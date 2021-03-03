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Фати: «Месси всегда говорит, что надо быть скромным»

03 марта 2021, 07:56

18-летний нападающий «Барселоны» Анссумане Фати поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси.

Это мечта — играть с лучшим футболистом в мире и учиться у него на тренировках.

Какой совет он мне дал? Я стараюсь быть таким же скромным, как и он. Несмотря на все его достижения, Месси остаётся очень простым человеком. И совет, который он даёт, всегда заключается в том, что не нужно зазнаваться.

Фати также составил свою идеальную сборную из пяти игроков, в которую помимо Месси включил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
03 марта в 17:44
- Ты что, Ансу, больше не хочешь учиться у меня на тренировках?
- Не понимаю, Лео.
- Это что еще за форвард из "Ювентуса"?!
амурец
амурец
03 марта в 10:25
Месси скромен всегда, но кроме финансовых запросов
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
03 марта в 09:16
Правильно,будь скромным и не требуй лишнего,а то самому не хватит на новый контракт
RR117
RR117
03 марта в 09:08
И это говорит человек, который лезет в дела клуба, сборной и выбивает себе необоснованные контракты, которым он не соответствует.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 08:52
Месси - образец скромности?
Василий 50
Василий 50
03 марта в 08:43
Месси только интригует
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 08:41
Месси всегда скромен, особенно когда это касается его зарплаты.
Остапчук 67
Остапчук 67
03 марта в 08:39
Говорить и быть разные понятия
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Жасур Баратов (раскрыть)
03 марта в 08:31
Я статью комментирую, а про его зарплату полмира знает и обсуждает...
Жасур Баратов
Жасур Баратов ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 марта в 08:25
Чужой деньги читать тоже не правильно!
ESPANOL
ESPANOL
03 марта в 08:23
Все правильно Лео говорит. Я бы еще добавил о том, что никогда не следует самому себя расхваливать и восхищаться собой прилюдно! Так делают только те, кто сомневается в свомх способностях или боится, что конкурент лучше, чем он. Делай свою работу так, чтобы другие восхищались тобой и говорили о твоем величии, тогда ты сможешь смело сказать себе: Я тоже чего то достиг в спорте и есть повод гордиться собой, но главное, не останавливаться на достигнутом, а идти все выше и выше, чтобы покорить все напокоренные вершины...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 08:16
Может, на поле он и скромняшка, но зарплату себе стеребить он не постеснялся...
STVA 1
STVA 1
03 марта в 08:08
Человеком надо быть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 марта в 08:08
Скромность красит человека!
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