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Нагельсманн заинтересован в работе в «Тоттенхэме»

26 февраля 2021, 21:47

Будущее главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо находится под вопросом.

Как сообщается, если «шпоры» решат уволить португальца, главным кандидатом на его замену будет наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.

Авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк подтвердил информацию нескольких СМИ о том, что Нагельсманн заинтересован в работе в «Тоттенхэме», если появится такая возможность.

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Все комментарии
ballak144
ballak144
27 февраля в 13:23
В Юве бы его
Caniggia
Caniggia
27 февраля в 10:59
Отличный будет вариант для Нагельсманна. Конечно, Бундеслига и Лейпциг - это высокий уровень, Но АПЛ и Тоттен - это гораздо круче. Для его то лет это будет уникальным опытом! Не представляю до какого высочайшего профессионального рубежа может дорасти этот молодой немецкий специалист, если так же и дальше будет прогрессировать и повышать свой тренерский уровень. Может быть это будущий Михелс, Сакки, Лобановский, Кройфф, Гвардиола...
112910415
112910415
27 февраля в 06:41
очень интересно и столь же маловероятно
Остапчук 67
Остапчук 67
27 февраля в 05:56
Шкуру "Самовлюбленного" уже делят.
Альфамен
Альфамен ответ St David (раскрыть)
27 февраля в 02:51
Какая вся система в АПЛ лучше???В АПЛ более конкурентная лига и гораздо более богатые клубы,это единственное,что лучше в Англии.Стадионы,инфраструктура,посещаемость матчей в Германии выше.
Comentarios
Comentarios
26 февраля в 23:28
А чем ТТХ лучше Лейпцига ..
St David
St David ответ shlifen (раскрыть)
26 февраля в 23:14
Ну все же понимают, что хотя сейчас Бавария может в теории обыграть любоую команду из АПЛ, но вся система в АПЛ на порядок выше и интереснее любой другой страны.
shlifen
shlifen
26 февраля в 23:08
То что "шпоры" хотят сменить Моуриньо, тут думаю и так все понимают. Но вот в то что Нагельсманн заинтересован в том чтобы возглавить Тоттенхем - звучит нереалистично... В Лейпциге у него достаточно молодой и обучаемый коллектив, полное доверие руководства, и по сути, отсутствует давление со стороны трибун/руководителей. Единственная ключевая цель - попадание в топ-4 Бундеслиги, ну а как максимум - навязывать борьбу Баварии в чемпионате...
В Тоттенхеме его ждёт:
1) "разрушенный коллектив" - все мы знаем, в каком состоянии Моуриньо оставляет свои команды, когда уходит.
2) Постоянное давление со стороны руководства с требованием попасть в топ-4 (в АПЛ для Тоттенхема, это на порядок сложнее, чем для Лейпцига в Германии)
3) Не сильно больший трансферный бюджет чтобы строить команду под себя.
4) До Трофеев (как внутренних так и международных) из Тоттенхема "ещё дальше" чем из Лейпцига.

Возникает закономерный вопрос - даже если Юлиан решил попробовать "что-то новое" в своей карьере, зачем переходить именно в Тоттенхем?? Нагельсманн тренер молодой (шутка ли, ему всего 33), и предложения от топ-клубов, в том числе и из АПЛ - ещё точно будут. А пока он может спокойно и без лишнего давления тренировать Лейпциг, и бороться с командой и в ЛЧ и за Бундеслигу (при всём уважении, вероятность того что он с Лейпцигом выиграет Бундес, всё таки выше чем победа Тоттенхема в АПЛ)... =)
Pervomaez
Pervomaez
26 февраля в 23:04
Что и в правду кто-то думает что нагельсманн будет лучше маура? Через 2 месяцев выгонят, Англия это вам не Германия
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
26 февраля в 22:34
Надо хорошо подумать. Лейпциг сейчас выглядит предпочтительней ТТХ. Туда лучше пригласить Кейна или Сона и тогда их вообще смешно будет сравнивать.
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 22:14
Наверное Шпоры должны уволить Моура.. А то парень измаялся поди уже ожидая смски о неустойке.
beefs
beefs
26 февраля в 21:54
Жозе, пора менять коньки на санки...
Сантус
Сантус
26 февраля в 21:51
...+30, подумал Жозе дочитав новость...
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