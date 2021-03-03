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Вейналдум достиг устного соглашения с «Интером»

03 марта 2021, 09:43

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум перейдет в «Интер», сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 30-летний нидерландский хавбек достиг устного соглашения с руководством итальянского клуба касательно подписания контракта.

Соглашение Вейналдума с «Ливерпулем» истекает этим летом, Джорджиньо станет игроком «Интера» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Вейналдуму со стороны «Барселоны».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
03 марта в 20:09
голландец хоть сам в курсе куда он на этот раз переходит?!?)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
03 марта в 11:58
Эко штырит нынче Вейналдума - то в Барсу, то остаюсь... теперь в Интер... Неужели непонятно, что эти слухи не на пользу ни Ливерпулю ни самому Вене?! Молча доиграй сезон, потом хоть в Томь перебирайся
Carradona
Carradona
03 марта в 10:20
Представители Интера: Джиджи мы знаем что у тебя заканчивается контракт, не хочешь играть за нас?
Ответ: спасибо за предложение, я подумаю в конце сезона.
Жёлтая пресса: Вейналдум дал согласие.
Василий 50
Василий 50
03 марта в 10:02
В следующем сезоне «Интер» будет слабее.
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 09:56
Если устно договорились, то всегда можно передумать.
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