Кьеза: «Мы способны бороться за финал Лиги чемпионов»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал победу над «Лацио» в матче 26-го тура Серии А.

«Лацио» — отличная команда, каждый год она борется за попадание в еврокубки. Для нас это был решающий матч, как и все остальные, потому что мы хотим победить в Серии А.

Я делаю то, что меня просит тренер. Мы возвращаем себе мяч благодаря общим командным усилиям.

Лига чемпионов? После этой игры я вижу, что мы способны бороться за финал.