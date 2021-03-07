ГлавнаяНовости

Тренер «Браги» заявил, что игра МЮ зависит от Бруну Фернандеша

07 марта 2021, 11:45

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял считает, что игра «Манчестер Юнайтед» очень сильно зависит от полузащитника Бруну Фернандеша.

Я думаю, что ни одна команда мира не будет чувствовать себя комфортно, если будет сильно зависеть от одного игрока. Лучше всего для команды работать вместе, как коллектив, потому что у «Манчестер Юнайтед» есть много игроков, которые могут представлять угрозу, не только Бруну Фернандеш.

Когда команда слишком сильно зависит от одного игрока, может быть очень трудно чего-то добиться, потому что оппоненты находят способ закрыть этого игрока. Иногда этот футболист может получить травму или дисквалификацию, поэтому нельзя полагаться на одного игрока. Футбол — командная игра, в ней участвуют 11 игроков. И хотя для победы в игре важно иметь отдельных качественных игроков, вам нужны все 11 футболистов. Если вы не так сильно зависите от одного игрока, и каждый на поле имеет значение, вы можете обыграть любую команду.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» собирается повысить зарплату Бруну Фернандешу.

Все новости
Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»
Сегодня, 04:15 Комментарии1
Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»
Сегодня, 03:44 Комментарии1
Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»
Сегодня, 03:27 Комментарии1
Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»
Сегодня, 03:03 ФотоКомментарии2
Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Эн-Несери: «Нам не повезло. „Боруссия“ забила свой единственный момент»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
07 марта в 13:30
Я бы не сказал что только от Бруно. Погба, Рэшфорд и Шоу тоже влияют на результаты.
mihaluch
mihaluch
07 марта в 12:26
Один в поле не воин.
STVA 1
STVA 1
07 марта в 12:11
Трансфер Бруно наверное самая большая удача для МЮ на трансфером рынке. За короткое время он стал системообразующим игроком в стане МЮ. Игрок умеет отдать пас на любое расстояние, исполнить стандарт и завершить комбинацию. Кроме того Бруно не брезгует и черновой работой. Вообщем во всех смыслах топ трансфер. Но правильно сказано что команда не должна зависеть от одного игрока.
STVA 1
STVA 1
07 марта в 12:02
Во многом он прав.
shur
shur
07 марта в 12:01
...португальское болото, кукушка хвалит соловья .......!!!!
shlomo
shlomo
07 марта в 11:51
Игра зависит от игры всей команды...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100