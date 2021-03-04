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«Арсенал» летом планирует подписать защитника «РБ Лейпциг» Конате

04 марта 2021, 17:09

Защитник «РБ Лейпциг» Ибрахима Конате стал главной трансферной целью для ряда европейских клубов, включая «Арсенал», сообщает Evening Standard.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет заполучить в свою команду центрального защитника, так как контракт Давида Луиса истекает этим летом.

Контракт Конате с «Лейпцигом» действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
04 марта в 18:40
Конате не чем не хуже Упамекано, просто менее распиаренный.
Арсеналу конечно будет сложно подписать его, т.к на игрока претендует ряд европейских клубов
Но было бы не плохо заполучить его
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 17:55
Дорого стоить будет даже для Арсенала.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
04 марта в 17:41
Надо ли это самому Конате? В РБ он борется с командой за ЛЧ и постоянно играет там.
shlomo
shlomo
04 марта в 17:12
Ну как мне думается Арсенал не лидер в гонке за ним
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