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Холанд хочет в «абсолютный топ-клуб». Мы насчитали всего семь таких, среди них нет «Челси» и МЮ

04 марта 2021, 15:42
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Не все гранды одинаково успешны.

Холанд забраковал «Челси»

Эрлинг Холанд поднял интересную тему для разговора. Не секрет, что «Челси» решил включиться в борьбу за норвежского суперфорварда дортмундской «Боруссии» и активизировал свои усилия в этом направлении, однако получил от ворот поворот. Источник утверждает, что Холанд не заинтересован в лондонском варианте продолжения карьеры, потому что после Дортмунда видит себя в «стопроцентном топ-клубе», к числу которых «Челси» в его вселенной, вероятно, не относится.

И Холанд не так уж неправ, если щепетильно разобраться в ситуации. Тот же «Челси» действительно обладает потенциалом топ-клуба, но «стопроцентным грандом» не является по ряду причин. В начале века в АПЛ была «Большая четверка» (МЮ, «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси»), которая впоследствии разрослась до «Большой шестерки» (прибавились «Ман Сити» и «Тоттенхэм»), но внутри этой группы нет равенства, да и само понятие уже следует признать устаревшим.

К примеру, «Лестер» во втором сезоне подряд опережает в турнирной таблице «Тоттенхэм» и «Арсенал», а исходя из финальных версий турнирных таблиц предыдущих сезонов, правильнее говорить о «Большой двойке», состоящей из «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», и всех остальных. Эти клубы остаются «стопроцентными топами», даже несмотря на спад «красных» по объективным причинам (эпидемия травм), да и вообще «коронавирусный» сезон вряд ли может считаться объективным маркером, нужно брать более длительные отрезки в три-пять лет.

Холанд + «абслютный топ-клуб» = машина побед

В любом случае Холанд задал любопытную задачку, хотя в действительности она довольная простая, если не цепляться за историческое величие клубов и прикипевшие к ним ярлыки. Эрлинга интересует «здесь и сейчас», норвежец хочет оказаться в команде, с которой он будет побеждать в окружении сильных партнеров, а не ждать прогресса. Наверняка норвежец закладывает в уравнение и свою персону: Холанд способен сделать сильнее любую команду. Но норвежец собирается прибавлять себя только к тем, кто и без него силен.

Очевидно, Эрлинг ориентируется не только и даже не столько на деньги, хотя понятно, что «абсолютный топ-клуб», который он выберет, должен иметь возможность приобрести «входной билет»: трансфер обойдется в районе 100 миллионов евро, а сам Холанд хочет получать по своему следующему контракту 350 тысяч евро в неделю. «Челси» не прошел отбор взыскательного нападающего, но раз так, то и МЮ идет стороной, несмотря на норвежские связи и знакомство с Сульшером.

Оба клуба обладают потенциалом грандов и являются топ-клубами по своим возможностям, но уступают вершины другим, причем «Челси» после ухода Фергюсона из «Манчестер Юнайтед» даже успешнее, что подтверждается титулами и результатами в АПЛ. Возможно, Холанд имеет в виду нечто иное, например, историческую значимость клуба, да и свое мнение может поменять еще десять раз, а потом объяснить, что имел в виду совсем другое, но будем придерживаться версии о тотальном превосходстве, свойственном только «абсолютным грандам». И получается, что только 7 клубов способны удовлетворить взыскательному вкусу Эрлинга.

Какие клубы можно считать «абсолютными топами»?

Раз уж Эрлинг вычеркнул «Челси», то и «Манчестер Юнайтед» прячем под спойлер. Деньги есть у обоих английских клубов, но и те и другие в последние годы не ведут реальную борьбу за титул и победу в Лиге чемпионов, а составы у «красных дьяволов» и «синих» симпатичные и перспективные, но с проплешинами, а местами откровенно сырые. Статус «Тоттенхэма» и «Арсенала» определить еще проще, так что в АПЛ высоким требованиям Холанда соответствуют только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Мерсисайдцы из-за кадровых проблем в защите неудачно выступают в текущем чемпионате, но за последние два года они выиграли Премьер-Лигу и Лигу чемпионов, в которой поборются и этой весной. Выстроенный Гвардиолой «Манчестер Сити» — еще один «абсолютный топ», хотя для полноты картины «горожанам» не хватает европейской победы, но команда определенно готова к штурму этой высоты, особенно, если в составе появится неудержимый форвард Холанд.

