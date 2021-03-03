Фати: «Месси всегда говорит, что надо быть скромным»

18-летний нападающий «Барселоны» Анссумане Фати поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси.
Это мечта — играть с лучшим футболистом в мире и учиться у него на тренировках.
Какой совет он мне дал? Я стараюсь быть таким же скромным, как и он. Несмотря на все его достижения, Месси остаётся очень простым человеком. И совет, который он даёт, всегда заключается в том, что не нужно зазнаваться.
Фати также составил свою идеальную сборную из пяти игроков, в которую помимо Месси включил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Не понимаю, Лео.
- Это что еще за форвард из "Ювентуса"?!
- Не понимаю, Лео.
- Это что еще за форвард из "Ювентуса"?!