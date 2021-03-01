Пранделли: «Я вижу прогресс в игре Кокорина»

Главный тренер «Фиорентины» прокомментировал выступление нападающего в матче 24-го тура Серии А против «Удинезе» (0:1). Кокорин получил самую низкую оценку среди всех игроков встречи.

Я вижу прогресс, он хорошо работает. Понятно, что когда вы попадаете в лигу, которую не знаете, в которой другие скорости, тактика и партнёры по команде, то вам нужно время, чтобы освоиться. Но он хорошо работает, и мы постараемся помочь Кокорину, чтобы он набрал физические кондиции.