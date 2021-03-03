ГлавнаяНовости

В «Арминии» сменился главный тренер

03 марта 2021, 06:24

«Арминия» объявила о назначении нового главного тренера. На смену отправленному в отставку Уве Нойхаусу пришёл Франк Крамер.

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года. Клуб принял решение пригласить нового тренера после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:3) в 23-м туре Бундеслиги. «Арминия» на данный момент занимает 16-е место в чемпионате.

Крамер ранее тренировал молодёжные сборные Германии, а также «Фортуну». Последним местом его работы была молодёжная команда «Ред Булл Зальцбург» (U-19).

Все новости
Официально«Ренн» возглавил экс-тренер «Лиона» Женезио
04 марта Комментарии3
ОфициальноСтойкович — новый наставник сборной Сербии
04 марта Комментарии6
ОфициальноХудяков в следующем сезоне будет работать в «Кубани»
03 марта Комментарии10
ОфициальноГраммозис возглавил «Шальке»
02 марта Комментарии4
Официально«Кротоне» объявил имя нового главного тренера
02 марта Комментарии5
ОфициальноСтроппа уволен с должности главного тренера «Кротоне»
01 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
03 марта в 08:16
Свежая кровь не помешает.
Василий 50
Василий 50
03 марта в 06:27
Это не поможет
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 06:25
Шансы не вылететь у клуба еще есть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100