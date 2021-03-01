Бывший президент «Барселоны» Бартомеу арестован полицией

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу арестован в рамках расследования по делу «Барсагейт».
Как сообщается, задержание Бартомеу является частью операции, которую проводит каталонская полиция. Она началась с обысков в главном офисе «Барселоны». Кроме того, сотрудники полиции задержали Оскара Грау (бывший генеральный директор клуба) и Романа Гомеса Понти (ответственный за юридические услуги).
Операция связана с делом «Барсагейт», которое разгорелось в 2020 году. В феврале прошлого года каталонская радиостанция Cadena SER выпустила расследование, в котором раскрыла подробности того, как Бартомеу платил большие деньги аналитической компании I3 Ventures для создания своего положительного образа в СМИ, при этом критикуя Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков «сине-гранатовых».