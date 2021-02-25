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«Спартак» заявил Гулиева в РПЛ

25 февраля 2021, 21:48

«Спартак» заявил полузащитника Аяза Гулиева на оставшуюся часть сезона в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Последний раз Гулиев выходил в составе «Спартака» в матчах чемпионата России 4 ноября 2019 года. В мае прошлого года футболист был переведён в «Спартак-2».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
28 февраля в 14:00
    makkie
    makkie ответ stanichnik (раскрыть)
    26 февраля в 22:40
    Иван, что ж это я совсем забыл тебя в наш Оффтоп пригласить.
    У нас тёплая, ламповая атмосфера - болельщики разных команд (от Тулы до Зенита), конкурс прогнозов и просто уютный уголок без срачей и грязи.

    Болельщики Ростова есть, а вот Динамо - нет.
    Заходи, всегда рады адекватным товарищам
    Ссылка: https://www.soccer.ru/game/league/1207842.shtml
    makkie
    makkie ответ stanichnik (раскрыть)
    26 февраля в 22:38
    Слышал о таком парнишке... еще слышал, что он долго не хотел контракт продлевать с Динамо, но сейчас вроде порешали и остаётся.
    Хорошая молодёжь всегда в кассу. Зобнин "ваш" замечательно в Спартак влился, например. А вот Ташаев не влился.

    Хочется поменьше Гайчей и Рошей - побольше Головиных, Миранчуков и Дивеевых.
    stanichnik
    stanichnik ответ makkie (раскрыть)
    26 февраля в 14:48
    У нас ещё один перспективный хлопец растёт. По возможности обрати внимание на Захаряна. Не по годам зрелую игру показывает. Если будет так продолжать, то Головина в Сборной подвинет, а уж в каком из европейских клубов может оказаться, одному Богу известно.
    makkie
    makkie ответ stanichnik (раскрыть)
    26 февраля в 13:42
    Имел в виду победу в недавнем матче Кубка с нами )))
    Тюкавин молодец!
    stanichnik
    stanichnik ответ makkie (раскрыть)
    26 февраля в 11:40
    Спасибо, но с победой в Кубке пока рановато поздравлять, ещё три уровня надо преодолеть, а для этого стабильность нужна, которой на сегодня не хватает.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    26 февраля в 01:09
    УГОЛОВНИК В ПАРУ К УГОЛОВНИКУ.
    ABir
    ABir
    25 февраля в 22:59
    Теперь все от него самого зависит
    makkie
    makkie ответ stanichnik (раскрыть)
    25 февраля в 22:41
    Привет, Иван!

    С дисциплиной то да, известная история конфликта Гулиева с Чепзановичем (Тедеско).
    Но Газизов открытым текстом говорил, что у Аяза проблемы со здоровьем. Якобы он даже не тренировался после ссылки в "двойку". Не знаю - правда ли? Но с радаров парень действительно куда-то исчез. А теперь вот объявился.

    Делаю вывод - это заявка в Спартак-2, ибо заявлять Гулиева в основу после столького перерыва - несерьезно. Да и в центре хватает игроков, конкуренция и так большая.

    З.Ы. Поздравляю с победой в Кубке, молодцы, симпатичную команду Шварц строит!
    stanichnik
    stanichnik ответ makkie (раскрыть)
    25 февраля в 22:28
    Доброго Здоровья Максим!
    У него после Ростова не со здоровьем проблемы были, а с дисциплиной, за это и сослали в Спартак-2.
    drug01
    drug01
    25 февраля в 22:23
    Это важный момент
    Futurista
    Futurista
    25 февраля в 22:21
    А я за )...
    stanichnik
    stanichnik
    25 февраля в 22:11
    Наверное думали, что Динамо всё-таки заберёт Бакаева, вот и подстраховались, дозаявляя Гулиева.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 февраля в 22:07
    Усиливается потихоньку...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    25 февраля в 22:03
    Вот и про Гулиева вспомнили, наверно продать хотят?!?
    makkie
    makkie
    25 февраля в 22:01
    Странная история.
    Вроде у Гулиева какие-то проблемы со здоровьем были, а тут заявка в основную команду.
    Хотя, может за Спартак-2 бегать будет.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    25 февраля в 21:52
    Туда, сюда, обратно...
    Gahi
    Gahi
    25 февраля в 21:50
    Может получиться заиграть более удачно.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    25 февраля в 21:50
    Может даже пригодится!
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