«Просто сумасшествие!» Хавбек ЦСКА Бохинен — о пробках в Москве

Полузащитник ЦСКА поделился первыми впечатлениями от жизни в Москве. Норвежский хавбек перешел в стан «армейцев» в феврале.

Живу ли на базе? Нет, пока я расположился в отеле. В ближайших планах у меня снять квартиру – хочу найти место, которое будет меня радовать, особенно это касается расположения, оно должно быть комфортным, пусть это и займет много времени.

Успел ли познакомиться с московскими пробками? Да это просто сумасшествие! Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения, в Норвегии такого нет.

Метро? Еще пока не готов. Сейчас пока на машине лучше перемещаться.