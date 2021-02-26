Будущее главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо находится под вопросом.
Как сообщается, если «шпоры» решат уволить португальца, главным кандидатом на его замену будет наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.
Авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк подтвердил информацию нескольких СМИ о том, что Нагельсманн заинтересован в работе в «Тоттенхэме», если появится такая возможность.
В Тоттенхеме его ждёт:
1) "разрушенный коллектив" - все мы знаем, в каком состоянии Моуриньо оставляет свои команды, когда уходит.
2) Постоянное давление со стороны руководства с требованием попасть в топ-4 (в АПЛ для Тоттенхема, это на порядок сложнее, чем для Лейпцига в Германии)
3) Не сильно больший трансферный бюджет чтобы строить команду под себя.
4) До Трофеев (как внутренних так и международных) из Тоттенхема "ещё дальше" чем из Лейпцига.
Возникает закономерный вопрос - даже если Юлиан решил попробовать "что-то новое" в своей карьере, зачем переходить именно в Тоттенхем?? Нагельсманн тренер молодой (шутка ли, ему всего 33), и предложения от топ-клубов, в том числе и из АПЛ - ещё точно будут. А пока он может спокойно и без лишнего давления тренировать Лейпциг, и бороться с командой и в ЛЧ и за Бундеслигу (при всём уважении, вероятность того что он с Лейпцигом выиграет Бундес, всё таки выше чем победа Тоттенхема в АПЛ)... =)
В Тоттенхеме его ждёт:
1) "разрушенный коллектив" - все мы знаем, в каком состоянии Моуриньо оставляет свои команды, когда уходит.
2) Постоянное давление со стороны руководства с требованием попасть в топ-4 (в АПЛ для Тоттенхема, это на порядок сложнее, чем для Лейпцига в Германии)
3) Не сильно больший трансферный бюджет чтобы строить команду под себя.
4) До Трофеев (как внутренних так и международных) из Тоттенхема "ещё дальше" чем из Лейпцига.
Возникает закономерный вопрос - даже если Юлиан решил попробовать "что-то новое" в своей карьере, зачем переходить именно в Тоттенхем?? Нагельсманн тренер молодой (шутка ли, ему всего 33), и предложения от топ-клубов, в том числе и из АПЛ - ещё точно будут. А пока он может спокойно и без лишнего давления тренировать Лейпциг, и бороться с командой и в ЛЧ и за Бундеслигу (при всём уважении, вероятность того что он с Лейпцигом выиграет Бундес, всё таки выше чем победа Тоттенхема в АПЛ)... =)