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Мэйтленд-Найлз: «Я не хотел гнить на скамейке запасных „Арсенала“»

06 марта 2021, 12:18

Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлз рассказал, почему решил покинуть «Арсенал» и перейти в «Вест Бромвич» на правах аренды.

Это ещё одна аренда для меня, в конце концов я вернусь в «Арсенал». Для меня это был просто шанс показать, на что я способен. Я не хотел гнить на скамейке запасных «Арсенала» до конца сезона.

Основная причина перехода заключалась в возможности играть, потому что нет ничего лучше, чем выходить на поле. Я чувствовал, что было бы здорово попробовать помочь «Вест Бромвичу» в АПЛ.

В нынешнем сезоне Мэйтленд-Найлз провёл всего 485 минут в составе «Арсенала» за 11 матчей в рамках АПЛ. В футболке «Вест Бромвича» полузащитник успел сыграть уже 450 минут за 5 матчей.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
06 марта в 14:35
Ты все правильно сдела!
Я, как болельщик Арсенала не понимаю упрямое решение Артеты сделать из него правого защитника! Да у игрока есть скорость,может хорошо навесить,но абсолютно нет навыков игры в защите...а его упорно наигрывали на этой позиции!
Будет жаль если Найлз решит и вовсе уйти из команды, но для его роста и развития ему нужна постоянная игра на родной для себя позиции! Удачи и успехов!
shlomo
shlomo
06 марта в 12:19
Все правильно...не то что некоторые наши футболеры...
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