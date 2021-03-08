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Лапорта избран новым президентом «Барселоны»

08 марта 2021, 08:19

В «Барселоне» завершились выборы нового президента клуба. Победителем стал 58-летний Жоан Лапорта, ранее уже руководивший каталонцами.

Также на пост главы клуба претендовали Виктор Фонт и Тони Фрейша. Лапорта набрал 54,28% голосов (30 184), Виктор Фонт – 29,99% (16 679), Тони Фрейша – 8,58% (4 769).

Лапорта занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За этот период клуб 4 раза выиграл Ла Лигу и 2 раза – Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 12 трофеев.

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Все комментарии
Arman A.
Arman A.
08 марта в 23:15
Эх везде бы так
Тео Джонс
Тео Джонс
08 марта в 22:42
Ожидаемо, надеемся это приведет к успеху клуб.
Agamaga........
Agamaga........
08 марта в 19:33
Ожидаемо. Лапорта был фаворитом. При нем Барса была очень сильна и доминировала в Европе, не говоря про Ла Лигу.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
08 марта в 15:29
Как же совпало, всех болел барсы с праздником :)
Maksat Karanov
Maksat Karanov
08 марта в 15:12
Пришёл настоящий хозяин. Хейтеры, трепещите!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
08 марта в 14:15
Думаю Лео уйдет и разгрузит клуб и в дальнейшем будут умные покупки. Иначе команду нынешнюю не перестроить. Либо Месси надо пойти на понижение, если останется ради клуба. Так честнее. А за бабками лучше ехать к Бэкхему, туда и пойдет нырялду на мой взгляд. 😀☺️
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
08 марта в 13:59
Гном себе пенсию сделал, аха-ха.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ razdvatri (раскрыть)
08 марта в 13:58
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ razdvatri (раскрыть)
    08 марта в 13:52
    Вор вора прогнал, а болелы Ляпорту за святого приняли.
    razdvatri
    razdvatri ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    08 марта в 13:46
    забавно, что болелы будут ждать трансферов, а на деле будет новый контракт для карлика на улучшенных условиях чтоб он остался
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ 13 RUS (раскрыть)
    08 марта в 13:45
    Наоборот, глубже загонит.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    08 марта в 13:44
    После провалов обвинят Ляпорту, а гном как всегда чистым останется.
    Q-J-G
    Q-J-G
    08 марта в 13:37
    Хорошая новость для болельщиков "Барселоны" и для "Барселоны" в частности. Новость, которая обнадёживает и даёт повод смотреть в будущее "Барселоны" с оптимизмом... Остаётся надеяться, что второе пришествие Жоана Лапорта будет не менее успешным, чем первое! Перевёрнута не лучшая страница в истории "Барселоны"..... И теперь со "старым" - "новым" Президентом в "светлое" будущее... В "светлое" будущее "Барселоны"!!!
    razdvatri
    razdvatri
    08 марта в 13:24
    очередной вор пришел
    амурец
    амурец
    08 марта в 13:06
    о как у Барселоны и выборы были сегодня?
    3ton
    3ton
    08 марта в 12:19
    Это хорошая новость
    Лапорта наведёт в команде порядок и деньгами он транжирить не любит.
    Ждём лета и новых трансферов к которым Лапорта подходит с умом и любит торговаться , где преуспевает .
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов ответ Брулин (раскрыть)
    08 марта в 11:54
    И так сейчас много воспитанники играеть
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ 13 RUS (раскрыть)
    08 марта в 11:54
    Вы знаете, тут не футбольный разговор. Я уверен, что то, что происходит с Барселоной--это не футбол. Это из другой области. Я понимаю Барселона Мадрид. Испания Каталония. Тут не из-за футбола неудачи. Да, игроки поменялись. Месси старше и прочее. Я все понимаю. но тут причины не футбольные. Мое личное мнение. Барселона хуже не стала.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    08 марта в 11:54
    Самый достойный выбор
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Брулин (раскрыть)
    08 марта в 11:49
    Да, ну вообще Барселона своеобразная команда и отличается от испанских У них своя организация. Ну это видно. Они будут это показывать. Они обязательно это будут показывать как Атлетик Бильбао. Но они же показывают, что это их воспитанники. Не просто местные испанцы. Каталонцы. Вот для них это главное.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ 13 RUS (раскрыть)
    08 марта в 11:45
      Брулин
      Брулин
      08 марта в 11:39
      При Лапорте было много своих воспитанников. Надеюсь, это вернется
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      08 марта в 11:30
      Ну прям как в СССР, выборы директора - чувствуется перестройка , ускорение и гласность в деле !
      13 RUS
      13 RUS
      08 марта в 11:20
      Надеюсь вытащит Барсу из дна
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      08 марта в 10:44
      Не верю, что Ляпорта дырки закроет.
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      08 марта в 10:41, ред.
      Пишу в новости. Наверно неправильно. Отдельным блогом не выйдет. Может сайт еще пустит отдельной новостью поздравления. Я не знаю, как тут идет. Если есть женщины на сайте, поздравляю с 8 марта! С праздником весны. Вообще всех поздравляю с началом весны! у каждого свой вкус, но с весной может у вас немного поднимется настроение. Не унывайте, если вам плохо. СМЕЙТЕСЬ В ЛИЦО СУДЬБЕ И ВРАГОВ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ ПЛОХО И БОЛЬНО! Любите футбол! Любите весну! Не унывайте! Всех с праздником весны! Нормальной жизни и тепла!
      волгодон 2
      волгодон 2
      08 марта в 10:41
      Значит Месси остается. Это радует.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      08 марта в 10:35
      Месси за него голосовал?
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      08 марта в 10:21
      Все силы на сохранение гнома.
      Dauletbek
      Dauletbek
      08 марта в 09:57
      Удачи!
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