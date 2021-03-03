Вейналдум достиг устного соглашения с «Интером»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум перейдет в «Интер», сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, 30-летний нидерландский хавбек достиг устного соглашения с руководством итальянского клуба касательно подписания контракта.
Соглашение Вейналдума с «Ливерпулем» истекает этим летом, Джорджиньо станет игроком «Интера» на правах свободного агента.
Ранее сообщалось об интересе к Вейналдуму со стороны «Барселоны».
Ответ: спасибо за предложение, я подумаю в конце сезона.
Жёлтая пресса: Вейналдум дал согласие.
Ответ: спасибо за предложение, я подумаю в конце сезона.
Жёлтая пресса: Вейналдум дал согласие.