В «Арминии» сменился главный тренер

«Арминия» объявила о назначении нового главного тренера. На смену отправленному в отставку Уве Нойхаусу пришёл Франк Крамер.
Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года. Клуб принял решение пригласить нового тренера после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:3) в 23-м туре Бундеслиги. «Арминия» на данный момент занимает 16-е место в чемпионате.
Крамер ранее тренировал молодёжные сборные Германии, а также «Фортуну». Последним местом его работы была молодёжная команда «Ред Булл Зальцбург» (U-19).