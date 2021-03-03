«Просто сумасшествие!» Хавбек ЦСКА Бохинен — о пробках в Москве

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился первыми впечатлениями от жизни в Москве. Норвежский хавбек перешел в стан «армейцев» в феврале.
Живу ли на базе? Нет, пока я расположился в отеле. В ближайших планах у меня снять квартиру – хочу найти место, которое будет меня радовать, особенно это касается расположения, оно должно быть комфортным, пусть это и займет много времени.
Успел ли познакомиться с московскими пробками? Да это просто сумасшествие! Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения, в Норвегии такого нет.
Метро? Еще пока не готов. Сейчас пока на машине лучше перемещаться.
Что говорили родственники и друзья по поводу моего переезда в Россию? Все были счастливы, они поддержали меня. Мама только загрустила из-за того, что мне пришлось покинуть родной дом, но она сразу же навела справки о Москве, о ЦСКА.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1241583/bohinen-emil-cska
Вот что значит плохое знание русского языка. Частица "не" лишняя в этом предложении. У нас лишь !некоторые соблюдают ПДД". Мы же не Норвегия.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1241583/bohinen-emil-cska
Вот что значит плохое знание русского языка. Частица "не" лишняя в этом предложении. У нас лишь !некоторые соблюдают ПДД". Мы же не Норвегия.