ГлавнаяНовости

Кьеза: «Мы способны бороться за финал Лиги чемпионов»

07 марта 2021, 09:51
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал победу над «Лацио» в матче 26-го тура Серии А.

«Лацио» — отличная команда, каждый год она борется за попадание в еврокубки. Для нас это был решающий матч, как и все остальные, потому что мы хотим победить в Серии А.

Я делаю то, что меня просит тренер. Мы возвращаем себе мяч благодаря общим командным усилиям.

Лига чемпионов? После этой игры я вижу, что мы способны бороться за финал.

Все новости
Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»
Сегодня, 04:15 Комментарии1
Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»
Сегодня, 03:44 Комментарии1
Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»
Сегодня, 03:27 Комментарии1
Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»
Сегодня, 03:03 ФотоКомментарии2
Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Эн-Несери: «Нам не повезло. „Боруссия“ забила свой единственный момент»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Интер чемпион 19
Интер чемпион 19 ответ juvenale (раскрыть)
07 марта в 16:22
    juvenale
    juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
    07 марта в 16:20
    ты реально буффон хахаха
    Интер чемпион 19
    Интер чемпион 19 ответ juvenale (раскрыть)
    07 марта в 16:15
    да и на последок.Если лично ты не считаешь справедливым чемпионство Интера в 2006 году,то я не считаю все чемпионства Ювентуса.Так как в 2006 году Ювентус попался на договорняках с судьями,а как были выиграны все предыдущие чемпионства остаётся только догадываться.
    Интер чемпион 19
    Интер чемпион 19 ответ juvenale (раскрыть)
    07 марта в 16:12
    и прочеее бла-бла-бла.Один только вопрос,а где был этот самый Палацци в 2006 году,когда наказывали Ювентус?Ювентус что незаслуженно отправили в серию С?
    Интер чемпион 19
    Интер чемпион 19 ответ juvenale (раскрыть)
    07 марта в 16:09
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19 ответ juvenale (раскрыть)
      07 марта в 16:05
      аха-ха так понятно,что ничего не понятно.Почему же тогда Ювентус так не смог выиграть??Ну или по другому почему Ювентус не смог выиграть ЛЧ за 20 последних лет?
      Потому что Ювентус не может от слова совсем
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      07 марта в 15:50
      это в отличии от Ювентуса серия ц как минимум
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      07 марта в 15:49
      Федеральный прокурор Стефано Палацци опубликовал полный текст своего расследования по поводу "новых" телефонных переговоров сезона 2004/05, всплывших в ходе расследования дела Кальчополи.
      На 24 страницах, затрагивающих миланский "Интер", Палацци был очень жесток. Согласно Палацци, близость Джачинто Факкетти к главам судейского корпуса Бергамо и Пайретто составляет спортивное преступление, учитывая также факт, что звонки ныне покойного экс-президента "чёрно-синих" совершались всегда перед играми "Интера" и в их разговорах затрагивались арбитры и ассистенты, которые затем судили игры "Интера".

      Поэтому "Интер" несет "прямую ответственность за обеспечение преимущества путем преступного вмешательства в работу арбитров и нарушения принципов честности, непредвзятости, отстраненности и независимости которые должны сопровождать работу арбитров, нарушая бывшую статью номер 6 спортивного кодекса (спортивное преступление) замененного в наши дни на статью 9". Таким образом, для Палацци виновен не только Факкетти, но и сам клуб "Интер". Президент Моратти же, согласно Палацци, действовал с нарушением статьи номер 1 (неспортивное поведение).
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      07 марта в 15:48, ред.
      так китайцы там играли один раз за последних 60 лет,а Ювентус за это время в 9 сыграл
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      07 марта в 15:47
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19 ответ juvenale (раскрыть)
      07 марта в 15:23
      да и за исключением Шальке,перед которым кстати Интер выбил Баварию,то все эти команды тобой приведённые были ещё в группах.А в группах и настрой не тот.

      Как бы там ни было,Интер не проигрывал финалы ЛЧ 4:1 Реалу как Ювентус.Так что тут мимо.Имхо
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19 ответ juvenale (раскрыть)
      07 марта в 15:16
      это ещё почему?В 2006 году Ювентус наказали за сговор с судьями,а Милан занявший 2-е место тоже был виноват,но в меньшей степепи.Поэтому и справедливо,что чемпионство тогда отдали Интеру.Остальные года Интер брал на классе,а доказательство этому и кубок ЛЧ в 2010 году.
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19 ответ juvenale (раскрыть)
      07 марта в 15:12
      тогда и игроки Интера не говорили таких вот глупостей как игроки Ювентуса.А то сравнивнили Лацио с командами из ЛЧ,аж смешно.
      Интер тогда просто взяли и выграл ЛЧ
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      07 марта в 14:51
      в нике 19 на 14 поменяй
      juvenale
      juvenale ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
      07 марта в 14:50
      ты лучше вспомни спарту шальке бир шеву третий состав барселоны псв и шахтер хахах
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
      07 марта в 13:40
      пускай вспомнят про Аякс и Лион.Тогда тоже языками чесали,что мы их да как ................ уухххххххх-нем.А на деле те прошли Турин на классе.Да и первый матч против Порту едва не вылился в разгром.Должно быть 3-0 в пользу Порту,но случайная ошибка привела к ненужному голу в свои ворота и всего лишь 2-1.

      А вообще новости про игроков Ювентуса всегда я читаю с улыбкой на лице,пусть и дальше потешают публику
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      07 марта в 13:29
      Для начала пройдите Порту
      Королевский Реал
      Королевский Реал
      07 марта в 13:15
      Какой финал, какая борьба, что он несет!

      Я скорей поверю, что Барселона честно обыграет ПСЖ, чем Ювентус с такой игрой и с составом доберется до финала.
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
      07 марта в 11:10
      исключительно в чемпионате Италии и только в нём.В Европе все доказывали,что на деле Ювентус только на бумагах силён
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak
      07 марта в 10:55
      Нужно со всеми играть только с позиции силы! Только! Другого языка соперники не понимают. Как это было вчера и как это было при Аллегри. Соперники нам проигрывали ещё до игры!
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19
      07 марта в 10:46
      бороться за финал ЛЧ?
      Болельщики Аякса,Лиона и Порту дружно посмеялись в ответ
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      07 марта в 10:18
      Бороться всегда нужно за победу. Только с таким отношением можно горы свернуть...
      Впрочем, у Ювентуса может быть цель именно финал, верность традициям, так сказать.
      sv_1969
      sv_1969
      07 марта в 09:59
      Его устами мед пить))) Есть такая пословица
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      07 марта в 09:53
      Вот это вряд ли ..
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100