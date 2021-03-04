Холанд хочет в «абсолютный топ-клуб». Мы насчитали всего семь таких, среди них нет «Челси» и МЮ

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04 марта 2021, 15:42

Не все гранды одинаково успешны.

Холанд забраковал «Челси»

Эрлинг Холанд поднял интересную тему для разговора. Не секрет, что «Челси» решил включиться в борьбу за норвежского суперфорварда дортмундской «Боруссии» и активизировал свои усилия в этом направлении, однако получил от ворот поворот. Источник утверждает, что Холанд не заинтересован в лондонском варианте продолжения карьеры, потому что после Дортмунда видит себя в «стопроцентном топ-клубе», к числу которых «Челси» в его вселенной, вероятно, не относится.

И Холанд не так уж неправ, если щепетильно разобраться в ситуации. Тот же «Челси» действительно обладает потенциалом топ-клуба, но «стопроцентным грандом» не является по ряду причин. В начале века в АПЛ была «Большая четверка» ( МЮ , «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси»), которая впоследствии разрослась до «Большой шестерки» (прибавились «Ман Сити» и «Тоттенхэм»), но внутри этой группы нет равенства, да и само понятие уже следует признать устаревшим.

К примеру, «Лестер» во втором сезоне подряд опережает в турнирной таблице «Тоттенхэм» и «Арсенал», а исходя из финальных версий турнирных таблиц предыдущих сезонов, правильнее говорить о «Большой двойке», состоящей из «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», и всех остальных. Эти клубы остаются «стопроцентными топами», даже несмотря на спад «красных» по объективным причинам (эпидемия травм), да и вообще «коронавирусный» сезон вряд ли может считаться объективным маркером, нужно брать более длительные отрезки в три-пять лет.

Холанд + «абслютный топ-клуб» = машина побед

В любом случае Холанд задал любопытную задачку, хотя в действительности она довольная простая, если не цепляться за историческое величие клубов и прикипевшие к ним ярлыки. Эрлинга интересует «здесь и сейчас», норвежец хочет оказаться в команде, с которой он будет побеждать в окружении сильных партнеров, а не ждать прогресса. Наверняка норвежец закладывает в уравнение и свою персону: Холанд способен сделать сильнее любую команду. Но норвежец собирается прибавлять себя только к тем, кто и без него силен.

Очевидно, Эрлинг ориентируется не только и даже не столько на деньги, хотя понятно, что «абсолютный топ-клуб», который он выберет, должен иметь возможность приобрести «входной билет»: трансфер обойдется в районе 100 миллионов евро, а сам Холанд хочет получать по своему следующему контракту 350 тысяч евро в неделю. «Челси» не прошел отбор взыскательного нападающего, но раз так, то и МЮ идет стороной, несмотря на норвежские связи и знакомство с Сульшером.

Оба клуба обладают потенциалом грандов и являются топ-клубами по своим возможностям, но уступают вершины другим, причем «Челси» после ухода Фергюсона из «Манчестер Юнайтед» даже успешнее, что подтверждается титулами и результатами в АПЛ . Возможно, Холанд имеет в виду нечто иное, например, историческую значимость клуба, да и свое мнение может поменять еще десять раз, а потом объяснить, что имел в виду совсем другое, но будем придерживаться версии о тотальном превосходстве, свойственном только «абсолютным грандам». И получается, что только 7 клубов способны удовлетворить взыскательному вкусу Эрлинга.

Какие клубы можно считать «абсолютными топами»?

Раз уж Эрлинг вычеркнул «Челси», то и «Манчестер Юнайтед» прячем под спойлер. Деньги есть у обоих английских клубов, но и те и другие в последние годы не ведут реальную борьбу за титул и победу в Лиге чемпионов, а составы у «красных дьяволов» и «синих» симпатичные и перспективные, но с проплешинами, а местами откровенно сырые. Статус «Тоттенхэма» и «Арсенала» определить еще проще, так что в АПЛ высоким требованиям Холанда соответствуют только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Мерсисайдцы из-за кадровых проблем в защите неудачно выступают в текущем чемпионате, но за последние два года они выиграли Премьер-Лигу и Лигу чемпионов, в которой поборются и этой весной. Выстроенный Гвардиолой «Манчестер Сити» — еще один «абсолютный топ», хотя для полноты картины «горожанам» не хватает европейской победы, но команда определенно готова к штурму этой высоты, особенно, если в составе появится неудержимый форвард Холанд.

«Реал» и «Барселона» — два вечных гранда, и хотя сейчас испанским небожителям приходится тяжко из-за ковидных ограничений, они точно должны быть в списке Холанда. Перес и Лапорта, который неизбежно станет президентом каталонцев, реструктуризуют долги и в случае необходимости возьмут новые кредиты, чтобы зажечь суперзвезду у себя под окнами. Впрочем, Эрлинг и его советники должны будут крепко подумать о том, по силам ли «Реалу» и «Барселоне» будет содержать великие команды в ближайшие годы.

А вот «Бавария» — это сверхнадежный варианты, тем более что Холанд уже адаптирован в Германии. Бытует мнение, что через два-три года Эрлинг приедет в Мюнхен на смену Роберту Левандовски. Серебряные салатницы обеспечены, как и борьба за победу в Лиге чемпионов. Замыкают список гегемоны из Италии и Франции, но в их случае не обойтись без оговорок: в Серии A меняется ветер, а ПСЖ играет в чемпионате, который выглядит наименее привлекательно из представленных. Даже Мбаппе рассчитывает сбежать из Парижа, чтобы сделать следующий шаг.

Приоритетные варианты — «Манчестер Сити» и «Бавария»

Даже среди «абсолютных топ-клубов» кто-то в финансовом кризисе, кто-то готовится расстаться со стареющими лидерами, не все могут предложить интересную конкурентную среду для Холанда. Сильными и надежными выглядят сейчас «Ман Сити» и «Бавария», из которых Эрлингу и стоит выбирать, если ключевыми параметрами являются личный рост и вероятность великих свершений. Конечно, не все согласятся с этим заключением, как и с представленной системой координат, но истина рождается в споре, поэтому смело делитесь своими мнениями и аргументами.