«Арсенал» летом планирует подписать защитника «РБ Лейпциг» Конате

Защитник «РБ Лейпциг» Ибрахима Конате стал главной трансферной целью для ряда европейских клубов, включая «Арсенал», сообщает Evening Standard.
По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет заполучить в свою команду центрального защитника, так как контракт Давида Луиса истекает этим летом.
Контракт Конате с «Лейпцигом» действует до лета 2023 года.
Арсеналу конечно будет сложно подписать его, т.к на игрока претендует ряд европейских клубов
Но было бы не плохо заполучить его
Арсеналу конечно будет сложно подписать его, т.к на игрока претендует ряд европейских клубов
Но было бы не плохо заполучить его