«Спартак» заявил Гулиева в РПЛ

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25 февраля 2021, 21:48

«Спартак» заявил полузащитника на оставшуюся часть сезона в РПЛ . Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Последний раз Гулиев выходил в составе «Спартака» в матчах чемпионата России 4 ноября 2019 года. В мае прошлого года футболист был переведён в «Спартак-2».