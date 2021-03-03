Щесны: «Мы убеждены, что Пирло двигается в правильном направлении»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о влиянии главного тренера Андреа Пирло на туринскую команду.
У нас фантастическая команда, а с приходом Пирло появились четкие представления о том, куда надо двигаться. Мы как единое целое, у нас есть в команде настоящие чемпионы, это один из лучших коллективов. Мы убеждены, что Пирло двигается в правильном направлении, есть чувство роста: мы пытаемся подходить к играм с менталитетом чемпионов, которыми мы и являемся.
Ранее Войцех Щесны прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в матче 25-го тура Серии А.