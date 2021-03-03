Вейналдум достиг устного соглашения с «Интером»

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03 марта 2021, 09:43

Полузащитник «Ливерпуля» перейдет в «Интер», сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 30-летний нидерландский хавбек достиг устного соглашения с руководством итальянского клуба касательно подписания контракта.

Соглашение Вейналдума с «Ливерпулем» истекает этим летом, Джорджиньо станет игроком «Интера» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Вейналдуму со стороны «Барселоны».