«Реал» и «Барселона» — два вечных гранда, и хотя сейчас испанским небожителям приходится тяжко из-за ковидных ограничений, они точно должны быть в списке Холанда. Перес и Лапорта, который неизбежно станет президентом каталонцев, реструктуризуют долги и в случае необходимости возьмут новые кредиты, чтобы зажечь суперзвезду у себя под окнами. Впрочем, Эрлинг и его советники должны будут крепко подумать о том, по силам ли «Реалу» и «Барселоне» будет содержать великие команды в ближайшие годы.

А вот «Бавария» — это сверхнадежный варианты, тем более что Холанд уже адаптирован в Германии. Бытует мнение, что через два-три года Эрлинг приедет в Мюнхен на смену Роберту Левандовски. Серебряные салатницы обеспечены, как и борьба за победу в Лиге чемпионов. Замыкают список гегемоны из Италии и Франции, но в их случае не обойтись без оговорок: в Серии A меняется ветер, а ПСЖ играет в чемпионате, который выглядит наименее привлекательно из представленных. Даже Мбаппе рассчитывает сбежать из Парижа, чтобы сделать следующий шаг.

Приоритетные варианты — «Манчестер Сити» и «Бавария»

Даже среди «абсолютных топ-клубов» кто-то в финансовом кризисе, кто-то готовится расстаться со стареющими лидерами, не все могут предложить интересную конкурентную среду для Холанда. Сильными и надежными выглядят сейчас «Ман Сити» и «Бавария», из которых Эрлингу и стоит выбирать, если ключевыми параметрами являются личный рост и вероятность великих свершений. Конечно, не все согласятся с этим заключением, как и с представленной системой координат, но истина рождается в споре, поэтому смело делитесь своими мнениями и аргументами.

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95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:48
В Реал Мадрид бы его!
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 14:42
Тут я думаю лукавит на счет Челси если Абрамович захочет то купит с потрахами
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 12:12
Скандинавам всегда лучше играется с немцами, ему лучше в Баварию.
амурец
амурец
вчера в 11:34
если хочет чего то достигнуть, то либо Реал, либо Бавария
NOVA
NOVA
вчера в 09:18
было бы здорово увидеть в атаке Реала мбаппе и холанда!!
mortid
mortid
вчера в 01:50
В Реал он хочет и никуда больше, неужели ещё непонятно кому-то?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 01:47
Автор статьи допустил ошибку, забыв упомянуть восьмой топ клуб "Спартак Москва"
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
04 марта в 21:14, ред.
У Холланда всего 4 варианта, это сити Ливерпуле реал и барса. А если учесть что клуб мечты это реал, а в сити играл отец, то всего два клуба, кто претендует. Так что летом, welcome to Real Madrid.
Brooklyn888
Brooklyn888
04 марта в 20:04
Холанд определился с клубом, в который хочет перейти
Лидер дортмундской «Боруссии» летом, возможно, сменит прописку
Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру. По информации Bild, 20-летний норвежец не намерен переходить в «Челси» или «Баварию». У Холанда есть два варианта, которые привлекают его больше остальных - мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Оба клуба заинтересованы в приобретении норвежца. «Реал» ищет долгосрочную замену Кариму Бензема, а «Манчестер Сити» - Серхио Агуэро. Вариант с «горожанами» привлекает Холанда тем, что в «Манчестер Сити» играл его отец.

