Лапорта избран новым президентом «Барселоны»

В «Барселоне» завершились выборы нового президента клуба. Победителем стал 58-летний Жоан Лапорта, ранее уже руководивший каталонцами.
Также на пост главы клуба претендовали Виктор Фонт и Тони Фрейша. Лапорта набрал 54,28% голосов (30 184), Виктор Фонт – 29,99% (16 679), Тони Фрейша – 8,58% (4 769).
Лапорта занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За этот период клуб 4 раза выиграл Ла Лигу и 2 раза – Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 12 трофеев.
🗳 2021 ELECTION 🗳— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021
Joan Laporta, new president of FC Barcelona pic.twitter.com/W0Klb7d1Je
Фонт тоже неплохо так голосов набрал.
Остаётся только поздравить Лапорту и пожелать ему удачи! Работы у него, ну очень много. В первую очередь нужно как то выходить кризиса..
Некоторых игроков выгодно продать, а не отдавать бесплатно, как это любил делать Бартомеу)
Летом у некоторых топовых игроков заканчиваются контракты и с ними обязательно нужно постараться договориться.
Фонт тоже неплохо так голосов набрал.
Остаётся только поздравить Лапорту и пожелать ему удачи! Работы у него, ну очень много. В первую очередь нужно как то выходить кризиса..
Некоторых игроков выгодно продать, а не отдавать бесплатно, как это любил делать Бартомеу)
Летом у некоторых топовых игроков заканчиваются контракты и с ними обязательно нужно постараться договориться.