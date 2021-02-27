Итальянский тренер Лучано Спаллетти может возглавить «Наполи», об этом сообщает источник.
Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис уже принял решение об увольнении нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо.
В настоящее время Спаллетти находится без работы.
В принципе, со своей ролью Гаттузо справился. И требовать от него большего без покупки игроков это какой-то сюр. В составе одни дедушки, половина из которых все свободное время ищут себе другой клуб.
В «Милане» Гаттузо тоже почти выполнил задачу выхода в ЛЧ с полукорявым бедным составом, вот только матч «Интер» «Эмполи» был слит судейством.
Думаю, Рино надо идти в «Фиорентину» или «Торино», где не будет завышенных ожиданий. Да и надо снова возвращаться в свой стиль партизанской обороны.
В принципе, со своей ролью Гаттузо справился. И требовать от него большего без покупки игроков это какой-то сюр. В составе одни дедушки, половина из которых все свободное время ищут себе другой клуб.
В «Милане» Гаттузо тоже почти выполнил задачу выхода в ЛЧ с полукорявым бедным составом, вот только матч «Интер» «Эмполи» был слит судейством.
Думаю, Рино надо идти в «Фиорентину» или «Торино», где не будет завышенных ожиданий. Да и надо снова возвращаться в свой стиль партизанской обороны.