Ранее была информация о том, что «Боруссия» Д начала поиск замены Эрлингу Холанду.
Медив
Медив
04 марта в 20:00
Да бред это все. Не бывает абсолютных топов. Максимум для клуба это года три на высоком уровне, потом игроки стареют, болеют, да и просто уеют. Проблемы накапливаются быстро, а решаются с опозданием. Ливерпуль абсолютный топ? У них куча своих проблем. Те кто есть сейчас уже не повторят своих победных серий прошло-позапрошлых сезонов. Бавария топ? Пока да. Но может Алаба не только из-за денег уходит? Видит, что Мюллеру и Левандовски каждый новый сезон дается уже чуть труднее, а новые игроки самостоятельно могут и не потянуть. ПСЖ? Там всегда больше упор на медийность, чем на характер. Многие из их игроков скорее проявят силу воли в добавлении лишнего миллиона подписчиков в Инстаграмме, чем смогут собраться и переломить неудачно складывающийся матч. Реал собирает на новый Галактикос? А если Галактикос не соберется, а соберется команда Бейлов и Азаров, они смогут их потом скинуть, или же они будут доить клуб, как Месси Барселону? МанСити сейчас очень хорош и может ближайшие пару лет у них проблем и не будет. Но рано или поздно и их достанет. Ювентус, Челси и Юнайтед с теми же шансами могут стать новыми гегемонами буквально в следующем году. Пару удачных трансферов и все перевернется...
А то что Холанд мысленно настроен не решать проблемы нового клуба..., с большей вероятностью может сделать именно его источником проблем для команды
112910415
112910415
04 марта в 19:06
большому кораблю - большое плаванье !
MaxRnD
MaxRnD
04 марта в 17:46
Может в Тамбов ?
dimagas2
dimagas2
04 марта в 17:31
Можно подумать в Баварию его отпустят.По идее кроме Сити и Челси его никто не купят.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
04 марта в 17:24, ред.
Раз он забраковал Челси, то в Англии два варианта МЮ и МС, притом не факт они захотят иметь дело с Райолой. Реал не известно в каком финансовом положении. Барселона и Ливерпуль по причине финансов сразу минус, и с игровой точки он Ливерпулю пока не нужен. Ювентус и Бавария мимо ибо есть Роналду и Левандовски.
arsenVS
arsenVS ответ BDA8181 (раскрыть)
04 марта в 17:11
Странные , непродуманные и поспешные выводы.
BDA8181
BDA8181
04 марта в 16:50
хм, если выберет кардебалет лигу то с ним всё понтяно, решил по лёгкому денег срубить и не пыжеться. Ему нужно в Англию или на худой конец оставаться в Германий так как там хоть видимость борьбы есть. Кардебалет лига для симулянтов,Франция это ПСЖ и все остальные, Италия скучновато для него будет.
ilyafrom
ilyafrom
04 марта в 16:13
Решил как Рналду поступить. Переходить в клубы, где титулы обеспечены. Что ж, это его выбор. По крайней мере в Челси могли увидеть чего он стоит
shlomo
shlomo
04 марта в 16:11
Спасибо за статью....норвежец продолжает забивать и привлекать к себе внимание топ-клубов и его последнее заявление только подчеркивает, что летом за него борьба будет....наверное самым "спокойно-оптимальным вариантом" было бы остаться в Германии (тем более все известно ему самому) и тогда конечно выбор Бавария....Ман Сити рассматривает форварда в качестве замены Серхио Агуэро (но тут есть несколько подводных камней)...а вот разговоры о том, что молодой норвежец может переехать на Камп Ноу, шли еще в период выступления нападающего за Зальцбург....Барса сейчас переживает конечно не лучшие времена и очень много будет зависеть от выбора президента, НО...кто бы не претендовал, на Холанда особую роль в этой сделке должен сыграть Мино Райола один из главных и самых именитых футбольных агентов в мире, который известен тем, что способен в ходе переговоров с клубами выбить для своих клиентов лучшие условия (норвежца, за которым сейчас следят все европейские футбольные гранды, агент уже не обделил хорошим контрактом....)...
арсениум
арсениум
04 марта в 15:53
а как же Сочи с аквадискотекой?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 марта в 15:50
Если в обсолютный,значит в Баварию!
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