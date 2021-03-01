ГлавнаяНовости

Кальдерон: «У „Реала“ недостаточно финансов, чтобы подписать Салаха»

01 марта 2021, 16:44

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал слухи об интересе мадридского клуба к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Он отличный игрок и бомбардир. Он помог «Ливерпулю», приложив все усилия, но я не думаю, что они его отпустят. Они могут расстаться с ним только за большие деньги. Им интересуется «Реал», но «Ливерпуль» запросит большую сумму, и, если сделка состоится, именно деньги будут главным фактором.

Салах — великолепный игрок с фантастическим потенциалом, и любой клуб желает приобрести такого игрока, но я не думаю, что у «Реала» есть достаточно финансов, чтобы подписать Салаха.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
01 марта в 21:45
Ежели угомонит Мо свою жинку, то никуда и не уедет, да и поздно уже - в таком возрасте, если облажаешься, мало шансов восстановить репутацию. Пусть в Ливерпуле класс показывает
RamonCSKA
RamonCSKA
01 марта в 20:02
Холланд нужен реалу или мбаппе, нужен топовый центральный нап, без него не припомню реал, бензема не молодеет
Сантус
Сантус
01 марта в 18:54, ред.
Салах переоцененный игрок.Он не первый день в футболе и его "стабильность" мне хорошо знакома.)Блеснул и угасает в Ливере и пусть там и сидит...)Финансы сейчас у всех не ахти,по известным причинам,+стадион,так что трудности могут быть,но не такие что бы преодолевать их из за Салаха.)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 марта в 18:26
Не считаю Салаха целью для Реала. Мбаппе - да.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Hamman (раскрыть)
01 марта в 18:17
Вот именно
Mangur
Mangur
01 марта в 18:01
Финансы поют романсы
Альфамен
Альфамен
01 марта в 17:50
Салах на фик не нужен Реалу,нам нужен центральный нападающий,крайних у нас полно,пусть и ниже уровнем чем Салах.По цене вообще спорный вопрос,т.к. она не может быть постоянной в разных условиях.Ливерпуль в этом году уверенно идёт мимо ЛЧ четверки.И Салах скажет,не хочу я больше играть за красных.Да и вообще Ливер прошел пик и дальше будет только хуже,посмотрите во что превратился вратарь,нападение,про защиту вообще молчу.
mihaluch
mihaluch
01 марта в 17:43
Салах не подойдёт Реалу.
cska1948
cska1948
01 марта в 17:28
Если у Реала нет денег на покупку Салаха, то у кого, тогда, они есть?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 марта в 17:13
Зидана не хватает
ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 17:06
Дожился Реал, тоже деньги кончились
Hamman
Hamman
01 марта в 17:05
Почти 25 лет болею за Реал Мадрид. Всякое случалось с командой за это время и взлёты и падения, триумфы и горькие поражения. Вот чего я точно не припомню, так это проблем с финансами...
Хотя сейчас весь мир, а не только футбольную индустрию лихорадит от пандемии.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 16:53
Цена на Салаха будет Реалу не по зубам.
sv_1969
sv_1969
01 марта в 16:45
У него их нет)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100