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Талалаев: «Наверное, где-то неправильно выбрали тактику на матч с „Динамо“»

28 февраля 2021, 22:26
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

Когда побеждает команда, которая за первый тайм не нанесла по твоим воротам ни одного удара — футбол превращается в порнографию. Судей критиковать нельзя, но я призываю всех посмотреть недавний матч «Локомотива» и ЦСКА. Если мы хотим попадать в еврокубки, то требования для всех должны быть одинаковыми. Не может выиграть команда, которая не бьет по воротам. Если не происходит чудес, конечно. Я Хоттабыча на нашем стадионе не видел.

Во втором тайме «Динамо» вообще не смогло перейти через половину поля. Да, «Ахмат» не забивает с игры, с этим есть проблемы. Я поблагодарил своих футболистов за матч, так как мы создаем, играем, доставляем мяч до ворот. Недоволен я лишь реализацией.

Судейство? Повторюсь, требования должны быть ко всем одинаковы. Я не прошу каких-то преференций для «Ахмата». Надо просто объективно смотреть на вещи. Не снимаю с себя ответственности. Мы, наверное, где-то неправильно выбрали тактику на встречу.

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Все комментарии
112910415
112910415
01 марта в 12:45
как ни странно, это было похоже на банальное невезение !
Остапчук 67
Остапчук 67
01 марта в 04:15
«Ахмату» просто не повезло
КЭТиК
КЭТиК
01 марта в 02:29
Динамо постоянно везёт, наверное это класс.
Mangur
Mangur
01 марта в 01:37
Удивлен победе Динамо. Порадовали
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 февраля в 22:47
Хорошо играли. Это футбол. При хорошей игре проигрываешь. То же самое было с Гончаренко и Ко.
Futurista
Futurista ответ Спрaведливый (комментарий удален) (раскрыть)
28 февраля в 22:31, ред.
"Парадокс: люди ищут свои выгоды, а в мире хотят видеть справедливость."...не помню кто сказал...но запомнил что...
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