«Спартак» исключил Урунова из заявки на РПЛ

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов исключен из заявки команды на текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги.
Об этом стало известно из записи на сайте Премьер-лиги от 19 февраля.
Скорее всего, Урунов будет заявлен за «Спартак-2», что позволит ему играть как за вторую команду в первенстве ФНЛ, так и за главную в РПЛ.
Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года.
Если берём Промеса, то и Роша на выход (о чём косвенно намекнул Тедеско на вчерашней пресс-конференции).
К Остону претензий нет, ему нужно играть - но, увы, не в Спартаке.
Если берём Промеса, то и Роша на выход (о чём косвенно намекнул Тедеско на вчерашней пресс-конференции).
К Остону претензий нет, ему нужно играть - но, увы, не в Спартаке.
Жиго
Айртон
Мозес
Крал
Понсе
Роша
Ларссон
Хендрикс
Если подъедет Промес, то и Рошу исключат. А на данный момент Урунов самый слабый легионер.
Жиго
Айртон
Мозес
Крал
Понсе
Роша
Ларссон
Хендрикс
Если подъедет Промес, то и Рошу исключат. А на данный момент Урунов самый слабый легионер.