Кержаков — о потасовке после игры с «Аланией»: «Это не красит футбол»

Главный тренер «Томи» высказался о скандале, произошедшем в матче 27-го тура ФНЛ с «Аланией».

Когда после финального свистка футболист «Алании» (Хетаг Хосонов) набросился на нашего игрока, я выбежал на поле, чтобы успокоить ребят. Надо было увести их в раздевалку, чтобы они не поддавались провокациям. Это было для меня главным. Что происходило дальше, я не видел.

Ожидали ли от владикавказцев такого выплеска эмоций? Мы смотрели их матчи на сборах. В последней игре было примерно такое же. Она останавливалась минут на 8 — было удаление, футболист не хотел уходить, с судьей разбирались… Там тоже набежала толпа. Конечно, мы не предполагали, что произойдет в официальном матче, но ко всему надо быть готовым.

Мне главное, чтобы была безопасность моих игроков. Я за них отвечаю. Конечно, категорически против рукоприкладства как со стороны футболистов, так тем более и со стороны тренеров. Неважно — до матча, после. Это не красит футбол. Это и не футбол. Что касается наказания, то не мне это решать. Я отвечаю только за то, что происходит на поле с моей командой, чтобы она вела себя достойно по отношению к соперникам и болельщикам.