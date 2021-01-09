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«Поблагодарил друга». Бан Кавани и война между Уругваем и Англией из-за расистского скандала

09 января 2021, 10:44
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В копилке нелепых дисквалификаций в Англии – пополнение. «Соккер.ру» — о том, за что забанили Кавани, как FA подверглась мощной критике и нелепо оправдалась.

В новогодней суете дисквалификация нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани на три матча за использование расистского термина как-то потерялась. Вспомнили о ней, когда угар прошел, когда он пропустил второй матч из трех – против «Манчестер Сити» в Кубке Лиги. Там как раз уругвайца и не хватило. И многие встрепенулись, начав разбираться, а почему же его конкретно дисквалифицировали.

И выяснилось, что это дело можно смело подшивать в папочку «диковатых перегибов» со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA). Писать о таких приходится регулярно – можно задуматься о создании отдельного раздела. Но тут примечательно даже другое. Если во многих предыдущих делах футбольный мир в целом был согласен с FA, произносились пафосные стандартные речи, на виновного строго смотрели, цокали языком и делали пальцем, то теперь и в самом футбольном мире произошел раскол из-за этого дела. И некоторые громкие комментарии стали раздаваться против FA и ее топорных методов борьбы с расизмом даже там, где им и не пахнет (тут нужно вспомнить соответствующий популярный мем). Так что любопытно покопаться в этой истории.

«Спасибо, негрито»

Каша заварилась после матча с «Саутгемптоном», в котором Кавани стал героем, оформив дубль. После этого его в Инстаграме поздравил друг, а Эдинсон поблагодарил его, написав Gracias negrito. Тогда же в МЮ сообразили, что слово «негрито» могут неправильно понять, и Кавани удалил это сообщение. Но камень с горы покатился, и ФА подошла к вопросу формально, увидев в этом слове потенциальное оскорбление на расовой почве, и сообщение является «серьезным нарушением», поскольку имеет «явную отсылку к цвету кожи или этническому происхождению». Как итог: три матча бана и 100 тысяч фунтов штрафа. К слову, Кавани не стал лезть в бутылку, но коротко пояснил, что имел в виду:

Это было задумано как дружеское послание приятелю и благодарность ему за поздравление после игры. Меньше всего я хотел кого-нибудь обидеть. Я выступаю против расизма и удалил сообщение сразу, как только мне объяснили, что его по-разному можно интерпретировать.

Руководство «Юнайтед» тоже не стало биться за игрока:

Кавани уверен в том, что это было обычное приветствие и благодарность близкому другу, но он не стал оспаривать обвинения из уважения и солидарности с FA в борьбе с расизмом в футболе. Клуб надеется, что независимая комиссия разъяснит в письменном виде, что у Кавани не было расистских намерений, ведь он не является расистом.

«Оскорбление культуры»

Пока клуб и игрок придерживались мягких дипломатичных формулировок, назревало более открытое и прямолинейное недовольство ситуацией. Самые массивные бомбы метались из Уругвая, где уже в наступление пошли на саму FA и ее методы.

Интересно, что FA не может в этой истории прикрываться своей позицией по умолчанию, дескать, она защищает слабых и угнетенных. Нет, в данной ситуации FA сама выглядит черствой и невнимательной по отношению к другой культуре. В частности, к уругвайской, южноамериканской и испаноязычной в целом.

Очень многие из тех, кто критиковал решение FA, ссылались даже на официальные авторитетные словари испанского языка, в которых слово «негрито» есть, и оно описывается как «нежное ласковое обращение между членами семьи, близкими друзьями в некоторых испаноговорящих регионах». В Уругвае это особенно характерно, там так друзья друг друга называют очень часто, причем необязательно указывая на цвет кожи. «Негрито» можно назвать даже просто темноволосого приятеля: что-то вроде «черненький». Так же приятели могут друг друга называть там «толстячок», например, то есть это вполне обычная манера общения близких людей. Все равно, что считать более привычное нам «старичок» признаком эйджизма и дискриминации по возрасту. И хорошо, что многие это понимают.

Среди футболистов за Кавани высказался одним из первых Андер Эррера:

Если тебя наказывают за такое, этот мир катится к чертям. Держись, Эди!

Вполне себе темнокожий экс-игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор тоже не понял, что сделала FA:

FA следовало бы не игроков наказывать за использование ими других языков, в которых те или иные слова приемлемы – мы же не можем решать за другие культуры, – а просто давать футболистам книжки про культуру Великобритании.

