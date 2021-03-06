Мэйтленд-Найлз: «Я не хотел гнить на скамейке запасных „Арсенала“»

Полузащитник рассказал, почему решил покинуть «Арсенал» и перейти в «Вест Бромвич» на правах аренды.

Это ещё одна аренда для меня, в конце концов я вернусь в «Арсенал». Для меня это был просто шанс показать, на что я способен. Я не хотел гнить на скамейке запасных «Арсенала» до конца сезона.