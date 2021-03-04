«Арсенал» летом планирует подписать защитника «РБ Лейпциг» Конате

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04 марта 2021, 17:09

Защитник «РБ Лейпциг» стал главной трансферной целью для ряда европейских клубов, включая «Арсенал», сообщает Evening Standard.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет заполучить в свою команду центрального защитника, так как контракт Давида Луиса истекает этим летом.

Контракт Конате с «Лейпцигом» действует до лета 2023 года.