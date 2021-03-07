Йерро: «Не стоит списывать „Реал“ со счетов до конца сезона»

Бывший капитан «Реала» и сборной Испании поделился мнением о предстоящем мадридском дерби, а также оценил шансы «сливочных» выиграть титул чемпиона Ла Лиги в этом сезоне.

Честно говоря, я думаю, что «Реал» может выиграть чемпионат в этом сезоне. Я сам пережил этот опыт. Я помню, как проиграл важный матч, а затем выиграл титул в 38-м туре.

Разница в очках не такая большая [«Реал» отстаёт на 5 очков], как кажется, хотя результат может изменить баланс сил в пользу одной из команд. У «Атлетико» и «Реала» сложный календарь, и всё зависит от того, смогут ли футболисты этих клубов оставаться в форме по ходу сезона.

Важно то, как команда чувствует себя, и травмы могут сыграть ключевую роль. Посмотрим, как всё это будет развиваться к концу сезона. Травмы могут оказать наибольшее влияние на титул.

Мадридское дерби — это важная игра, особенно потому, что «Реал» может значительно сократить отставание ​​своей победой. Я хорошо знаю «Реал», поэтому не стоит списывать их со счетов до конца сезона. Это интересно, потому что все лидеры чемпионата по-прежнему должны играть друг с другом. В гонке за титул также участвуют «Барселона», «Севилья» и «Атлетико».