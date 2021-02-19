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«Спартак» исключил Урунова из заявки на РПЛ

19 февраля 2021, 13:06

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов исключен из заявки команды на текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги.

Об этом стало известно из записи на сайте Премьер-лиги от 19 февраля.

Скорее всего, Урунов будет заявлен за «Спартак-2», что позволит ему играть как за вторую команду в первенстве ФНЛ, так и за главную в РПЛ.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года.

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Все комментарии
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
19 февраля в 23:29
Спартак совершил крупную ошибку. Исключение Урунова и невозвращение Мирзова из аренды приведет Спартак к очередному 7 месту. Останутся со своим Промесом у разбитого корыта.
Ravshan878
Ravshan878
19 февраля в 20:22
Остону по скорее перейти другой клуб.Чем быстрее тем лучше. Думаю татарин поможет.Помню Максима Щатских.Не нашёл общий язык руководством Спартака.Уехал в Киевский Динамо, раскрылся ё маё.Как я хочу у Остона все дела наладились.
Правдин Семён
Правдин Семён
19 февраля в 18:34
На данный момент не потеря.
dalex83
dalex83
19 февраля в 17:31, ред.
Урунова продадут... В идеале в аренду бы отдать.. Так хоть трансферную стоимость поднял бы.. Вот идеал в Ростов в обмен на Норманна с доплатой... А так пока отправить в Химки
Василий 50
Василий 50
19 февраля в 15:36
Перехвалили его поначалу...
Константин Белых
Константин Белых ответ LOpp (раскрыть)
19 февраля в 15:29
Пусть заиграет.. Но где нибудь в Уфе.. Шлак нужно очень тщательно отсеивать. Пока с трансферами в основном везет( Ларссон Понсе Крал Промес-Мозес). Но приходят и 8 (Роша Урунов). Вечная игра-попал-не попал..
vm777
vm777 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
19 февраля в 15:20
Кого бы он в Цска вытеснил из основы? Он явно еще сыроват для топ клубов. Спартаку надо было его сразу в аренду отдать хоть в Уфу обратно, чтобы опыта набирался.
vm777
vm777 ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
19 февраля в 15:19
Там от вас японская легенда сбежала. Лучше бы об этом переживал))
RIR68
RIR68
19 февраля в 15:15
65. ушёл на пенсию. Юран был прав. верните Юрану деньги!!!
SHMEL
SHMEL ответ МапС (раскрыть)
19 февраля в 15:11
Опоздали, Промеса уже заявили за СИЗО номер 6 г. Амстердама
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982 ответ Little Caprice (раскрыть)
19 февраля в 14:45
именно так понял и я.Красиво и вроде четко. НО? это же немного непонятно.Может тогда Крала и Рошу тоже исключим и в Спартак-2 заявим чтоли.
Romkurch
Romkurch
19 февраля в 14:23, ред.
Еще одного спасителя выбросили.
leopit
leopit
19 февраля в 14:22
Обалдели,самого Остона кинули.....Это Спартак,детки,такой Спартак!
LOpp
LOpp ответ Константин Белых (раскрыть)
19 февраля в 14:11
Роша на сборах не плох был. может когда-нибудь заиграет)
Little Caprice
Little Caprice
19 февраля в 14:09
"что позволит ему играть как за вторую команду в первенстве ФНЛ, так и за главную в РПЛ" - я правильно понимаю, что создав вторую команду, можно легально увеличить кол-во легионеров в заявке до 11?
makkie
makkie
19 февраля в 14:04, ред.
Минус один, итого сейчас комплект легионеров.
Если берём Промеса, то и Роша на выход (о чём косвенно намекнул Тедеско на вчерашней пресс-конференции).

К Остону претензий нет, ему нужно играть - но, увы, не в Спартаке.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
19 февраля в 14:02, ред.
Зря он в Спартак пошел. Ведь был вариант с ЦСКА.
Константин Белых
Константин Белых ответ LOpp (раскрыть)
19 февраля в 14:01
Роша лишний однозначно. Если Промеса летом полноценно подпишут-Мозеса тоже уберут.
oFANATo
oFANATo
19 февраля в 13:43, ред.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 февраля в 13:39
    Походу так и пропадёт в ФНЛе...
    LOpp
    LOpp ответ d_fincher (раскрыть)
    19 февраля в 13:39
    А кто если не он?
    Жиго
    Айртон
    Мозес
    Крал
    Понсе
    Роша
    Ларссон
    Хендрикс
    Если подъедет Промес, то и Рошу исключат. А на данный момент Урунов самый слабый легионер.
    ДАША Д
    ДАША Д
    19 февраля в 13:35
    Похоже загубили игрока.
    МапС
    МапС
    19 февраля в 13:30, ред.
    Ждём новсти "Спартак включил Промеса в заявку на РПЛ"
    SHMEL
    SHMEL
    19 февраля в 13:25
    Испохабили парня в спартаке, отбили напрочь желание играть в футбол.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 февраля в 13:08
    При условии, что он не будет 9-м легом в Спартаке ( в основе)
    d_fincher
    d_fincher
    19 февраля в 13:08
    Считаю его самым талантливым игроком современного Спартака. Зря его убрали.
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