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Гвардиола: «Бартомеу невиновен, пока суд не докажет обратное»

03 марта 2021, 06:49

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее тренировавший «Барселону», прокомментировал новость о задержании полицией экс-президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу и поделился ожиданиями от выборов нового главы «сине-гранатовых».

Неприятная ситуация, но я надеюсь, что всё закончится хорошо. Бартомеу невиновен, пока суд не докажет обратное.

Меня волнует то, что через неделю у нас будет новый президент. Ситуация в «Барселоне» тяжёлая, но новый человек должен иметь смелость, чтобы возглавить клуб на следующие несколько лет.

Я практически уверен, что «Барселона» вернётся сильнее. Новый президент должен вести клуб с уверенностью и собрать воедино болельщиков. Это сделает клуб таким, каким он должен быть. Я с нетерпением жду выборов и надеюсь, что президент будет хороший.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 марта в 09:11
Прочь руки от Бартомеу!😜
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 07:40
Там и так всё ясно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 07:39
Задержание это серьёзно
Василий 50
Василий 50
03 марта в 07:35
Трудно быть честным при больших деньгах
Остапчук 67
Остапчук 67
03 марта в 07:29
А Месси все равно радуется
shlomo
shlomo
03 марта в 07:04
Иногда бывают моменты, что ошибается и суд....
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