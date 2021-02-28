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Егоров: «Почему мэр Саранска позволяет себе откровенно плевать на футбол?»

28 февраля 2021, 23:32

Президент федерации футбола Мордовии Александр Егоров, ранее возглавлявший департамент судейства и инспектирования РФС, подверг критике заявление мэра Саранска Петра Тултаева. Саранский градоначальник заявил, что республике гораздо выгоднее проводить соревнования по спидвею, чем по футболу, затраты на который слишком велики.

Прозвучавшие в прессе слова мэра Саранска Петра Тултаева — самая настоящая провокация. Возникает вопрос, почему чиновник такого уровня позволять себе намеренно противопоставлять два вида спорта — хвалить спидвей и откровенно плевать на футбол?! Прошедшие в Мордовии соревнования по мотогонкам принесли массу позитивных эмоций нашим поклонникам спорта. Республика до глубины порадовалась решению врио Главы Мордовии Артема Здунова возрождать этот замечательный вид спорта. Для нас ледовые мотогонки — это действительно целая культура!

Но спидвей в Мордовии всегда шел в ногу с футболом. И большинство из тех, кто заполнял зимой стадион «Светотехника», летом с большим удовольствием приходили на футбольные матчи. Мы всегда одинаково, со слезами на глазах, радовались успехам наших борцов, ходоков, мотогонщиков, футболистов, переживали за всех, кто давал малейший повод гордиться высокими спортивными достижениями. Почему же сейчас человек, наделённый властью, вдруг начинает гнать пургу в сторону футбола? Не он ли совсем недавно от лица всей Мордовии приглашал в Саранск болельщиков со всего мира?! Разве не футбол подарил нашей республике такой грандиозный праздник мирового масштаба, а вместе с ним — современную, не только спортивную, но и городскую инфраструктуру?! Всему этому многие регионы могут только завидовать.

Рассуждения о непомерных тратах из уст действующего градоначальника выглядят одновременно цинично и анекдотично. Хотелось бы спросить у господина Тултаева, куда делись выделенные республикой средства, поступавшие на счет администрации города конкретно для нужд футбольного клуба «Мордовия»? Эти деньги так и не дошли по прямому назначению. Поступи средства вовремя, команда продолжала бы жить размеренной жизнью и не столкнулась бы с убийственными проблемами. Разве не это послужило главной причиной того, что мы потеряли профессиональный футбол? Игроки, сотрудники клуба, их семьи месяцами не получали зарплату, терпеливо верили в обещания, но про них так и не вспомнили. Надо спросить у мэра, на что были потрачены эти суммы, изначально заложенные в бюджет клуба.

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Все комментарии
galem72
galem72
01 марта в 10:19
Один едрас кидает предъяву другому по поводу растраты средств в регионе. Это так мило. Неужели егоров ещё не понял, что деньги в руках едраса по определению мгновенно пропадают? ))
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
01 марта в 08:24
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    01 марта в 08:07
    Я вот тоже считаю, что из бюджета тратить деньги на футбольный клуб тратить преступно, для это должны быть частные инвесторы.
    Так же у меня вызывает ОГРОМНЕЙШИЙ вопрос: ЗАЧЕМ строили стадион в Саранске за государственные деньги, если заранее было ясно, что он НИКОГДА не окупится и будет практически всегда невостребованным?
    ДСА
    ДСА
    01 марта в 06:36
    Но ведь затраты на содержание профессиональной футбольной команды действительно огромные.
    112910415
    112910415
    01 марта в 06:30
    бюджет региона не резиновый, вероятно
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 марта в 05:37
    Его должность позволяет ему плевать на всё
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    01 марта в 01:54
    А может он прав?
    Но стадион-то стоит...
    Василий 50
    Василий 50
    01 марта в 01:50
    Что же теперь, содержать футбол за бюджет?
    beefs
    beefs
    01 марта в 01:18
    нужно было думать об этом когда строили стадион...
    mihaluch
    mihaluch
    01 марта в 00:07
    Тоже можно сказать о нашем президенте.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    28 февраля в 23:38
    Президенту федерации футбола Мордовии Александру Егорову не дали запустить руки в поток денег налогоплательщиков, у него подгорает!
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