Зидан: «„Реал“ провёл хорошую игру. Нужно сохранять спокойствие»

Главный тренер «Реала» подвёл итоги ничейного матча с «Реалом Сосьедад» (1:1) в рамках 25-го тура Примеры.

Я поменял схему [после первого тайма], потому что не был доволен нашим прессингом. Через 10-15 минут мы снова её поменяли и стали играть лучше при 4-3-3.

Вышедшие на замену сыграли хорошо. Навредили ли эти замены «Реалу»? Если вы спрашиваете меня об этом уже в третий раз, тогда да, возможно. Нам пришлось что-то изменить, потому что команда подустала за час игры. Иногда приходится что-то менять, чтобы изменить динамику игры.

Мы должны сохранять спокойствие. Мы провели хорошую игру. У нас было 3-4 шанса забить. Терпение, спокойствие и отдых. Мы играли против команды, которая умеет угрожать вашим воротам.

Нужно продолжать двигаться дальше. Этот результат не изменит наш подход к дерби [с «Атлетико»]. Мы должны пойти туда и провести отличный матч.