Но мощнее и обоснованнее других, конечно, выступили Ассоциация футбола Уругвая и профсоюз футболистов. Последний пошел в наступление, обвинив FA в том, что она дискриминирует целую культуру – уругвайскую и испаноязычную, игнорируя ее традиции и особенности, тем самым подчеркивая превосходство одной культуры – английской, а точнее даже своей выдуманной – над другой, вполне реальной. Это предвзятость и этноцентризм. Более того, профсоюз стал распространять хештег с тем самым «негрито», написанным Кавани.

Ассоциация футбола Уругвая в своем очень развернутом комментарии указывает и на безупречную репутацию Кавани, и даже отсылки на лингвистов делает, которые еще раз говорят о традиции употребления «негрито» и подобных слов в дружеском общении в Уругвае. Ассоциация в своем протесте не обвиняет FA в дискриминации целой культуры, но мягко указывает на то, что английские «высокие умы» не разобрались в контексте и своим решением оскорбили человека, который совершенно чист с моральной точки зрения.

«Вы не поняли, это другое»

FA, привыкшая, что все эти наказания не просто съедаются окружающими, но еще и поддерживаются радостными улюлюканиями, несколько опешила, не сразу нашлась, что ответить. А ответить все же следовало, потому что это уже не просто возмущение футболистов или болельщиков с журналистами в Твиттере, а вполне официальные заявления больших футбольных органов. Впрочем, ответ еще больше озадачил, мягко говоря.

FA пишет, что Кавани не был расистом в этом своем проявлении. Но! Болельщик из Премьер-Лиги, читающий это сообщение, счел бы его оскорбительным с расовой точки зрения. Сама постановка кажется диковатой, сам посыл – нелепым. То есть человек получил вполне конкретное и неслабое наказание лишь за то, что кому-то могло показаться оскорбительным его сообщение. Могло показаться. После такого нужно просто закрывать Интернет и согласиться с Эррерой. Лучше бы уже не пытались объяснить, ей-богу. Но FA не была бы собой, если бы даже в простом пояснении не бросилась кого-то обвинять дополнительно. Теперь досталось МЮ:

В свете высокого статуса игрока и его неспособности говорить по-английски, а также того факта, что у него около восьми миллионов подписчиков в Инстаграме, комиссия выражает удивление тем, что клуб не провел соответствующее обучение для игрока, тренинг по работе с медиа.

И ладно претензии к МЮ – это их внутренние правила, касающиеся обучений и тренингов. Но FA признает, что Кавани не говорит по-английски и действительно вкладывал тот самый «уругвайский» дружеский смысл в «негрито». Более того, подчеркивания количество подписчиков в Инстаграме, FA могла бы задуматься, сколько из этих восьми миллионов – англичане, и сколько из них сочтут сообщение оскорбительным. Пожалуй, лишь единицы, и все они работают в FA, но беда в том, что именно они принимают решения.

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David Young
David Young ответ irio (раскрыть)
20 января в 17:04
К сожалению есть немало людей, которые видят людей другого цвета кожи, этнической принадлежности, религиозной принадлежности, и так далее, как кого-то принципиально хуже, ниже, менее приятного. Но в целом у вас разумное видение, такая борьба со справедливостью имеет немало негативных черт, ведь иногда дело доходит уже до ненависти и других плохих вещей в обратную сторону, принижения различных групп как якобы тиранов по умолчанию.
irio
irio
20 января в 17:00
Какраз такое рвение зашищать "слабых" и есть самое большое оскорбление этих "слабых". Те, кто борются со словом "негр", считают, что быть черным это какое-то уродство и со своего олимпа снисходительности и "высокой культуры" призывают нас не напоминать им об этом. Эти "олимпиицы" и есть настоящие уроды. Интересно, кого сейчась волнует цвет кожи другого человека? Будь ты хоть белый, хоть черный, хоть полосатый.
alexamit
alexamit ответ shlomo (раскрыть)
16 января в 13:23
А за что извиняться?Негр он и в Англии негр,и на земном шаре есть негры,есть жёлтые,есть индейцы-краснокожие,есть белые.Это америкосам от нечего делать надо застолбить приоритет своего толерантного идиотизма.Так,что там идиотов больше,чем в Китае китайцев-это всему миру давно ясно.Там ещё и гомосеки с лесбиянками водятся,это любому русскому ясно.Ну что с больных и ущербных взять!У них даже анализы кала хреновые...
zim289
zim289
14 января в 18:54
Свобода слова по-английски
St David
St David
11 января в 07:47, ред.
Глупый, и в основе своей, расистский текст. Учитывая, что ни МЮ, ни сам Кавани (!) не стали нагнетать обстановку - и что в бутылку зачем-то полезла футбольная ассоциация Уругвая (!), этот эпизод можно было бы совершенно спокойно проигнорировать.

