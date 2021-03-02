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Зидан: «„Реал“ провёл хорошую игру. Нужно сохранять спокойствие»

02 марта 2021, 02:01
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги ничейного матча с «Реалом Сосьедад» (1:1) в рамках 25-го тура Примеры.

Я поменял схему [после первого тайма], потому что не был доволен нашим прессингом. Через 10-15 минут мы снова её поменяли и стали играть лучше при 4-3-3.

Вышедшие на замену сыграли хорошо. Навредили ли эти замены «Реалу»? Если вы спрашиваете меня об этом уже в третий раз, тогда да, возможно. Нам пришлось что-то изменить, потому что команда подустала за час игры. Иногда приходится что-то менять, чтобы изменить динамику игры.

Мы должны сохранять спокойствие. Мы провели хорошую игру. У нас было 3-4 шанса забить. Терпение, спокойствие и отдых. Мы играли против команды, которая умеет угрожать вашим воротам.

Нужно продолжать двигаться дальше. Этот результат не изменит наш подход к дерби [с «Атлетико»]. Мы должны пойти туда и провести отличный матч.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 марта в 11:19
Менди надо было вовремя менять. Не его день. Приём мяча нулевой, много потерь.
alexgurzan
alexgurzan ответ 1bear (раскрыть)
02 марта в 11:17
Это очки, начисленные за "Народный Обозреватель".
112910415
112910415
02 марта в 07:01
никто не боится, все бьются !
ABir
ABir
02 марта в 06:27
Главная цель остаётся - победа во всех турнирах
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 04:30
Ничья уже за благо.
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 02:59
Покажет себя в ЛЧ
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 02:50
Да ужжжж!!! Зидану не позавидуешь. Весь матч висеть на воротах соперника и сподобиться только на ничью - это суметь надо. Но тут надо отдать должное и гостям, которые оборонялись просто самоотверженно и лишь в концовке пропустили обидный гол , который впрочем принес очко, которым не каждый клуб может похвастаться играя с Реалом. Тем не менее очко не сильно порадовало игроков Реала, команда явно хотела победить. Но не получилось. Теперь Реал в ногу шагает с Барселоной, а Атлетико пока идет в одиночестве к чемпионству.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
02 марта в 02:43
Спокойствие что-то затянулось . Пора уже и выигрывать такие матчи !!!
1bear
1bear
02 марта в 02:23, ред.
просьба объяснить что такое корректировки в разделе "очки для ставок"???
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