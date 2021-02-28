Тухель: «„Челси“ был очень близок к победе над МЮ. Я очень доволен»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Это была качественная игра между двумя очень сильными командами. Нам пришлось тяжело в первом тайме, но в целом игра была равной. Во втором тайме я думал, что мы действительно сильны. Я думал, что мы были ближе к победе, но уровень игры был высоким. С точки зрения того, что мы показали, я доволен. Мы очень хорошо оборонялись, я очень доволен этим.
Мы были недостаточно хороши в первом тайме, чтобы атаковать пространство. Найти решение не всегда легко.
Мы перешли на 5-3-2, чтобы лучше держать мяч и вернуть уверенность, и ребята сделали это очень хорошо. Мы были очень близки к победе.
Имеем то, что имеем. Я абсолютно счастлив. Против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», шансов немного.
Первый поставил около 60 тысяч (считал устно, без калькулятора), набрал тоже около 60 тысяч (За день, КАРЛ!!! ПОЧТИ 60 ТЫСЯЧ!)
Второй поставил 50 тысяч, примерно столько и набрал.
Третий около тридцатки, набрал 25 тысяч.
Что же получается? Конкурс футбольных прогнозов превращается в литературно-поэтический кружок лучших комментаторов Где нужно минимум знания футбола, достаточно складно излагать мысли. Не спорю, толковые мысли. Но в крайний день месяца у не умеющих или нежелающих складно писАть шансов просто нет.
Даже с учётом выигрыша по шальной ставке. И даже по двум ставкам - нет.
Считаю, изменения просто необходимы. Конкурс прекратил быть футбольным.
Надеюсь, меня поддержат ,а организаторы подумают над изменениями...
Первый поставил около 60 тысяч (считал устно, без калькулятора), набрал тоже около 60 тысяч (За день, КАРЛ!!! ПОЧТИ 60 ТЫСЯЧ!)
Второй поставил 50 тысяч, примерно столько и набрал.
Третий около тридцатки, набрал 25 тысяч.
Что же получается? Конкурс футбольных прогнозов превращается в литературно-поэтический кружок лучших комментаторов Где нужно минимум знания футбола, достаточно складно излагать мысли. Не спорю, толковые мысли. Но в крайний день месяца у не умеющих или нежелающих складно писАть шансов просто нет.
Даже с учётом выигрыша по шальной ставке. И даже по двум ставкам - нет.
Считаю, изменения просто необходимы. Конкурс прекратил быть футбольным.
Надеюсь, меня поддержат ,а организаторы подумают над изменениями...
Очень мужественное заявление от юзера с 78 комментами... Читается явная обеспокоенность ситуацией... Осталось посмотреть, кто накидает Вам лайков, что понять от чьего лица Вы выступаете... Видно, под своим ником чиркануть или стыдно, или неудобно, или ...
Ну, а по сути... Ничего я Вам не открывал, так что как-то несолидно приписывать мне то, что желаемо и удобно для Вас...
Приветствую Ваш революционный настрой и протестный порыв, но ничем помочь не могу... Ресурс ориентирован на привлечение и посещение пользователей, а так же на реализацию рекламных проектов... Но не как не на угождение всем и каждому...
Для меня это досуг и времяпровождение, не более... Поэтому в дальнейшем, попрошу меня не беспокоить на темы "заработков" и сбалансирования чего-то там... На этом, позвольте откланяться, справедливый незнакомец... Я Вам не помощник в Ваших душевных терзаниях...
Очень мужественное заявление от юзера с 78 комментами... Читается явная обеспокоенность ситуацией... Осталось посмотреть, кто накидает Вам лайков, что понять от чьего лица Вы выступаете... Видно, под своим ником чиркануть или стыдно, или неудобно, или ...
Ну, а по сути... Ничего я Вам не открывал, так что как-то несолидно приписывать мне то, что желаемо и удобно для Вас...
Приветствую Ваш революционный настрой и протестный порыв, но ничем помочь не могу... Ресурс ориентирован на привлечение и посещение пользователей, а так же на реализацию рекламных проектов... Но не как не на угождение всем и каждому...
Для меня это досуг и времяпровождение, не более... Поэтому в дальнейшем, попрошу меня не беспокоить на темы "заработков" и сбалансирования чего-то там... На этом, позвольте откланяться, справедливый незнакомец... Я Вам не помощник в Ваших душевных терзаниях...