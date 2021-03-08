Лапорта избран новым президентом «Барселоны»

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08 марта 2021, 08:19

В «Барселоне» завершились выборы нового президента клуба. Победителем стал 58-летний Жоан Лапорта, ранее уже руководивший каталонцами.

Также на пост главы клуба претендовали Виктор Фонт и Тони Фрейша. Лапорта набрал 54,28% голосов (30 184), Виктор Фонт – 29,99% (16 679), Тони Фрейша – 8,58% (4 769).

Лапорта занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За этот период клуб 4 раза выиграл Ла Лигу и 2 раза – Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 12 трофеев.