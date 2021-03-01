ГлавнаяНовости

Бывший президент «Барселоны» Бартомеу арестован полицией

01 марта 2021, 14:14

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу арестован в рамках расследования по делу «Барсагейт».

Как сообщается, задержание Бартомеу является частью операции, которую проводит каталонская полиция. Она началась с обысков в главном офисе «Барселоны». Кроме того, сотрудники полиции задержали Оскара Грау (бывший генеральный директор клуба) и Романа Гомеса Понти (ответственный за юридические услуги).

Операция связана с делом «Барсагейт», которое разгорелось в 2020 году. В феврале прошлого года каталонская радиостанция Cadena SER выпустила расследование, в котором раскрыла подробности того, как Бартомеу платил большие деньги аналитической компании I3 Ventures для создания своего положительного образа в СМИ, при этом критикуя Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков «сине-гранатовых».

Все новости
СлухиБартомеу проведёт ночь в отделении полиции
02 марта Комментарии12
Официально«Барселона»: «Будем сотрудничать с правоохранительными органами»
01 марта Комментарии8
Барсагейт: Бартомеу задержан полицией, его обвиняют в коррупции. В офисе клуба обыски
01 мартаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии11
Промес — об аресте в Голландии: «Пресса раздула это дело»
25 февраля Комментарии5
Неизвестные вынесли сейф из дома Анчелотти в Ливерпуле
13 февраля Комментарии11
Полузащитник «Ювентуса» МакКенни стал жертвой грабителей
30 января Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10 ответ Альфамен (раскрыть)
03 марта в 09:42
Возможно, но то же самое можно сказать и про вашу веру в то, что Месси сам не хотел никуда уходить, поэтому остался.
Но моя версия хотя бы содержит логическое объяснения всего произошедшего.

А как на самом деле было, конечно, знает только Месси и Бартомеу.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
03 марта в 08:15, ред.
Бартомеу - это барселонский Горбачев, развалил на радость соперникам за 30 серебренников.
Альфамен
Альфамен ответ Мessi 10 (раскрыть)
02 марта в 22:47
Да здесь каждый день появляется куча противоречащей друг другу информации,вы просто верите в то,во что хотите верить.
Arman A.
Arman A.
02 марта в 22:15
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ Альфамен (раскрыть)
    02 марта в 18:39
    Если тренер не имеет планов на игрока, это не значит, что его нужно отдавать за копейки.
    Ракитич - да, игрок основы. Видаль и Кукурелья - игроки ротации, Кукурелья возможно даже глубокой ротации, но Видаля отпустили за бесплатно, а Марка продали почти в два раза ниже его рыночной стоимости.

    По контракту с МС - из открытых источников, в т.ч. писалось здесь. Гвардиола же не просто так летал в Барселону.
    Альфамен
    Альфамен ответ Мessi 10 (раскрыть)
    02 марта в 17:49
    С Суаресом на сколько я знаю Куман не хотел работать,то ли они по длительности контракта не договорились.Ракитич,Видаль и тем более Кукурелья лидеры Барсы????Откуда вам известно,что МС предложили такой контракт и,что его вообще кто-то хотел купить?
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ Альфамен (раскрыть)
    02 марта в 17:23
    Смотря что считать большими деньгами, главное - кандидаты были, ПСЖ и МС. В любом случае Барса получила бы деньги, а сейчас он может уйти бесплатно.
    Насчет зп - несмотря на пенсионный возраст МС предложило ему контракт на 5 лет на 500 млн. Потому что знают, что заработают больше на рейтингах, билетах и атрибутике.
    Суарес - 5-6 млн, Ракитич - 1,5 млн, Видаль - бесплатно, Кукурельо 10 млн. Всех их можно и нужно было продавать за нормальные деньги.
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    02 марта в 17:11
    Зачем ему смотреть как будут реагировать на все это болельщики и руководство, если Вы сами сказали, что "он знает о своем исключительном положении в клубе и за него держатся как за золотого тельца"?
    Предполагаю, у него было две причины для ухода: невозможность дальнейшей работы под руководством Бартомеу, т.к. давно ходили слухи об их разладе. А также реальный шанс попробовать себя в достаточно комфортных для себя условиях - либо с Гвардиолой с МС, либо с Неймаром в ПСЖ, при этом существенно улучшив свое материальное положение.

