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Каррагер: «МЮ нужен качественный центральный нападающий»

03 марта 2021, 08:34

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что «Манчестер Юнайтед» не хватает игрока в линии нападения.

Думаю, «Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы с качеством на острие нападения. Когда мяч действительно доходит до игроков линии атаки, достаточно ли там качества? МЮ — лучшие по количеству голов в АПЛ, но есть ли у них такой игрок, способный забивать голы в решающих матчах и привести клуб к чемпионскому титулу?

Люди говорят, что им нужен правый вингер, но на деле, им нужен центральный форвард. Если бы у Сульшера был Рэшфорд слева и новый центральный нападающий, то Гринвуд дополнял бы атаку справа, а это позволило бы решить проблему с качеством нападения.

Также недавно Каррагер высказался об игре «Ливерпуля».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 марта в 12:09
Отчасти он прав. Но правый вингер острее нужен, а в центре пока Кавани, Марсьяль и Гринвуд. В клубе надеются именно на прогресс Мейсона на позиции нападающего. Усиление позиций центрального защитника и опорника тоже никто не отменял, пока покупка нападающего подождет.
galem72
galem72
03 марта в 11:37
Не нужен никакой нап МЮ! В составе есть Марс и он позакрывает рты всем хейтерам своими хет-триками. Нужно просто дать ему времени (лет 5) на адаптацию в АПЛ. ))
galem72
galem72 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
03 марта в 11:36
Может, потому что Карра уже кучу лет сидит футбольным экспертом на английском телевидении и постоянно указывает, кому и кого купить, не?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 марта в 10:04
В своё время САФ выписал Робина Ван Перси из Арсенала и это привело к чемпионству. Будь он у нас снова, было бы лучше.
Кавани отличный нап. Но адаптацию никто не отменял к АПЛ. Вдобавок возраст.
mihaluch
mihaluch
03 марта в 09:19
Конечно забивной игрок не помешал бы МЮ.
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 08:43
Всем бы такие проблемы как выдумывают их для МЮ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 марта в 08:41
В при чем тут Каррагер?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 08:36
МЮ продолжает работать
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