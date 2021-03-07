Де Брюйне рассказал, почему решил уйти из «Челси»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал, почему решил покинуть «Челси» в 2014 году и перейти в «Вольфсбург».

Я решил уйти, потому что чувствовал, что в то время у меня не было никаких шансов играть. Я не видел новых возможностей, поэтому для меня покинуть «Челси» было правильным решением. После ухода я почувствовал, что оказался в ситуации, когда могу начать всё заново.

Ожидал ли я, что моя карьера сложится так успешно? Очевидно, потому что я никогда не сомневался в своих футбольных способностях. Но я не мог представить, что произойдет через восемь лет, что я буду играть за «Манчестер Сити», на чемпионатах мира и тому подобное. Это замечательно.