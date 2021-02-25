«Спартак» заявил Гулиева в РПЛ

«Спартак» заявил полузащитника Аяза Гулиева на оставшуюся часть сезона в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Последний раз Гулиев выходил в составе «Спартака» в матчах чемпионата России 4 ноября 2019 года. В мае прошлого года футболист был переведён в «Спартак-2».
Спасибо за приглашение в Ваш Оффтоп! Я всегда за нормальное общение между болельщиками разных команд. Для меня принцип, "болей за своих, а не против чужих" стоит во главе угла!
Не сочти за дерзость, но среди членов Вашего закрытого клуба есть пользователи сайта, с которыми у меня с некоторых пор нет никакого желания общаться. В обычной жизни у меня достаточно сил и средств, чтобы ставить хамов на место,а в интернете, увы... приходится просто отправлять их в игнор. Речь идёт о туляке, если что.
Спасибо за приглашение в Ваш Оффтоп! Я всегда за нормальное общение между болельщиками разных команд. Для меня принцип, "болей за своих, а не против чужих" стоит во главе угла!
Не сочти за дерзость, но среди членов Вашего закрытого клуба есть пользователи сайта, с которыми у меня с некоторых пор нет никакого желания общаться. В обычной жизни у меня достаточно сил и средств, чтобы ставить хамов на место,а в интернете, увы... приходится просто отправлять их в игнор. Речь идёт о туляке, если что.
У нас тёплая, ламповая атмосфера - болельщики разных команд (от Тулы до Зенита), конкурс прогнозов и просто уютный уголок без срачей и грязи.
Болельщики Ростова есть, а вот Динамо - нет.
Заходи, всегда рады адекватным товарищам
Ссылка: https://www.soccer.ru/game/league/1207842.shtml
У нас тёплая, ламповая атмосфера - болельщики разных команд (от Тулы до Зенита), конкурс прогнозов и просто уютный уголок без срачей и грязи.
Болельщики Ростова есть, а вот Динамо - нет.
Заходи, всегда рады адекватным товарищам
Ссылка: https://www.soccer.ru/game/league/1207842.shtml
Хорошая молодёжь всегда в кассу. Зобнин "ваш" замечательно в Спартак влился, например. А вот Ташаев не влился.
Хочется поменьше Гайчей и Рошей - побольше Головиных, Миранчуков и Дивеевых.
Хорошая молодёжь всегда в кассу. Зобнин "ваш" замечательно в Спартак влился, например. А вот Ташаев не влился.
Хочется поменьше Гайчей и Рошей - побольше Головиных, Миранчуков и Дивеевых.
Тюкавин молодец!
Тюкавин молодец!
С дисциплиной то да, известная история конфликта Гулиева с Чепзановичем (Тедеско).
Но Газизов открытым текстом говорил, что у Аяза проблемы со здоровьем. Якобы он даже не тренировался после ссылки в "двойку". Не знаю - правда ли? Но с радаров парень действительно куда-то исчез. А теперь вот объявился.
Делаю вывод - это заявка в Спартак-2, ибо заявлять Гулиева в основу после столького перерыва - несерьезно. Да и в центре хватает игроков, конкуренция и так большая.
З.Ы. Поздравляю с победой в Кубке, молодцы, симпатичную команду Шварц строит!
С дисциплиной то да, известная история конфликта Гулиева с Чепзановичем (Тедеско).
Но Газизов открытым текстом говорил, что у Аяза проблемы со здоровьем. Якобы он даже не тренировался после ссылки в "двойку". Не знаю - правда ли? Но с радаров парень действительно куда-то исчез. А теперь вот объявился.
Делаю вывод - это заявка в Спартак-2, ибо заявлять Гулиева в основу после столького перерыва - несерьезно. Да и в центре хватает игроков, конкуренция и так большая.
З.Ы. Поздравляю с победой в Кубке, молодцы, симпатичную команду Шварц строит!
У него после Ростова не со здоровьем проблемы были, а с дисциплиной, за это и сослали в Спартак-2.
У него после Ростова не со здоровьем проблемы были, а с дисциплиной, за это и сослали в Спартак-2.
Вроде у Гулиева какие-то проблемы со здоровьем были, а тут заявка в основную команду.
Хотя, может за Спартак-2 бегать будет.
Вроде у Гулиева какие-то проблемы со здоровьем были, а тут заявка в основную команду.
Хотя, может за Спартак-2 бегать будет.