Эмилиано Мартинес: «Я любил „Арсенал“, но клуб меня не заслуживал»

Голкипер рассказал о причинах своего ухода из «Арсенала». В сентябре прошлого года аргентинец перешёл в «Астон Виллу».

Мне всё нравилось в «Арсенале». Я всё ещё люблю этот клуб, и я всё ещё смотрю их игры, но мне просто казалось, что они не доверяют мне.

Такова реальность, потому что они продолжали покупать голкиперов, а я оставался вратарём академии. Даже когда я был на пике, я всё ещё чувствовал, что они не заслуживают меня из-за того, как они со мной обращались.

Они не могли гарантировать мне игровое время, в котором я нуждался, поэтому я подумал, что уйду. Через 10 лет [Мартинес является воспитанником «Арсенала»] я решил уйти из этого клуба, и это было очень сложно. Моя семья не понимала, почему я ухожу, когда я был в отличной форме.

Но это было моё решение, и я очень горжусь тем, что принял его. Это была авантюра, но я всегда считал, что если ты останешься в зоне комфорта, ты никогда ничего не достигнешь в жизни. Я решил сделать шаг вперед.