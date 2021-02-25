Промес: «Я приехал сюда, чтобы усложнить жизнь Дзюбе»

Нападающий «Спартака» рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом «Зенита» .

Дзюба был хорошим человеком, помог мне. Потом ушёл в «Зенит», и наша дружба закончилась. Я был несчастлив. Желаю ему удачи. Я приехал сюда, чтобы усложнить ему жизнь.