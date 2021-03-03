Марез: «Могли решить исход матча с „Вулверхэмптоном“ ещё в первом тайме»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мыслями после матча АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:1).

Тяжелый матч. Мы начали отлично, создавали моменты, могли решить исход еще в первом тайме. После перерыва стало немного тяжелее, но мы все равно создавали моменты и классно провели концовку, продолжив атаковать и прессинговать.

Порой бывает трудно, когда в составе меняются 6-7 игроков, но каждый наш футболист настолько хорош, что способен принести пользу в матче.

Мы должны идти от матча к матчу. Следующий соперник – «Манчестер Юнайтед», нам требуется сохранить концентрацию и попытаться выиграть этот матч.