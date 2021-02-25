Промес: «Уйду из „Спартака“ только тогда, когда мы снова станем чемпионами»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что намерен бороться за чемпионство с московским клубом.
Мне было очень сложно сказать «прощай» «Спартаку». Когда я пришёл в этот клуб, я сказал, что уйду только тогда, когда станем чемпионами. Мы сделали это. Сейчас мечты снова сбываются. Я снова вернулся в этот клуб. Могу сказать то же самое: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами.
Думаю, судьба сыграла, законы вселенной. Первый мой год в Голландии — много забивал, второй год — немного не задался. Мне позвонили агенты, сказав, что «Спартак» мною заинтересован. Подумал, что это судьба. Хочу поблагодарить клуб, что этот трансфер состоялся.
Сегодня «Спартак» официально объявил о возращении Промеса. Контракт с футболистом подписан на 3,5 года. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро.
Будет шапка Мономаха
Квинси,он не любит ждать
Квинси любит побеждать...........
Будет шапка Мономаха
Квинси,он не любит ждать
Квинси любит побеждать...........
Ждём второго, тем более юбилей клуба не за горами!
Ждём второго, тем более юбилей клуба не за горами!