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Куман: «Сможет ли „Барса“ пройти ПСЖ? Не хочу говорить, что это невозможно»

07 марта 2021, 12:51
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли каталонский клуб совершить камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. «Сине-гранатовые» дома уступили парижанам со счётом 1:4.

Мы должны отдохнуть перед этой игрой. Мы должны подготовиться к матчу. Я не хочу говорить, что это невозможно, но мы собираемся добиться хорошего результата.

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Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
07 марта в 13:27
Куман правильно делает, что так не говорит)
Но все понимают, что шансов нет. Псж намного силен, что они доказали в первом матче.
У Барселоны проблемы с составом. Нормально собрать защитников никак не получается у Кумана. Все ждали увидеть связку Пике/Араухо.. а они не могут придти в себя.
В нападении дела идут не лучше.. Гриз очень хорошо начал год, а потом снова скис.. Месси в последних двух матчах не забивает. К счастью с этими проблемами удаётся добывать победы в чемпионате, но это не прокатит в лч.
В любом случае хочется, чтобы достойно сыграли в ответном матче. Удачи каталонцам
Ironigor
Ironigor
07 марта в 13:07
    sv_1969
    sv_1969
    07 марта в 13:06
    Шейхи пойдут дальше..
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    07 марта в 13:03
    Последние игры "Барселоны" в Лиге Чемпионов славятся разгромами и камбэками. Причем последний удачный для "Барселоны" был в 2017 году именно с ПСЖ. Во всех более поздних случаях доставалось именно "Барсе". Удастся ли забить четыре мяча в Париже? Хоть "Барселона" неплохо на данный момент выглядит в чемпионате, но отыграть такое преимущество практически невозможно. Единственно, что можно предположить, что будет забито немалое количество мячей. "Барселоне" ничего не остается, как без оглядки идти вперед, и здесь открывается множество возможности для быстрого Мбаппе.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 марта в 13:00
    Где то в глубине душ Куман понимает , что это невозможно, но не скажет же он об этом вслух. По вчерашней игре Барселоны можно сделать вывод : команда еще очень сыра, много молодежи, ребята стараются , но не все пока получается. Шансов с ПСЖ практически нет , боюсь как бы крупно опять не влетели.
    Ждем игры, а там посмотрим как команды себя проявят.
    Всем здоровья.
    shlomo
    shlomo
    07 марта в 12:56
    Я думаю, многие любители футбола прекрасно помнят цирк-шапито, устроенный ПСЖ и Барсой в 2017 году также в междусобойчике плей-офф ЛЧ....после которого у адекватного зрителя вполне обоснованно закрались сомнения в честности современного футбола даже на столь высоком уровне......а именно, когда парижане сначала в бравом стиле сильно побили также в первой дуэли 1.8 финала почему-то впавших в ступор каталонцев со счётом 4:0 в столице Франции (устроив, тогда казалось, 100% задел перед ответкой...)....НО а потом на Камп Ноу уже Барса, как по взмаху волшебной палочки, странным образом превратилась из мальчиков для битья в обратно мирового гранда-монстра.... И победила ПСЖ с диковинным + тютелька в тютельку нужным для прохода дальше итогом 6:1!!!....футбол однако....все может быть...:)))
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