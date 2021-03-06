Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Сложно выбирать между этими футболистами. Но я считаю, что Роналду лучший, потому что мне довелось тренировать его.
У меня остались только самые теплые воспоминания о нашей совместной работе. Он забил много голов за мою команду, всегда профессионально относился к своей работе. Именно поэтому я всегда буду благодарен ему.
Ранее Карло Анчелотти выразил надежду, что «Милан» завоюет чемпионский титул Серии А в этом сезоне.
Объективность высшего уровня.
Манчини: между Роналду и Кокориным я выбираю Кокорина, так как довелось тренировать его. Он забивал голы. Спасибо ему.
Объективность высшего уровня.
Манчини: между Роналду и Кокориным я выбираю Кокорина, так как довелось тренировать его. Он забивал голы. Спасибо ему.
Анчелотти тренировал Роналду и выиграл с ним лч.
Но ты прав в одном, сравнивать двух разных игроков, это некорректно
Анчелотти тренировал Роналду и выиграл с ним лч.
Но ты прав в одном, сравнивать двух разных игроков, это некорректно
Всем здоровья.
Всем здоровья.