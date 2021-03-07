ГлавнаяНовости

Йерро: «Не стоит списывать „Реал“ со счетов до конца сезона»

07 марта 2021, 09:39
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бывший капитан «Реала» и сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением о предстоящем мадридском дерби, а также оценил шансы «сливочных» выиграть титул чемпиона Ла Лиги в этом сезоне.

Честно говоря, я думаю, что «Реал» может выиграть чемпионат в этом сезоне. Я сам пережил этот опыт. Я помню, как проиграл важный матч, а затем выиграл титул в 38-м туре.

Разница в очках не такая большая [«Реал» отстаёт на 5 очков], как кажется, хотя результат может изменить баланс сил в пользу одной из команд. У «Атлетико» и «Реала» сложный календарь, и всё зависит от того, смогут ли футболисты этих клубов оставаться в форме по ходу сезона.

Важно то, как команда чувствует себя, и травмы могут сыграть ключевую роль. Посмотрим, как всё это будет развиваться к концу сезона. Травмы могут оказать наибольшее влияние на титул.

Мадридское дерби — это важная игра, особенно потому, что «Реал» может значительно сократить отставание ​​своей победой. Я хорошо знаю «Реал», поэтому не стоит списывать их со счетов до конца сезона. Это интересно, потому что все лидеры чемпионата по-прежнему должны играть друг с другом. В гонке за титул также участвуют «Барселона», «Севилья» и «Атлетико».

Все новости
Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»
Сегодня, 04:15 Комментарии1
Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»
Сегодня, 03:44 Комментарии1
Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»
Сегодня, 03:27 Комментарии1
Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»
Сегодня, 03:03 ФотоКомментарии2
Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Эн-Несери: «Нам не повезло. „Боруссия“ забила свой единственный момент»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mavros_7171
mavros_7171
08 марта в 08:22
    Королевский Реал
    Королевский Реал
    07 марта в 13:20
    Не представляю Реал с таким колличеством натужно забитых мячей лет 7-8 назад.

    Тогда бы Реал и запаха не знал тройки финалистов Ла лиги и боролся бы в ЛЕ.

    Сейчас Реал ужасен как никогда.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 марта в 09:52
    Каждый кулик своё болото хвалит...
    Байкал-38
    Байкал-38
    07 марта в 09:41, ред.
    Реал ещё поборится за третье место!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100