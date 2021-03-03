«Атлетико» заинтересован в подписании Зиеша. Игрок хочет уйти из «Челси»

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03 марта 2021, 12:44

Полузащитник «Челси» заинтересовал мадридский «Атлетико», сообщает Goal со ссылкой на испанское издание Fichajes.

По информации источника, марокканский хавбек раздумывает над уходом из лондонского клуба. С приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера Хаким сыграл лишь в двух матчах.

Отмечается, что «Атлетико» ожидает ухода вингера Витоло этим летом и присматривается к Зиешу в качестве замены. Fichajes утверждает, что «Челси» открыт для продажи Зиеша и может отпустить марокканца меньше чем за 40 миллионов евро, которые они заплатили «Аяксу» в прошлом году.