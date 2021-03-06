ГлавнаяНовости

Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду

06 марта 2021, 12:21

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Сложно выбирать между этими футболистами. Но я считаю, что Роналду лучший, потому что мне довелось тренировать его.

У меня остались только самые теплые воспоминания о нашей совместной работе. Он забил много голов за мою команду, всегда профессионально относился к своей работе. Именно поэтому я всегда буду благодарен ему.

Ранее Карло Анчелотти выразил надежду, что «Милан» завоюет чемпионский титул Серии А в этом сезоне.

Все новости
Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»
Сегодня, 04:15 Комментарии1
Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»
Сегодня, 03:44 Комментарии1
Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»
Сегодня, 03:27 Комментарии1
Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»
Сегодня, 03:03 ФотоКомментарии2
Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Эн-Несери: «Нам не повезло. „Боруссия“ забила свой единственный момент»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
07 марта в 00:47
Оба классные, а то уже у каждого личное мнение
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 марта в 13:59
Хорошо, что Месси не тренировал.
d_fincher
d_fincher
06 марта в 13:25
"Сложно выбирать между этими футболистами. Но я считаю, что Роналду лучший, потому что мне довелось тренировать его"

Объективность высшего уровня.

Манчини: между Роналду и Кокориным я выбираю Кокорина, так как довелось тренировать его. Он забивал голы. Спасибо ему.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 марта в 13:13
Ну он честно ответил и другого от него трудно было ожидать)
Анчелотти тренировал Роналду и выиграл с ним лч.
Но ты прав в одном, сравнивать двух разных игроков, это некорректно
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 марта в 12:41
Согласен!Нельзя их сравнивать!
Leha-ha50
Leha-ha50
06 марта в 12:31
А если Месси бы потренировал было бы наоборот ??? Сравнивать двух этих игроков , которые играют на разных позициях , имеют разные антропометрические данные, выполняющие разные задачи , конечно можно , но каждое отдельно взятое мнение субъективно. Это два великих игрока - однозначно. А уж кому кто нравится больше - это дело личное.
Всем здоровья.
cska1948
cska1948
06 марта в 12:27, ред.
Рон лучше хотя бы потому, что он свою состоятельность доказал во всех командах за которые выступал! А Месси игрок ОДНОЙ команды и это даже не сборная Аргентины.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100