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Матвеев — о ничьей с «Краснодаром»: «Такие матчи „Урал“ должен выигрывать»

28 февраля 2021, 22:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги выездного матча с «Краснодаром» (2:2) в рамках 20-го тура РПЛ.

Первые минуты, к сожалению, провалили, но так и предполагали, что будет сложно входить после столь длинной паузы — сразу боевой ритм, тем более против «Краснодара», поэтому здесь не все получалось. Затем, конечно, удаление сыграло свою роль, и стали инициативой владеть, и мяч контролировать, угрозы, моменты, такая многособытийная игра получилась. И красная карточка была, достаточно много моментов. Думаю, болельщики ушли довольными.

В перерыве я говорил, что нужно забрать мяч, правильно располагаться на поле, как можно быстрее этот мяч из зоны в зону перемещать, чтобы растянуть соперника по всей ширине поля, создавать моменты и забивать. Не нужно было торопиться, но играть надо было очень быстро, чтобы этот мяч у нас быстро ходил. Задача была именно такой.

Что я чувствовал после финального свистка? У меня разочарование. Такие матчи команда должна выигрывать. К сожалению, у нас это десятая ничья. Много матчей было, где мы должны были одерживать победу. К сожалению, чего-то не хватает.

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Все комментарии
112910415
112910415
01 марта в 07:31
обидно получилось, да
Василий 50
Василий 50
01 марта в 04:21
Мусаев ещё не ушёл?
ДСА
ДСА
01 марта в 02:28
Краснодар уже не тянет.
1bear
1bear
28 февраля в 23:18
...зря тренер переживает,очень достойный результат!!!
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