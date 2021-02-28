Тухель: «„Челси“ был очень близок к победе над МЮ. Я очень доволен»

Главный тренер «Челси» подвел итоги матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Это была качественная игра между двумя очень сильными командами. Нам пришлось тяжело в первом тайме, но в целом игра была равной. Во втором тайме я думал, что мы действительно сильны. Я думал, что мы были ближе к победе, но уровень игры был высоким. С точки зрения того, что мы показали, я доволен. Мы очень хорошо оборонялись, я очень доволен этим.

Мы были недостаточно хороши в первом тайме, чтобы атаковать пространство. Найти решение не всегда легко.

Мы перешли на 5-3-2, чтобы лучше держать мяч и вернуть уверенность, и ребята сделали это очень хорошо. Мы были очень близки к победе.

Имеем то, что имеем. Я абсолютно счастлив. Против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», шансов немного.