    Но мы отходим от темы: вопрос не в том, хотел Месси уходить или нет. Суареса, например, не спрашивали вообще, а просто вышвырнули. Вопрос в действиях президента. Над клубом висели огромные долги и отсутствие предпосылок к их снижению. Как грамотный управленец он должен был сделать все, чтобы продать Месси или договориться о существенном снижении его з/п, что было заведомо слабоосуществимо.
    Альфамен
    Альфамен ответ Мessi 10 (раскрыть)
    01 марта в 23:14
    Так это косяк Месси,что он не ушел в прописанный срок,хотя в это я не верю,он просто не хотел уходить.Вы пишите,что продав Месси,Барса заработала бы большие деньги.Вы верите,что кто-то купил бы Месси за большие деньги,учитывая его аппетиты по зарплате и предпенсионный возраст???А кого из лидеров Бартомео распродал за копейки?
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ Альфамен (раскрыть)
    01 марта в 22:33, ред.
    У него была опция в контракте, согласно которой он мог покинуть клуб, но не успел сделать это в прописанный срок. Бартомеу за это зацепился.
    Учитывая сколько всего сделал Месси для Барселоны, Бартомеу мог пойти на встречу и отпустить его.
    Но, даже если отставить всю эту лирику: у тебя в команде игрок, "сжирающий" львиную долю бюджета клуба и он хочет уйти, ты, как грамотный управленец, должен решить этот вопрос. Он мог его продать убив ТРЕХ зайцев: заработать для клуба большие деньги, существенно разгрузить зарплатную ведомость и как личный бонус - закрепить свой имидж управленца, который держит свои обещания перед игроками.
    Не знаю почему он так поступил, но действовал никак не в интересах клуба. Скорее всего он струсил, побоясь стать "президентом, упустившим Месси", хотя прекрасно осознавал какие финансовые проблемы ждут клуб и понимал, что он политический труп и до выборов не досидит в статусе президента.
    Хосеп сделал неверный выбор, или целенаправленно вредил клубу. Иначе как еще можно объяснить беспрецедентную распродажу ключевых игроков команды за копейки? Он даже не попытался их продать, а просто раздал ведущих игроков в попыхах разгружая фонд оплаты труда клуба.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    01 марта в 21:39
    Будем надеяться, что покарают его испанские полисмены за все его грехи
    dzvinka
    dzvinka
    01 марта в 21:04
      Альфамен
      Альфамен ответ Мessi 10 (раскрыть)
      01 марта в 20:51
      У вас однобокое мышление,а почему его должны были отпускать если у него контракт???
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      01 марта в 20:35
      Очередной повод для ненавистников Барселоны постебаться. Уважаемые, лежачего не пинают!! Он может встать и сдачу дать.

      Под этим арестом могут быть много того что нам всем не видано. И скорее всего так и останется.

      Болеем за красивый и честный футбол!!
      Мessi 10
      Мessi 10 ответ Альфамен (раскрыть)
      01 марта в 18:37
      А почему ему платили столько денег, кто это допустил? Почему игрок, получающий такие баснословные деньги остался в клубе летом 2020? Почему ему не дали уйти, несмотря на его желание? На все эти вопросы сможет ответить только г-н Бартомеу.
      И такие огромные долги возникли не одномоментно и не из неоткуда. Это последовательная ошибочная политика бывшего менеджмента, который год за годом загонял клуб в долговую яму.
      Королевский Реал
      Королевский Реал
      01 марта в 18:33
      "Каталонская полиция".
      Учитыаая, что Барселона принадлежит фанатам клуба и команда является визитной карточкой региона в спортивном плане и не только, то после провальных сезонов, и огульно возросшей истерии с лозунгами: "во всем виноват Бартомеу", то не удивительно, что козла отпущения Бартомеу задержали и нашли причину., учитывая, что скандал произошел год назад.ЦИРК!
      Nazi
      Nazi
      01 марта в 18:03
      "Он влюбился в нее с первого взгляда", или "Она была полюблена им с первого взгляда"?

      Если кому то не нравится вторая версия, то переделайте заголовок статьи с английского на русский ..
      Incredulous
      Incredulous
      01 марта в 17:52
      Ну теперь-то Месси и компания, а также все его персофаны, повесят на Бартомеу все свои неудачи и проколы.
      Альфамен
      Альфамен ответ Мessi 10 (раскрыть)
      01 марта в 17:45
      Довольно давно наблюдаю за футболом и за Барсой в том числе.Три дорогущих трансфера имели примерно рыночную стоимость,то,что Барса не может их раскрыть,это другой вопрос.А вот,то,что Месси платили 500 миллионов вас не смущает???
      112910415
      112910415
      01 марта в 17:39
      награда нашла героя !
      ну, пугает, что нашла
      berda2003
      berda2003
      01 марта в 17:31
      у нас за такое премируют, если себя пиаришь, а подчинённого критикуешь... свободная страна!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      01 марта в 17:15
      Там целая мафия!😜
      Мessi 10
      Мessi 10 ответ Альфамен (раскрыть)
      01 марта в 16:59
      Ну почитайте, что с клубом происходило и происходит последние несколько лет, что с его финансовым положением: кого приобрели, кого продали, за какие деньги, какие долги висят на клубе и т.д. Много интересного можно узнать.
      drug01
      drug01
      01 марта в 16:17
      В жизни всякое бывает
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      01 марта в 16:02
      Натворил делов Хосеп !!!
      ermak6848
      ermak6848
      01 марта в 15:54
      круто у них однако
      razdvatri
      razdvatri
      01 марта в 15:53
        Альфамен
        Альфамен ответ Мessi 10 (раскрыть)
        01 марта в 15:46
        А что он сделал с Барсой?
        Сантус
        Сантус
        01 марта в 15:46
          L.Hamilton
          L.Hamilton
          01 марта в 15:46
          Бартомеу платил большие деньги аналитической компании I3 Ventures для создания своего положительного образа в СМИ.

          Недостаточно старался, если пожаловали полицаи.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100