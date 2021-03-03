В «Арминии» сменился главный тренер

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03 марта 2021, 06:24

«Арминия» объявила о назначении нового главного тренера. На смену отправленному в отставку пришёл .

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года. Клуб принял решение пригласить нового тренера после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:3) в 23-м туре Бундеслиги. «Арминия» на данный момент занимает 16-е место в чемпионате.

Крамер ранее тренировал молодёжные сборные Германии, а также «Фортуну». Последним местом его работы была молодёжная команда «Ред Булл Зальцбург» (U-19).