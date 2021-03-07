Кьеза: «Мы способны бороться за финал Лиги чемпионов»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал победу над «Лацио» в матче 26-го тура Серии А.
«Лацио» — отличная команда, каждый год она борется за попадание в еврокубки. Для нас это был решающий матч, как и все остальные, потому что мы хотим победить в Серии А.
Я делаю то, что меня просит тренер. Мы возвращаем себе мяч благодаря общим командным усилиям.
Лига чемпионов? После этой игры я вижу, что мы способны бороться за финал.
А во вторых у Ювентуса за всю его историю 9 финалов,как ты смог насчитать с 1965 года(когда Интер последний раз выигрывал ЛЧ) аж 9 финалов Ювентуса?Ну не надо так нагло обманывать это же легко проверить
А во вторых у Ювентуса за всю его историю 9 финалов,как ты смог насчитать с 1965 года(когда Интер последний раз выигрывал ЛЧ) аж 9 финалов Ювентуса?Ну не надо так нагло обманывать это же легко проверить
Потому что Ювентус не может от слова совсем
Потому что Ювентус не может от слова совсем
На 24 страницах, затрагивающих миланский "Интер", Палацци был очень жесток. Согласно Палацци, близость Джачинто Факкетти к главам судейского корпуса Бергамо и Пайретто составляет спортивное преступление, учитывая также факт, что звонки ныне покойного экс-президента "чёрно-синих" совершались всегда перед играми "Интера" и в их разговорах затрагивались арбитры и ассистенты, которые затем судили игры "Интера".
Поэтому "Интер" несет "прямую ответственность за обеспечение преимущества путем преступного вмешательства в работу арбитров и нарушения принципов честности, непредвзятости, отстраненности и независимости которые должны сопровождать работу арбитров, нарушая бывшую статью номер 6 спортивного кодекса (спортивное преступление) замененного в наши дни на статью 9". Таким образом, для Палацци виновен не только Факкетти, но и сам клуб "Интер". Президент Моратти же, согласно Палацци, действовал с нарушением статьи номер 1 (неспортивное поведение).
На 24 страницах, затрагивающих миланский "Интер", Палацци был очень жесток. Согласно Палацци, близость Джачинто Факкетти к главам судейского корпуса Бергамо и Пайретто составляет спортивное преступление, учитывая также факт, что звонки ныне покойного экс-президента "чёрно-синих" совершались всегда перед играми "Интера" и в их разговорах затрагивались арбитры и ассистенты, которые затем судили игры "Интера".
Поэтому "Интер" несет "прямую ответственность за обеспечение преимущества путем преступного вмешательства в работу арбитров и нарушения принципов честности, непредвзятости, отстраненности и независимости которые должны сопровождать работу арбитров, нарушая бывшую статью номер 6 спортивного кодекса (спортивное преступление) замененного в наши дни на статью 9". Таким образом, для Палацци виновен не только Факкетти, но и сам клуб "Интер". Президент Моратти же, согласно Палацци, действовал с нарушением статьи номер 1 (неспортивное поведение).
Как бы там ни было,Интер не проигрывал финалы ЛЧ 4:1 Реалу как Ювентус.Так что тут мимо.Имхо
Как бы там ни было,Интер не проигрывал финалы ЛЧ 4:1 Реалу как Ювентус.Так что тут мимо.Имхо
Интер тогда просто взяли и выграл ЛЧ
Интер тогда просто взяли и выграл ЛЧ
А вообще новости про игроков Ювентуса всегда я читаю с улыбкой на лице,пусть и дальше потешают публику
А вообще новости про игроков Ювентуса всегда я читаю с улыбкой на лице,пусть и дальше потешают публику
Я скорей поверю, что Барселона честно обыграет ПСЖ, чем Ювентус с такой игрой и с составом доберется до финала.
Я скорей поверю, что Барселона честно обыграет ПСЖ, чем Ювентус с такой игрой и с составом доберется до финала.
Болельщики Аякса,Лиона и Порту дружно посмеялись в ответ
Болельщики Аякса,Лиона и Порту дружно посмеялись в ответ
Впрочем, у Ювентуса может быть цель именно финал, верность традициям, так сказать.
Впрочем, у Ювентуса может быть цель именно финал, верность традициям, так сказать.