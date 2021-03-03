Каррагер: «МЮ нужен качественный центральный нападающий»

Бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что «Манчестер Юнайтед» не хватает игрока в линии нападения.

Думаю, «Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы с качеством на острие нападения. Когда мяч действительно доходит до игроков линии атаки, достаточно ли там качества? МЮ — лучшие по количеству голов в АПЛ , но есть ли у них такой игрок, способный забивать голы в решающих матчах и привести клуб к чемпионскому титулу?

Люди говорят, что им нужен правый вингер, но на деле, им нужен центральный форвард. Если бы у Сульшера был Рэшфорд слева и новый центральный нападающий, то Гринвуд дополнял бы атаку справа, а это позволило бы решить проблему с качеством нападения.