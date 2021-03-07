Тренер «Браги» заявил, что игра МЮ зависит от Бруну Фернандеша

Главный тренер «Браги» считает, что игра «Манчестер Юнайтед» очень сильно зависит от полузащитника .

Я думаю, что ни одна команда мира не будет чувствовать себя комфортно, если будет сильно зависеть от одного игрока. Лучше всего для команды работать вместе, как коллектив, потому что у «Манчестер Юнайтед» есть много игроков, которые могут представлять угрозу, не только Бруну Фернандеш.

Когда команда слишком сильно зависит от одного игрока, может быть очень трудно чего-то добиться, потому что оппоненты находят способ закрыть этого игрока. Иногда этот футболист может получить травму или дисквалификацию, поэтому нельзя полагаться на одного игрока. Футбол — командная игра, в ней участвуют 11 игроков. И хотя для победы в игре важно иметь отдельных качественных игроков, вам нужны все 11 футболистов. Если вы не так сильно зависите от одного игрока, и каждый на поле имеет значение, вы можете обыграть любую команду.