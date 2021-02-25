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Промес: «Уйду из „Спартака“ только тогда, когда мы снова станем чемпионами»

25 февраля 2021, 17:21

Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что намерен бороться за чемпионство с московским клубом.

Мне было очень сложно сказать «прощай» «Спартаку». Когда я пришёл в этот клуб, я сказал, что уйду только тогда, когда станем чемпионами. Мы сделали это. Сейчас мечты снова сбываются. Я снова вернулся в этот клуб. Могу сказать то же самое: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами.

Думаю, судьба сыграла, законы вселенной. Первый мой год в Голландии — много забивал, второй год — немного не задался. Мне позвонили агенты, сказав, что «Спартак» мною заинтересован. Подумал, что это судьба. Хочу поблагодарить клуб, что этот трансфер состоялся.

Сегодня «Спартак» официально объявил о возращении Промеса. Контракт с футболистом подписан на 3,5 года. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро.

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Все комментарии
альсато
альсато
26 февраля в 15:40
летом уедет в поднебесную)))))
виктор бочарников
виктор бочарников
26 февраля в 07:24
Шел 2061год.....пацан сказал,пацан сделал. Ну а если без шуток,если станет лидером и на поле и в раздевалке, то пазл может и сложится.
Правдин Семён
Правдин Семён
26 февраля в 02:33
Комментарии конкурентов однотипны как никогда. Даже самых интеллигентных. Тоже самое можно было смело писать и в прошлый его заход, после такого же обещания. Но оказалось,что "пожизненное" равняется 3 годам. Хотя для кого-то и 3 года целая жизнь..
Beekeeper
Beekeeper
26 февраля в 00:13
он себя в спартаке похоронить уже решил? )))
pomor45
pomor45
25 февраля в 22:48
Сколько патетики и пафоса. Просто сказал бы, что вернулся навсегда.
dzvinka
dzvinka
25 февраля в 22:40
сразу видно парняга присел на золотую жилу руды... но кайлом ему долбить ниче не надо, чтобы золотишко текло в карманы)))
Некакойшенко
Некакойшенко
25 февраля в 22:39
Будет клуб и будет плаха
Будет шапка Мономаха
Квинси,он не любит ждать
Квинси любит побеждать...........
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 февраля в 22:38
Пацан на пожизненное сел
-Хостинский-
-Хостинский-
25 февраля в 22:31
Интересно а Промес еще в 45 лет сможет играть ? Так как ближайшие лет 15 + чемпионами Спартаку не стать )
ildar_3871
ildar_3871 ответ Ravshan878 (раскрыть)
25 февраля в 22:28
Кокорина надо вернуть вам !) Здорово брат !)
DXTK
DXTK
25 февраля в 22:11
видимо по спартаковской бани соскучился....... 3.5 года будет парится....... осталось глушака и карерру вернуть.....чтобы мечты исполнились......ну так лет через 16 опять......
25процентный клоун
25процентный клоун
25 февраля в 21:54
Дзюба: уйду из зенита когда выиграем у брюгге и займем третье место в группе ЛЧ
Навзир
Навзир
25 февраля в 21:37
За спартаковской пенсией приехал. 😂
alexgurzan
alexgurzan ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
25 февраля в 21:30
.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 февраля в 21:27
Шёл 3739 год...прах Промеса продолжали выносить на трибуну...
Ravshan878
Ravshan878 ответ ildar_3871 (раскрыть)
25 февраля в 21:24
Ооо Илдар привет.Да пришёл надолго получать гражданство.) Промесов Квинси.)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
25 февраля в 21:02
Да пусть Спартак или кто угодно , лишь бы не эти.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
25 февраля в 20:57
Случился юбилей, а не чемпионство...
ildar_3871
ildar_3871
25 февраля в 20:52
О о о ! Пришел надолго !)
Мы не рабы
Мы не рабы
25 февраля в 20:44
Значит никогда.
berda2003
berda2003
25 февраля в 20:23
значит никогда не уйдёт...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 февраля в 19:59
Федун схватился за голову, ему придётся вечно содержать этого уголька...
Ros S
Ros S
25 февраля в 19:47
Он там контракт на 30 лет подписал?
makkie
makkie
25 февраля в 19:34
Все думали, что Промес и раньше из Спартака не уйдет - но чемпионство всё же случилось.
Ждём второго, тем более юбилей клуба не за горами!
Крикун
Крикун
25 февраля в 19:33
Промеске напомнили, что у Симоняна снова юбилей в 2021 году : 95 лет.
ermak6848
ermak6848
25 февраля в 19:22
Хорошее решение Уважаю!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
25 февраля в 19:02
То есть уходить он не собирается
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 18:50
Паренёк хорошо запомнил слова Федуна о чемпионстве в год столетия клуба. Если ничего не путаю, вековой юбилей как раз в следующем сезоне будет. Так что Зенит и все остальные могут расслабиться и получать удовольствие. Федун слово держит, гы-гы...
санек002
санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
25 февраля в 18:33
ДА БРОСЬ КА ТЫ!ВСЕ НОРМАЛЬНО!
112910415
112910415
25 февраля в 18:32
этот парень уверен в себе ...
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