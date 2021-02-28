Матвеев — о ничьей с «Краснодаром»: «Такие матчи „Урал“ должен выигрывать»

Главный тренер «Урала» подвел итоги выездного матча с «Краснодаром» (2:2) в рамках 20-го тура РПЛ .

Первые минуты, к сожалению, провалили, но так и предполагали, что будет сложно входить после столь длинной паузы — сразу боевой ритм, тем более против «Краснодара», поэтому здесь не все получалось. Затем, конечно, удаление сыграло свою роль, и стали инициативой владеть, и мяч контролировать, угрозы, моменты, такая многособытийная игра получилась. И красная карточка была, достаточно много моментов. Думаю, болельщики ушли довольными.

В перерыве я говорил, что нужно забрать мяч, правильно располагаться на поле, как можно быстрее этот мяч из зоны в зону перемещать, чтобы растянуть соперника по всей ширине поля, создавать моменты и забивать. Не нужно было торопиться, но играть надо было очень быстро, чтобы этот мяч у нас быстро ходил. Задача была именно такой.

Что я чувствовал после финального свистка? У меня разочарование. Такие матчи команда должна выигрывать. К сожалению, у нас это десятая ничья. Много матчей было, где мы должны были одерживать победу. К сожалению, чего-то не хватает.