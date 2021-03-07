Куман: «Сможет ли „Барса“ пройти ПСЖ? Не хочу говорить, что это невозможно»

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07 марта 2021, 12:51

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли каталонский клуб совершить камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ . «Сине-гранатовые» дома уступили парижанам со счётом 1:4.