Кальдерон: «У „Реала“ недостаточно финансов, чтобы подписать Салаха»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал слухи об интересе мадридского клуба к нападающему «Ливерпуля» .

Он отличный игрок и бомбардир. Он помог «Ливерпулю», приложив все усилия, но я не думаю, что они его отпустят. Они могут расстаться с ним только за большие деньги. Им интересуется «Реал», но «Ливерпуль» запросит большую сумму, и, если сделка состоится, именно деньги будут главным фактором.

Салах — великолепный игрок с фантастическим потенциалом, и любой клуб желает приобрести такого игрока, но я не думаю, что у «Реала» есть достаточно финансов, чтобы подписать Салаха.