Но нет - "у Александра шилов ж***е такой космической длины, что жить мешает тараканам в его коробке черепной".
Klaus-S
Klaus-S
10 января в 16:22
Чинуши одинаковы во всём мире. Принимают 56ьные решения, лишь бы как то оправдать своё бесполезное существование.
Roger Young
Roger Young
09 января в 16:33
Все как обычно
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
09 января в 15:05
Один вопрос. когда Черногорию (Монтенегро ) переименуют ?
Африка спать не может , думает об этом.
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 12:54, ред.
Если тебя наказывают за такое, этот мир катится к чертям. Держись, Эди!
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1225995/kavani-edinson-manchester-yunayted

Не знаю, катится ли мир к чeртям, но то, что мир катится в пропасть, то такая мысль
"приходит" всё чаще и чаще.

Проблема ЭТОГО мира в том, что люди "занимают" не свои места! Честных, порядочных, умных, мудрых людей вытеснили люди, которые занимаются популизмом, которые "попадают" на эти места не по своим профессиональным качествам, соответственно занимаемой должности, а вообще непонятно каким образом.... Принимая очередное глупое решение, которое напрочь лишено здравого смысла, которое ещё глупее предыдущего, которое они приняли, они манипулируют сознанием людей, которые в большинстве своём "прогибаются" под этих недалёких, непорядочных, глупых чиновников, наделённых неограниченной властью, и это везде и повсюду, что в политике, что в спорте и т.д. Один тот факт, что там, где расизмом и "не пахнет" по команде этих не совсем адекватных чиновников, которые ,скорее всего, выполняют очередной заказ, целые футбольные команды становятся перед началом матч на колени, безропотно, вопреки здравому смыслу...

В этом, конкретном случае, ситуация на грани абсурда, принимая очередное глупое решение, они даже не обращают внимания на тот факт, что друг поздравил друга, друг ответил другу... Куда уж им вникать и разбираться в уругвайской культуре, когда принимают решение бескультурные люди, и по большому счёту - дилетанты, которые принимают решение вопреки здравому смыслу, логики, и что самое "страшное" выполняя чей-то очередной заказ...

Сейчас модно, престижно, популярно найти расизм там, где его нет. Как в данном конкретном случае... Печально всё это, и с каждым днём становится всё печальнее и печальнее, когда смотришь на тот беспредел, который происходит в мире, который "творят" дилетанты без стыда и совести, занимая не свои места, в политике, спорте и т.д.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
09 января в 12:41
Просто позор ФА за это
volga.kot
volga.kot
09 января в 11:36
Тему нашли для муссирования
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
09 января в 11:34
Запад постоянно муссирует тему расизма и все чаще это доходит до абсурда,в конце концов в международных правилах этикета и поведения нужно четко прописать когда можно упоминать слово "черный",хотя я думаю,умным людям наплевать на подобный маразм)))
Rattlehead
Rattlehead
09 января в 11:22
Марка Твена, Ли Харпер и Агату Кристи уже предали анафеме? Или только ограничились заменой всех "ниггеров" на "рабов" да "Десять негритят" переименовали в "Их было десять"?
shlomo
shlomo
09 января в 11:18, ред.
Спасибо за статью...все это можно назвать, как расистский скандал без расизма....а вообще Мир сошел с ума... расизм везде и точка (на мой взгляд уже назрела ситуация, когда надо в суды обращаться, создавать прецедент, иначе чёрный цвет скоро под запрет попадёт)..... и никто не станет разбираться в ваших культурных и языковых особенностях....а в этой ситуации важно понимать, что он с детства кругом слышал «negrito» с позитивным окрасом....и вообще "англичанам" прежде чем обвинять кого-либо нужно учитывать умысел....в данном случае никакого прямого умысла не было и справедливее было бы ограничиться простыми извинениями от Кавани.....
mars6791
mars6791
09 января в 11:17
Это FA и еще некоторые организации , скоро сами разожгут рассовую ненависть своими действиями, и при чем негры сами будут не рады такой поддержке от этих долбанутых организаций. Есть хороший фразеологизм в русском языке - медвежья услуга - именно это сейчас и происходит.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
09 января в 10:48
Сколько людей, столько и смыслов, то, что не приемлемо на одном континенте, вполне нормально на другом
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