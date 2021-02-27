Спаллетти может возглавить «Наполи»

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27 февраля 2021, 09:37

Итальянский тренер может возглавить «Наполи», об этом сообщает источник.

Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис уже принял решение об увольнении нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо.

В настоящее время Спаллетти находится без работы.