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Де Брюйне рассказал, почему решил уйти из «Челси»

07 марта 2021, 09:28

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, почему решил покинуть «Челси» в 2014 году и перейти в «Вольфсбург».

Я решил уйти, потому что чувствовал, что в то время у меня не было никаких шансов играть. Я не видел новых возможностей, поэтому для меня покинуть «Челси» было правильным решением. После ухода я почувствовал, что оказался в ситуации, когда могу начать всё заново.

Ожидал ли я, что моя карьера сложится так успешно? Очевидно, потому что я никогда не сомневался в своих футбольных способностях. Но я не мог представить, что произойдет через восемь лет, что я буду играть за «Манчестер Сити», на чемпионатах мира и тому подобное. Это замечательно.

Напомним, что сейчас Де Брюйне пытается договориться о новом контракте с «Манчестер Сити».

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mavros_7171
mavros_7171
08 марта в 17:07
Жозик погубил не только его но и Салаха .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
07 марта в 13:16
Абрамович теперь локти кусает
mihaluch
mihaluch
07 марта в 09:37
Ушёл набрался опыта и играет.
Gahi
Gahi
07 марта в 09:31
Всё хорошо когда принимаешь правильно решение. Удачи
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