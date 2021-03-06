Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер «Эвертона» сделал выбор между нападающим «Барселоны» и форвардом «Ювентуса» .

Сложно выбирать между этими футболистами. Но я считаю, что Роналду лучший, потому что мне довелось тренировать его.

У меня остались только самые теплые воспоминания о нашей совместной работе. Он забил много голов за мою команду, всегда профессионально относился к своей работе. Именно поэтому я всегда буду благодарен ему.