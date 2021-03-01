ГлавнаяНовости

Пранделли: «Я вижу прогресс в игре Кокорина»

01 марта 2021, 08:54
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал выступление нападающего Александра Кокорина в матче 24-го тура Серии А против «Удинезе» (0:1). Кокорин получил самую низкую оценку среди всех игроков встречи.

Я вижу прогресс, он хорошо работает. Понятно, что когда вы попадаете в лигу, которую не знаете, в которой другие скорости, тактика и партнёры по команде, то вам нужно время, чтобы освоиться. Но он хорошо работает, и мы постараемся помочь Кокорину, чтобы он набрал физические кондиции.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
01 марта в 11:25
Верим в Пранделли. При нем когда то феерил Балотелли, да это было давно, но всё же. Так что, главный талант российского футбола в надёжных руках.
Q-J-G
Q-J-G
01 марта в 11:06
Для Пранделли регресс, это прогресс)
112910415
112910415
01 марта в 10:47
похоже, тренер не дорожит своей работой !
LOpp
LOpp
01 марта в 10:34
Выдал желаемое за действительность
ОПС
ОПС
01 марта в 10:22
Никто не видит, а он видит. Вот это прогресс.
shlomo
shlomo
01 марта в 09:15
Ага.....только почему то Чезаре во время матча часто обращался к Кокорину с подсказками. "Гоу, Саша, гоу!" когда защитники Удинезе разыгрывали мяч и тренер хотел более активного прессинга от россиянина.....но Кокорин однако не очень активно шел в отбор....пару раз обозначал прессинг, пытался участвовать в атаках, но в целом редко получал мяч...если так пойдет и дальше, то уже "Гоу, Саша, гоу!" будет принимать уже другой смысл....
311
311
01 марта в 09:12
Стульями не машет уже прогресс!)
Иван Тасминский
Иван Тасминский
01 марта в 09:04
интересный тренер, на уровне наших физруков

05:54
Пранделли: «Я вижу прогресс в игре Кокорина»

05:40
Кокорин получил самую низкую оценку в матче «Удинезе» — «Фиорентина»
КЭТиК
КЭТиК
01 марта в 09:04
Пока только вниз тянет команду.
Futurista
Futurista
01 марта в 08:56
Вышел на поле...уже прогресс...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100