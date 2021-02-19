«Спартак» исключил Урунова из заявки на РПЛ

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19 февраля 2021, 13:06

Полузащитник «Спартака» исключен из заявки команды на текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги.

Об этом стало известно из записи на сайте Премьер-лиги от 19 февраля.

Скорее всего, Урунов будет заявлен за «Спартак-2», что позволит ему играть как за вторую команду в первенстве ФНЛ , так и за главную в РПЛ .

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года.