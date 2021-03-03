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«Просто сумасшествие!» Хавбек ЦСКА Бохинен — о пробках в Москве

03 марта 2021, 12:34

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился первыми впечатлениями от жизни в Москве. Норвежский хавбек перешел в стан «армейцев» в феврале.

Живу ли на базе? Нет, пока я расположился в отеле. В ближайших планах у меня снять квартиру – хочу найти место, которое будет меня радовать, особенно это касается расположения, оно должно быть комфортным, пусть это и займет много времени.

Успел ли познакомиться с московскими пробками? Да это просто сумасшествие! Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения, в Норвегии такого нет.

Метро? Еще пока не готов. Сейчас пока на машине лучше перемещаться.

Что говорили родственники и друзья по поводу моего переезда в Россию? Все были счастливы, они поддержали меня. Мама только загрустила из-за того, что мне пришлось покинуть родной дом, но она сразу же навела справки о Москве, о ЦСКА.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
03 марта в 19:26, ред.
Речь не об этом. Речь о том то Норвегия одна из самых дисциплинированныз стран Европы в области соблюдения норм и требований ПДД. Там это считается дурным тоном, даже позором, если тебя где то зафиксировали и прислали штраф, а у нас с гордостью хвастаются, что у него 25 штрафов и хоть бы что. Всё дело в менталитете. Даже Прибалтика и то отличается от РФ в этом плане. Я в свое время поездил по Европе. Только на юге, особенно в Греции хуже чем у нас, а Германия, Скандинавия образцов, по сравнению с нами. Даже моя Тверь и Москва это небо и земля.
cska1948
cska1948 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
03 марта в 18:46
Я бы уточнил, что в Москве машин больше чем людей и машин вместе взятых во всей Норвегии.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 марта в 18:43
Конечно не Норвегия! Только в одной Москве проживает как минимум четыре Норвегии сразу!
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 15:52
Ко всему люди привыкают, и ты , Эмиль, привыкнешь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 марта в 15:19
" Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1241583/bohinen-emil-cska
Вот что значит плохое знание русского языка. Частица "не" лишняя в этом предложении. У нас лишь !некоторые соблюдают ПДД". Мы же не Норвегия.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
03 марта в 14:41
Привыкай Эмиль, это Москва, самый многолюдный город в Европе.))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
03 марта в 14:19
Правильно, в той деревне, из которой он к нам приехал, было всего три автомобиля и все ездили по правилам.Привыкай, это Москва .
доктоР7
доктоР7
03 марта в 13:36
Удачи в карьере в ЦСКА!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 марта в 13:26
В Москве машин больше чем во всей Норвегии.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 13:16
Он думал в сказку попал
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 марта в 12:39
Сразу видно, деревенский парень в первые в большом городе.
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