Фати: «Месси всегда говорит, что надо быть скромным»

18-летний нападающий «Барселоны» поделился мнением о капитане команды .

Это мечта — играть с лучшим футболистом в мире и учиться у него на тренировках.

Какой совет он мне дал? Я стараюсь быть таким же скромным, как и он. Несмотря на все его достижения, Месси остаётся очень простым человеком. И совет, который он даёт, всегда заключается в том, что не нужно зазнаваться.