Бывший президент «Барселоны» Бартомеу арестован полицией

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01 марта 2021, 14:14

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу арестован в рамках расследования по делу «Барсагейт».

Как сообщается, задержание Бартомеу является частью операции, которую проводит каталонская полиция. Она началась с обысков в главном офисе «Барселоны». Кроме того, сотрудники полиции задержали Оскара Грау (бывший генеральный директор клуба) и Романа Гомеса Понти (ответственный за юридические услуги).