Ранее Промес заявил, что готов принять российское гражданство.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
26 февраля в 00:35
Квинси хорошо владеет ножом, Дзюба членом - вывод кого то точно в этом противостоянии проткнут)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
25 февраля в 23:59
Стало быть вот для кого Артемка видосики записывает)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 февраля в 18:52, ред.
Друган приехал...."усложнятель"..)))
Артём очень гостеприимен к Квинси...3 раза Промес был в гостях..)))
4:2........2 октября 2016
5:2.......16 апреля 2016
5:1........6 августа 2017


Промес так долго не подписывал контракт пока на 100% не убедился что в этом сезоне не будет игры с "Зенитом"...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 февраля в 18:51
дзюба сам себе жизнь усложнил.
Союзник противников
Союзник противников ответ Gunslinger (раскрыть)
25 февраля в 18:39
"Порно и без"...
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 18:38
Вот настоящая,высокая цель!!!
112910415
112910415
25 февраля в 18:34
ну вот ...
теперь находчивый и остроумный Дзюба отвечать возьмётся )
Gunslinger
Gunslinger
25 февраля в 18:13
Сам то понял, что сказал???

1. Дзюба был хорошим человеком и помог Промесу
2. Дзюба ушёл и их дружба закончилась
3. Промес стал несчастлив
4. Промес желает Дзюбе удачи и
5. приезжает в Россию, чтобы усложнить Дзюбе жизнь....

Прям "Санта-Барбара" какая-то (ну, или, "Порги и Бесс")! :)))
Qatar Airways
Qatar Airways
25 февраля в 18:01, ред.
Ну, тут безоговорочная победа Промеса, человек ножом неплохо владеет, судя по голландской прессе, Артёмка же свои руки другими предметами занимает.
LOpp
LOpp ответ Владимир Петрухин (раскрыть)
25 февраля в 18:00
Только ручки ему не жми)
cska1948
cska1948
25 февраля в 17:59
"...Желаю ему удачи. Я приехал сюда, чтобы усложнить ему жизнь."
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Он сам то хоть понял, ЧТО сказал?!
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 17:55
Как бы не обломался Промес со своей мыслью. Артёмка просто может наступить нечаянно и хана карьере болтуна .
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 17:51
Дзюбе жизнь усложнить сложно а вот себе...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 17:47
Ну вот как можно не зауважать человека после таких слов?! Добро пожаловать Промес,покажи этому Дзюбе кто есть кто!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 февраля в 17:45
В личном рейтинге теперь противостояние "Промес - Дзюба" занимает первое место, второе - "Мбаппе - Холанд", третье - "Роналду - Месси". Только бы это чисто российское противостояние коснулось только футбола, а не затронуло весь богатый спектр культурной и общественной жизни.
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 17:45
Дзюба так сам себе усложнил жизнь, что более усложнить нельзя.
holms918
holms918
25 февраля в 17:43
Дзюбе жизнь трудно усложнить.
STVA 1
STVA 1
25 февраля в 17:39
Главное без видео))
1bear
1bear
25 февраля в 17:38
...а Дзюба вратарь или защитник,чтобы ему жизнь усложнять ???
...или ты "в натуре,козырной" )))))
Futurista
Futurista
25 февраля в 17:32
Не надо Квинси...у Дзюбы и так жизнь сложная...работает не покладая рук...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 17:32
Хорошо. Появится ещё одна интрига когда будут играть "друг" против "друга".
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
25 февраля в 17:31
Только ручки ему не ломай! :)
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