«Поблагодарил друга». Бан Кавани и война между Уругваем и Англией из-за расистского скандала

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09 января 2021, 10:44

В копилке нелепых дисквалификаций в Англии – пополнение. «Соккер.ру» — о том, за что забанили Кавани, как FA подверглась мощной критике и нелепо оправдалась.

В новогодней суете дисквалификация нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани на три матча за использование расистского термина как-то потерялась. Вспомнили о ней, когда угар прошел, когда он пропустил второй матч из трех – против «Манчестер Сити» в Кубке Лиги. Там как раз уругвайца и не хватило. И многие встрепенулись, начав разбираться, а почему же его конкретно дисквалифицировали.

И выяснилось, что это дело можно смело подшивать в папочку «диковатых перегибов» со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA). Писать о таких приходится регулярно – можно задуматься о создании отдельного раздела. Но тут примечательно даже другое. Если во многих предыдущих делах футбольный мир в целом был согласен с FA, произносились пафосные стандартные речи, на виновного строго смотрели, цокали языком и делали пальцем, то теперь и в самом футбольном мире произошел раскол из-за этого дела. И некоторые громкие комментарии стали раздаваться против FA и ее топорных методов борьбы с расизмом даже там, где им и не пахнет (тут нужно вспомнить соответствующий популярный мем). Так что любопытно покопаться в этой истории.

«Спасибо, негрито»

Каша заварилась после матча с «Саутгемптоном», в котором Кавани стал героем, оформив дубль. После этого его в Инстаграме поздравил друг, а Эдинсон поблагодарил его, написав Gracias negrito. Тогда же в МЮ сообразили, что слово «негрито» могут неправильно понять, и Кавани удалил это сообщение. Но камень с горы покатился, и ФА подошла к вопросу формально, увидев в этом слове потенциальное оскорбление на расовой почве, и сообщение является «серьезным нарушением», поскольку имеет «явную отсылку к цвету кожи или этническому происхождению». Как итог: три матча бана и 100 тысяч фунтов штрафа. К слову, Кавани не стал лезть в бутылку, но коротко пояснил, что имел в виду:

Это было задумано как дружеское послание приятелю и благодарность ему за поздравление после игры. Меньше всего я хотел кого-нибудь обидеть. Я выступаю против расизма и удалил сообщение сразу, как только мне объяснили, что его по-разному можно интерпретировать.

Руководство «Юнайтед» тоже не стало биться за игрока:

Кавани уверен в том, что это было обычное приветствие и благодарность близкому другу, но он не стал оспаривать обвинения из уважения и солидарности с FA в борьбе с расизмом в футболе. Клуб надеется, что независимая комиссия разъяснит в письменном виде, что у Кавани не было расистских намерений, ведь он не является расистом.

«Оскорбление культуры»

Пока клуб и игрок придерживались мягких дипломатичных формулировок, назревало более открытое и прямолинейное недовольство ситуацией. Самые массивные бомбы метались из Уругвая, где уже в наступление пошли на саму FA и ее методы.

Интересно, что FA не может в этой истории прикрываться своей позицией по умолчанию, дескать, она защищает слабых и угнетенных. Нет, в данной ситуации FA сама выглядит черствой и невнимательной по отношению к другой культуре. В частности, к уругвайской, южноамериканской и испаноязычной в целом.

Очень многие из тех, кто критиковал решение FA, ссылались даже на официальные авторитетные словари испанского языка, в которых слово «негрито» есть, и оно описывается как «нежное ласковое обращение между членами семьи, близкими друзьями в некоторых испаноговорящих регионах». В Уругвае это особенно характерно, там так друзья друг друга называют очень часто, причем необязательно указывая на цвет кожи. «Негрито» можно назвать даже просто темноволосого приятеля: что-то вроде «черненький». Так же приятели могут друг друга называть там «толстячок», например, то есть это вполне обычная манера общения близких людей. Все равно, что считать более привычное нам «старичок» признаком эйджизма и дискриминации по возрасту. И хорошо, что многие это понимают.

Среди футболистов за Кавани высказался одним из первых Андер Эррера:

Если тебя наказывают за такое, этот мир катится к чертям. Держись, Эди!

Вполне себе темнокожий экс-игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор тоже не понял, что сделала FA:

FA следовало бы не игроков наказывать за использование ими других языков, в которых те или иные слова приемлемы – мы же не можем решать за другие культуры, – а просто давать футболистам книжки про культуру Великобритании.

Но мощнее и обоснованнее других, конечно, выступили Ассоциация футбола Уругвая и профсоюз футболистов. Последний пошел в наступление, обвинив FA в том, что она дискриминирует целую культуру – уругвайскую и испаноязычную, игнорируя ее традиции и особенности, тем самым подчеркивая превосходство одной культуры – английской, а точнее даже своей выдуманной – над другой, вполне реальной. Это предвзятость и этноцентризм. Более того, профсоюз стал распространять хештег с тем самым «негрито», написанным Кавани.

Ассоциация футбола Уругвая в своем очень развернутом комментарии указывает и на безупречную репутацию Кавани, и даже отсылки на лингвистов делает, которые еще раз говорят о традиции употребления «негрито» и подобных слов в дружеском общении в Уругвае. Ассоциация в своем протесте не обвиняет FA в дискриминации целой культуры, но мягко указывает на то, что английские «высокие умы» не разобрались в контексте и своим решением оскорбили человека, который совершенно чист с моральной точки зрения.

«Вы не поняли, это другое»

FA, привыкшая, что все эти наказания не просто съедаются окружающими, но еще и поддерживаются радостными улюлюканиями, несколько опешила, не сразу нашлась, что ответить. А ответить все же следовало, потому что это уже не просто возмущение футболистов или болельщиков с журналистами в Твиттере, а вполне официальные заявления больших футбольных органов. Впрочем, ответ еще больше озадачил, мягко говоря.

FA пишет, что Кавани не был расистом в этом своем проявлении. Но! Болельщик из Премьер-Лиги, читающий это сообщение, счел бы его оскорбительным с расовой точки зрения. Сама постановка кажется диковатой, сам посыл – нелепым. То есть человек получил вполне конкретное и неслабое наказание лишь за то, что кому-то могло показаться оскорбительным его сообщение. Могло показаться. После такого нужно просто закрывать Интернет и согласиться с Эррерой. Лучше бы уже не пытались объяснить, ей-богу. Но FA не была бы собой, если бы даже в простом пояснении не бросилась кого-то обвинять дополнительно. Теперь досталось МЮ :

В свете высокого статуса игрока и его неспособности говорить по-английски, а также того факта, что у него около восьми миллионов подписчиков в Инстаграме, комиссия выражает удивление тем, что клуб не провел соответствующее обучение для игрока, тренинг по работе с медиа.