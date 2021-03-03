Гвардиола: «Бартомеу невиновен, пока суд не докажет обратное»

Наставник «Манчестер Сити» , ранее тренировавший «Барселону», прокомментировал новость о задержании полицией экс-президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу и поделился ожиданиями от выборов нового главы «сине-гранатовых».

Неприятная ситуация, но я надеюсь, что всё закончится хорошо. Бартомеу невиновен, пока суд не докажет обратное.

Меня волнует то, что через неделю у нас будет новый президент. Ситуация в «Барселоне» тяжёлая, но новый человек должен иметь смелость, чтобы возглавить клуб на следующие несколько лет.

Я практически уверен, что «Барселона» вернётся сильнее. Новый президент должен вести клуб с уверенностью и собрать воедино болельщиков. Это сделает клуб таким, каким он должен быть. Я с нетерпением жду выборов и надеюсь, что президент будет хороший.