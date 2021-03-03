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Кержаков — о потасовке после игры с «Аланией»: «Это не красит футбол»

03 марта 2021, 11:21
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 3Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков высказался о скандале, произошедшем в матче 27-го тура ФНЛ с «Аланией».

Когда после финального свистка футболист «Алании» (Хетаг Хосонов) набросился на нашего игрока, я выбежал на поле, чтобы успокоить ребят. Надо было увести их в раздевалку, чтобы они не поддавались провокациям. Это было для меня главным. Что происходило дальше, я не видел.

Ожидали ли от владикавказцев такого выплеска эмоций? Мы смотрели их матчи на сборах. В последней игре было примерно такое же. Она останавливалась минут на 8 — было удаление, футболист не хотел уходить, с судьей разбирались… Там тоже набежала толпа. Конечно, мы не предполагали, что произойдет в официальном матче, но ко всему надо быть готовым.

Мне главное, чтобы была безопасность моих игроков. Я за них отвечаю. Конечно, категорически против рукоприкладства как со стороны футболистов, так тем более и со стороны тренеров. Неважно — до матча, после. Это не красит футбол. Это и не футбол. Что касается наказания, то не мне это решать. Я отвечаю только за то, что происходит на поле с моей командой, чтобы она вела себя достойно по отношению к соперникам и болельщикам.

КДК РФС рассмотрит инцидент после матча «Алания» — «Томь» сегодня, 3 марта.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 марта в 13:36
Всецело согласен с Александром.
mihaluch
mihaluch
03 марта в 11:48
Не умеют южане проигрывать.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 11:46
Очень неприятная ситуация. Виновные должны быть наказаны.
112910415
112910415
03 марта в 11:38
худой мир лучше ...
Ironigor
Ironigor
03 марта в 11:32
Ну сейчас начнётся . Придут яд распылять и желчью брызгать . Я конечно тоже против любого насилия и в жизни и тем более в спорте. Но и если наказывать , то пусть наказывают и провокаторов. Пусть все решения будут справдливы !!! Всем здоровья и добра!!!
Gahi
Gahi
03 марта в 11:31
Будем надеяться что такого больше не будет.
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