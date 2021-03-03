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Щесны: «Мы убеждены, что Пирло двигается в правильном направлении»

03 марта 2021, 09:26

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о влиянии главного тренера Андреа Пирло на туринскую команду.

У нас фантастическая команда, а с приходом Пирло появились четкие представления о том, куда надо двигаться. Мы как единое целое, у нас есть в команде настоящие чемпионы, это один из лучших коллективов. Мы убеждены, что Пирло двигается в правильном направлении, есть чувство роста: мы пытаемся подходить к играм с менталитетом чемпионов, которыми мы и являемся.

Ранее Войцех Щесны прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в матче 25-го тура Серии А.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
03 марта в 10:24
Даже если не возьмем чемпионство, ничего страшного. Дайте Андреа спокойно работать и ставить его весьма приятный глазу стиль игры. И купите нормальных полузащитников, Гвардиола бы, взглянув на наш центр поля, расцарапал себе лысину от ужаса. Да еще и зарплаты царские этим днарям выписали.
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 09:59
Если с первого места слетят, то это не в ту степь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 марта в 09:28
В этом году врятли станут чемпионами
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