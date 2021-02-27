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Спаллетти может возглавить «Наполи»

27 февраля 2021, 09:37

Итальянский тренер Лучано Спаллетти может возглавить «Наполи», об этом сообщает источник.

Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис уже принял решение об увольнении нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо.

В настоящее время Спаллетти находится без работы.

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Ozabot
Ozabot ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
27 февраля в 13:55
Взяли, потому что нужен был человек, способный поднять клуб с 17 места, так как Анчелотти потерял контроль над игрой. Плюс был кризис, когда все игроки переругались друг с другом и президентом, когда он их запирал в гараже, клубу грозил уход ведущих игроков и намечался кризис.
В принципе, со своей ролью Гаттузо справился. И требовать от него большего без покупки игроков это какой-то сюр. В составе одни дедушки, половина из которых все свободное время ищут себе другой клуб.
В «Милане» Гаттузо тоже почти выполнил задачу выхода в ЛЧ с полукорявым бедным составом, вот только матч «Интер» «Эмполи» был слит судейством.
Думаю, Рино надо идти в «Фиорентину» или «Торино», где не будет завышенных ожиданий. Да и надо снова возвращаться в свой стиль партизанской обороны.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 февраля в 11:19
Гаттузо не был провалом для Наполи. Клуб играет одними и теми же игроками (Инсинье, Мертенс уже состарились в нем). Значимых трансферов для роста выше не делается. Команда боевитая, но её предел - борьба за топ 4-6 в Италии. Были когда-то претендентами на чемпионство, но про76и все самые важные матчи. Так что не пойму, чего хочет президент? Объективно давно пора было продать Кулибали за огромные деньги в Англию и устроить грамотную перестройку
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
27 февраля в 10:37
Зачем вообще Гаттузо было брать в Наполи, он в Милане не очень себя показал. Ему бы еще на клубах попроще тренироваться.
Gahi
Gahi
27 февраля в 09:39
Интересно будет посмотреть как у него получится.
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