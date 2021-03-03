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Орлов — о смерти Розанова: «Очень жалко, от нас ушёл профессионал»

03 марта 2021, 12:22

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на известие о смерти коллеги — известного комментатора Юрия Розанова.

Он был болен раком, тут только слова сожаления: в рассвете сил его так подкосило. В народном голосовании его называли лучшим комментатором, он получил главный приз, и как раз после этого он, к сожалению, заболел. Очень жалко, от нас ушёл профессионал. Он будет в нашей памяти, комментатор – точечная профессия. Когда-то учителем Розанова был Майоров, он его сразу приметил.

Мы работали вместе, он очень хороший партнёр. В театре есть чувство локтя, актёры ценят поддержку рядом. Также и комментаторы. Он всегда придерживался главного правила Николая Озерова – «ОВЛ – общество взаимной вежливости». В эфире партнёры должны поддерживать друг друга, это влияет на зрителей. Ни в коем случае нельзя ругаться, и в случае поддержки Розанов был замечательный. Работать с ним было одно удовольствие.

Он был страстный, всегда следил за результатами, давал прогнозы. Все ребята в комнате 8-16, это творческая лаборатория комментаторов, собирались вокруг него. И взрослые, и молодые тянулись к нему, он был одним из главных.

Очень жалко. Он располагал себе, у него была домашняя интонация. А интонация – она либо есть, либо нет, это даётся от родителей. Людям с такой домашней интонацией надо идти в комментаторы. Чтобы одному или семьей у телевизора зритель ощущал доброту.

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bsww
bsww
03 марта в 13:32
Это он условный "голос" АПЛ на 7ТВ был. Мне по душе была его манера речи, или кто там был не вспомнишь.
311
311
03 марта в 13:32
Играл свою первую ФИФУ с комментариями Розанова, земля пухом!)
112910415
112910415
03 марта в 12:50
будем помнить
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 марта в 12:41
Пусть земля ему будет пухом. Соболезнования родственникам.
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