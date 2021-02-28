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Тухель: «„Челси“ был очень близок к победе над МЮ. Я очень доволен»

28 февраля 2021, 22:15
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Это была качественная игра между двумя очень сильными командами. Нам пришлось тяжело в первом тайме, но в целом игра была равной. Во втором тайме я думал, что мы действительно сильны. Я думал, что мы были ближе к победе, но уровень игры был высоким. С точки зрения того, что мы показали, я доволен. Мы очень хорошо оборонялись, я очень доволен этим.

Мы были недостаточно хороши в первом тайме, чтобы атаковать пространство. Найти решение не всегда легко.

Мы перешли на 5-3-2, чтобы лучше держать мяч и вернуть уверенность, и ребята сделали это очень хорошо. Мы были очень близки к победе.

Имеем то, что имеем. Я абсолютно счастлив. Против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», шансов немного.

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Все комментарии
hoper
hoper
01 марта в 20:40
А ещё он во время матча пытался Сольскъяеру что-то напихать.его счастье что там Моуриньо не было.Тот бы точно тухлому втащил
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 марта в 08:48
Игра была мертвее мертвого.
Сантус
Сантус
28 февраля в 23:28
О,а я к Тухелю зашёл,а тут обсуждение во что превращается Соккер...)Тогда вставлю свои пять копеек..)Обратил внимание что высокий слог и высоко художественные обороты речи сильно в чести на сайте..Если это прибавит мне вистов,то у меня есть полное прижизненное собрание сочинений Л.Толстого,ещё с яъятями...КАнает?)А по Тухелю...я надеялся на большее..и я не так счастлив как он..)
vastudio
vastudio
28 февраля в 23:04
Доволен он, в 2 последних матчах две ничьи 1-1 и 0-0 . Это 2 очка из 6.... доволен он....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 февраля в 23:03
Посмотрел навскидку рейтинги КП. Победители за сегодняшний день:
Первый поставил около 60 тысяч (считал устно, без калькулятора), набрал тоже около 60 тысяч (За день, КАРЛ!!! ПОЧТИ 60 ТЫСЯЧ!)
Второй поставил 50 тысяч, примерно столько и набрал.
Третий около тридцатки, набрал 25 тысяч.
Что же получается? Конкурс футбольных прогнозов превращается в литературно-поэтический кружок лучших комментаторов Где нужно минимум знания футбола, достаточно складно излагать мысли. Не спорю, толковые мысли. Но в крайний день месяца у не умеющих или нежелающих складно писАть шансов просто нет.
Даже с учётом выигрыша по шальной ставке. И даже по двум ставкам - нет.
Считаю, изменения просто необходимы. Конкурс прекратил быть футбольным.
Надеюсь, меня поддержат ,а организаторы подумают над изменениями...
particular
particular
28 февраля в 22:16
Для Справедливого...

Очень мужественное заявление от юзера с 78 комментами... Читается явная обеспокоенность ситуацией... Осталось посмотреть, кто накидает Вам лайков, что понять от чьего лица Вы выступаете... Видно, под своим ником чиркануть или стыдно, или неудобно, или ...

Ну, а по сути... Ничего я Вам не открывал, так что как-то несолидно приписывать мне то, что желаемо и удобно для Вас...
Приветствую Ваш революционный настрой и протестный порыв, но ничем помочь не могу... Ресурс ориентирован на привлечение и посещение пользователей, а так же на реализацию рекламных проектов... Но не как не на угождение всем и каждому...
Для меня это досуг и времяпровождение, не более... Поэтому в дальнейшем, попрошу меня не беспокоить на темы "заработков" и сбалансирования чего-то там... На этом, позвольте откланяться, справедливый незнакомец... Я Вам не помощник в Ваших душевных терзаниях...
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