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Марез: «Могли решить исход матча с „Вулверхэмптоном“ ещё в первом тайме»

03 марта 2021, 09:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился мыслями после матча АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:1).

Тяжелый матч. Мы начали отлично, создавали моменты, могли решить исход еще в первом тайме. После перерыва стало немного тяжелее, но мы все равно создавали моменты и классно провели концовку, продолжив атаковать и прессинговать.

Порой бывает трудно, когда в составе меняются 6-7 игроков, но каждый наш футболист настолько хорош, что способен принести пользу в матче.

Мы должны идти от матча к матчу. Следующий соперник – «Манчестер Юнайтед», нам требуется сохранить концентрацию и попытаться выиграть этот матч.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
03 марта в 10:08
Дальше будет тяжелее
ДСА
ДСА
03 марта в 09:57
Хоть какую-то интригу поддержали в первом тайме.
drug01
drug01
03 марта в 09:54
Счёт по игре
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