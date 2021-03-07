Куман: «Сможет ли „Барса“ пройти ПСЖ? Не хочу говорить, что это невозможно»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли каталонский клуб совершить камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. «Сине-гранатовые» дома уступили парижанам со счётом 1:4.
Мы должны отдохнуть перед этой игрой. Мы должны подготовиться к матчу. Я не хочу говорить, что это невозможно, но мы собираемся добиться хорошего результата.
Ждем игры, а там посмотрим как команды себя проявят.
Всем здоровья.
Ждем игры, а там посмотрим как команды себя проявят.
Всем здоровья.